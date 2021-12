Em bandeira amarela há mais de cinco meses, Curitiba mantém medidas restritivas de combate à pandemia de covid-19 na cidade e prorroga as regras atualmente vigentes por mais 21 dias.

O Decreto 2.090/2021 será publicado nesta quinta-feira (16) e começa a valer a partir da publicação. As medidas terão vigência até 6 de janeiro.

O uso da máscara continua obrigatório em espaços de uso público ou de uso coletivo. Também foi mantida a regra que proíbe o consumo de bebidas alcóolicas em vias públicas, salvo em feiras livres e de artesanato.

A decisão foi tomada pelo Comitê de Técnica e Ética Médica da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba, na quarta-feira (15). Após avaliação dos indicadores da bandeira a pontuação final ficou em 1,21, o que indica cenário de alerta. Para a pontuação, foram analisados os dados epidemiológicos da última semana (9 a 15 de dezembro).

De acordo com o Comitê, embora o cenário da avaliação da pandemia no município seja positivo nos últimos 14 dias, é necessário manter cuidado por conta da circulação da nova variante ômicron. Curitiba ainda não confirmou nenhum caso, mas o estado de alerta deve ser mantido.

Análise do cenário

A média móvel do número diário de casos novos apresentou queda de 18,1% nos últimos 14 dias. Também teve queda de 11,5% a média móvel do número de casos ativos, no mesmo período.

A média móvel do número de mortes por data de divulgação não sofreu variação no período, devido a cidade ter atingido um patamar baixo. A média diária de óbitos tem se mantido abaixo de uma morte, 0,71, e a cidade já vem registrando dias sem ocorrência de óbitos.

Mesmo com a desativação de leitos exclusivos para covid-19 e a retomada de outros atendimentos eletivos e emergenciais eletivos, as taxas de ocupação permanecem baixas. Nesta quarta-feira (15/12), a taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para covid-19 no SUS é de 31%, com 31 pacientes internados. E nos leitos clínicos a taxa é de 35%, com 40 pacientes internados.

Atualmente, o município conta com 100 leitos de UTI exclusivos de covid-19 e 94 leitos clínicos exclusivos de covid-19 no SUS Curitibano. Em maio e junho deste ano, o município chegou a contar com 548 leitos de UTI exclusivos e 746 leitos clínicos exclusivos.

Veja como ficam as principais atividades

Atividade suspensa

• Consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas, salvo em feiras livres e de artesanato.

Atividades liberadas com uso obrigatório de máscara e respeitando a capacidade de público prevista no Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros (CLCB)

• Atividades comerciais de rua não essenciais, galerias, centros comerciais e shopping centers;

• Atividades de prestação de serviços não essenciais, tais como escritórios em geral, salões de beleza, barbearias, atividades de estética, saunas, serviços de banho, tosa e estética de animais, floriculturas e imobiliárias;

• Academias de ginástica e demais espaços para práticas esportivas individuais e coletivas;

• Restaurantes, lanchonetes, panificadoras, padarias, confeitarias e bares;

• Lojas de conveniência em postos de combustíveis;

• Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, quitandas, mercearias, sacolões, distribuidoras de bebidas, peixarias, açougues, e comércio de produtos e alimentos para animais;

• Mercados, supermercados, hipermercados e lojas de material de construção;

• Feiras livres;

• Parques infantis e temáticos;

• Feiras de artesanato, cinemas, museus, circos e teatros para apresentação musical ou teatral;

• Casas de festas e de recepções, incluídas aquelas com serviços de buffet, salões de festas em clubes sociais e condomínios e estabelecimentos destinados ao entretenimento, tais como casas de shows, casas noturnas e atividades correlatas;

• Eventos corporativos, de interesse profissional, técnico e/ou científico, como jornadas, seminários, simpósios, workshops, cursos, convenções, fóruns e rodadas de negócios;

• Mostras comerciais, feirões e feiras de varejo;

• Serviços de call center e telemarketing;

• Igrejas e templos;

• Eventos esportivos profissionais com público externo e de apresentação teatral ou musical em espaços abertos.

