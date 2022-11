Depois de 20 anos do lançamento do Alphaville Graciosa, em Curitiba, o grupo Alphaville anuncia o segundo empreendimento na região da capital e o 11.° no Paraná. A nova planta, batizada de Alphaville Paraná, é em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, e terá 487 lotes, a partir de 700m², com o objetivo aproximar as pessoas do convívio com o meio ambiente. Lançamento será nesta terça-feira (8), no Batel, em Curitiba.

Segundo a administração, o condomínio terá mais de 1.4 milhões de metros quadrados de áreas de mata nativa preservadas, cerca de 60% do tamanho do condomínio.

O empreendimento terá mais de 17 mil metros quadrados de praças e jardins, além de uma grande área de lazer.

Também haverá espaços como quadras de tênis, de beach tennis e de padel, campo de futebol, piscinas – com raias semiolímpicas, para adultos e infantil –, trilha para caminhada, ateliê, compartilhamento de bicicletas e outras atrações.

“Estamos preservando uma quantidade de área verde significativa, fazendo com que o residencial se relacione de forma saudável com a comunidade e as pessoas. O cuidado com a natureza é uma premissa do nosso negócio”, afirma Klaus Monteiro, CEO da Alphaville.

Imagem: Projeto/Divulgação

O executivo destaca ainda que a companhia trabalha incessantemente na aplicação de recursos inovadores em relação às medidas de sustentabilidade, desde a concepção até a entrega dos lotes. “Isso é positivo para o meio ambiente, para a região e para os futuros moradores. E ainda agrega valor ao empreendimento”, explica.

Outro ponto ligado ao meio ambiente é em relação ao consumo de energia. O Alphaville Paraná contará com placas de energia fotovoltaica no bloco de apoio e iluminação com LED nas ruas para menor consumo de energia. Será instalado um totem para recarga de carro elétrico no clube, que também terá um reservatório de reaproveitamento de água para irrigação do espaço.

“Um dos nossos diferenciais é contar com uma equipe própria de engenheiros ambientais, inclusive in loco. Para termos certeza que cada etapa da obra aconteça da maneira mais segura para fauna e flora”, ressalta Monteiro.

Importante ressaltar que a Alphaville vai criar um Regulamento Ambiental próprio para o empreendimento, para incentivar a construção de telhados verdes, energia sustentável e regras para manutenção das áreas protegidas, em recuperação e cuidados com a fauna local. As residências deverão ser projetadas para captação de 100% das águas pluviais. Com a permeabilidade exigida em cada lote, somada à preservação das áreas verdes, o empreendimento chegará com 93% de toda a área total permeável.

Concepções arquitetônicas e paisagísticas

O escritório de arquitetura Estúdio 41 assina o projeto arquitetônico do clube e áreas comuns do residencial, trazendo o conceito de melhor aproveitamento da topografia local, o que reduz a necessidade de aplainamento e, consequentemente, diminui significativamente o volume de resíduos da obra. Já os projetos dos interiores dos espaços comuns têm a assinatura do arquiteto Leandro Garcia.

Imagem: Projeto/Divulgação

O Estúdio 41 é um escritório paranaense conhecido por seus projetos urbanísticos que integram a natureza com pessoas por meio de uma infraestrutura moderna. Entre seus principais trabalhos está a construção da Estação Antártica Comandante Ferraz, a nova “casa” do Brasil no continente Antártico.

Já o projeto paisagístico foi elaborado pelo escritório Felipe Reichmann, que possui mais de 20 anos de experiência em condomínios, loteamentos, clubes e parques por todo o Brasil. Para o Alphaville Paraná, a empresa planejou perspectivas que permitem aos moradores estabelecer conexão direta com a natureza e, ao mesmo tempo, tenham espaços ensolarados para desfrutar momentos de lazer em família. Os projetos interiores desses espaços têm a assinatura do arquiteto Leandro Garcia.

Segurança e localização

O residencial contará com portaria monitorada 24 horas por dia, câmeras estrategicamente posicionadas, controle de acesso informatizado, limite de velocidade nas vias, entre outras medidas de segurança para moradores, visitantes e colaboradores.

Com a expansão da região metropolitana de Curitiba, um dos pontos importantes é a localização, próxima à capital do estado e ao mesmo tempo em uma região com muita área verde. Instalado em Campo Largo, o residencial terá fácil acesso pelo Viaduto Prefeito Marcelo Puppi e estará a 15 minutos do Shopping Barigui, além de ficar próximo ao colégio Bom Jesus da Aldeia, que contará com ônibus próprio para transportar os alunos até o residencial.

Lançamento

O Alphaville Paraná será lançado nesta terça-feira, a partir das 17h, no Castelo do Batel (Avenida do Batel, 1323). O stand de vendas presenciais está localizado na Rua Olavo Bilac, 29. Os interessados podem conferir mais informações no site.