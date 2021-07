Aos 4 meses de idade, a border collie Aysha é energia pura! Adora brincar com seus toys e é apaixonada por crianças. E como todo bom cachorro, ela ama quando ganha petiscos e outros mimos. Mas a nova integrante da Guarda Municipal de Curitiba tem uma missão pela frente: em breve, vai fazer parte do reforço canino de prevenção ao uso de drogas em escolas da capital. O treinamento ainda está no começo, mas ela vem roubando os corações de muita gente nas redes sociais. Conheça a sua história:

LEIA TAMBÉM

> Município a 100 km de Curitiba já vacina pessoas com 23 anos contra a covid-19

> R$ 100 milhões prometidos por Greca para compra de vacinas seguem intocados, garante prefeitura

> Cachorros e gatos também sofrem com o frio; veja como proteger a saúde do seu pet

Reforço em quatro patas

Aysha nasceu no dia 23 de março deste ano e foi doada pela educadora física Melissa Kozeta para a Guarda Municipal de Curitiba no aniversário de 35 anos da corporação, no dia 16 de julho. A cadelinha veio para reforçar o trabalho educativo da GM no Grupo de Operações com Cães. Atualmente, a equipe canina conta com 12 integrantes, entre eles rottweilers, labradores e pastores belgas malinois.

O trabalho dos cães do grupo vai desde a atuação na área operacional, como a detecção de entorpecentes, de armas e pessoas, até o controle em manifestações violentas. Por enquanto, Aysha está no início de seu treinamento e ainda falta um tempo para que esteja pronta para os serviços que irá prestar.

Segundo seu treinador, Aysha tem muita energia e não gosta de ficar sem atividades. Foto: Reprodução/ GMC

“No momento, estão sendo feitos alguns trabalhos de ambientação e socialização. É a idade de jogos e brincadeiras também. Depois, vamos iniciar o processo de obediência básica e avançada e a dinâmica de faro de entorpecentes. O trabalho dela é constante, mas ela vai estar preparada em aproximadamente um ano e meio ou dois anos”, conta Carlos Oliveira, chefe do canil da Guarda.

Futuramente, Aysha irá trabalhar na área social, com a prevenção ao uso de drogas em escolas de Curitiba. Além disso, ela vai atuar como show dog, realizando apresentações e brincadeiras para a diversão de crianças e adultos em eventos da GM.

Enquanto os treinamentos da Aysha não terminam, a gente torce para que os vídeos e fotos das suas fofurices continuem sendo postados!