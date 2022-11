Moradores das ruas Nivaldo Braga e Olga Balster acompanharam, na última terça-feira (22), o detalhamento do projeto do binário que vai conectar os bairros Cajuru e Tarumã. Foram apresentados o plano de ataque da construtora O Betacem, vencedora da licitação, e as alterações de itinerários de ônibus que circulam na região. Também foram esclarecidas as principais dúvidas dos participantes, como áreas de estacionamento e ajustes de traçado das pistas.

Previstas para começarem na primeira quinzena de dezembro, as obras vão organizar o trânsito entre os bairros, com vias exclusivas para transporte coletivo, rotas para bicicletas, nova iluminação, paisagismo e calçadas com acessibilidade ao longo de 2,4 km em cada um dos sentidos das ruas. Esse lote tem orçamento de R$ 59 milhões.

“É uma obra necessária para complementar o conjunto de intervenções que completam as adequações do itinerário do BRT Leste Oeste, entre Pinhais e CIC Norte, e fazem a conexão com outras estruturas viárias, como a Linha Verde e suas transposições”, explicou o engenheiro civil Marcio Teixeira, diretor técnico da Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento (UTAG), área responsável pela gestão dos contratos multilaterais do município.

Ligeirão Leste-Oeste

O binário Olga Balster e Nivaldo Braga faz parte do contrato com o New Development Bank (NDB), para a adequação e melhoria do itinerário do BRT Leste Oeste. Assinado em dezembro de 2021, o financiamento prevê U$ 75 milhões para a construção de novos terminais, criação da pista de ultrapassagem na canaleta, com ajuste nas estações tubo ao longo do eixo Leste-Oeste, entre o CIC Norte e Pinhais, além de implantação de vias compartilhadas nos entornos das paradas de ônibus, na preparação do transporte coletivo de Curitiba para a eletromobilidade.

A reunião pública aconteceu na Rua da Cidadania do Cajuru, organizada pela UTAG e a administração regional. Mais de 130 moradores participaram, além de representantes da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP), que vai fiscalizar a obra, da empreiteira O Betacem e da Urbs. No site utag.ippuc.org.br, é possível acessar o conteúdo da reunião, detalhamento do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável e as animações em 3D da obra do binário.

