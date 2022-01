Boletim médico divulgado no início da tarde desta quinta-feira (27) aponta que o prefeito Rafael Greca passou bem a noite, segue em observação e com quadro estável. Greca foi internado na noite de terça-feira no Hospital Marcelino Champagnat.

+Leia mais! Leilão da Setran tem Palio, Clio, Passat e mais com preços abaixo do mercado. Veja mais do “garimpo”

Segundo a prefeitura, o prefeito está internado para tratamento clínico de uma indisposição causada por hérnia intestinal já existente. Não há ainda previsão de alta hospitalar.

O boletim é assinado pelo gerente médico do Hospital Marcelino Champagnat, Dr. Rogério Fraga.

Web Stories