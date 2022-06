A Prefeitura de Curitiba publicou nesta quarta-feira (29) o primeiro edital do programa de aumento da capacidade e velocidade operacional do BRT Leste/Oeste. A licitação vai contratar uma empresa, única ou em sistema de consórcio, para a implantação do binário das ruas Olga Balster e Nivaldo Braga, entre os bairros Tarumã e Cajuru, passando pelo Capão da Imbuia.

A intervenção tem o objetivo de organizar o fluxo de veículos entre as regiões impactadas pelo itinerário do BRT Leste Oeste, facilitando o acesso ao novo Terminal do Capão da Imbuia. A Rua Nivaldo Braga terá sentido único, a partir da Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã, em direção à Rua Miguel Caluf, no Cajuru. A Olga Balster terá sentido oposto, da Rua Assma Karam Geara, no Cajuru, até a Avenida Victor Ferreira do Amaral.

O edital estipula o valor de R$ 64,7 milhões para as obras de terraplanagem, pavimentação, drenagem, sinalização, paisagismo, infraestrutura para fibra ótica, semaforização e de iluminação pública. As vias terão infraestrutura cicloviária, melhor acessibilidade com novas calçadas e faixas exclusivas para o transporte coletivo.

Os recursos fazem parte do Programa de Aumento de Capacidade e Velocidade do BRT Leste Oeste, financiado pelo New Development Bank (NDB), assinado em dezembro de 2021.

As empresas interessadas na concorrência podem acessar o edital e seus arquivos no site www.curitiba.pr.gov.br no ícone “Licitações” ou solicitá-los à Gerência de Licitações da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), na Rua Emílio de Menezes, 450, no São Francisco, ou ainda na Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento (Utag), à Rua Bom Jesus, 669, Cabral. Informações pelo telefone (41) 3250-1436 ou no e-mail utagndb@ippuc.org.br

Os envelopes contendo “proposta de preços” e “documentos de habilitação” deverão ser protocolados simultaneamente no Serviço de Protocolo da Smop, até as 9h do dia 2 de agosto de 2022. As propostas de preço serão abertas em sessão pública a partir das 9h30 do mesmo dia, na Sala de Reuniões da Smop.

