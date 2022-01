Um novo grupo de pessoas com imunossupressão poderá receber a aplicação da quarta dose da vacina contra a covid-19 na próxima semana. São aqueles que já completaram quatro meses de intervalo após terem recebido a dose de reforço. A medida faz parte da norma técnica do Ministério da Saúde.

Segundo estimativa da Secretaria Municipal da Saúde, 1.484 estarão elegíveis para receber a dose extra na próxima semana. São pessoas imunocomprometidas com 18 anos ou mais que receberam a terceira dose entre 25 e 30 de setembro. Veja o cronograma abaixo.

Poderão receber a dose extra pessoas que fazem quimioterapia para câncer, pacientes em hemodiálise, pessoas com imunodeficiência primária grave, HIV ou Aids e transplantados.

De acordo com o Ministério da Saúde, essa segunda dose de reforço amplia a resposta imunológica, oferecendo maior proteção, especialmente para a população imunossuprimida, que pode já não apresentar uma resposta vacinal adequada.

Convocação

Os elegíveis para receber a quarta dose de imunizante contra a covid-19 serão convocados pelo aplicativo Saúde Já, receberão uma mensagem de alerta pelo aplicativo informando o direto a dose extra e a data da aplicação.

Quem não puder comparecer na data da convocação poderá buscar os pontos de vacinação para receber a vacina na repescagem contínua.

Orientação

A recomendação do ministério é que para a dose extra deverá ser utilizada preferencialmente a vacina da Pfizer, de tecnologia de RNA mensageiro. De maneira alternativa, poderá ser aplicada vacina de vetor viral, da Janssen ou AstraZeneca.

Para receber a quarta dose, basta procurar um dos pontos de vacinação da cidade, das 8h às 17h, e levar um documento de identificação com foto, CPF e apresentar a convocação.

Onde tem vacina

Os locais de vacinação podem sofrer alterações de acordo com o público estimado para receber vacina a cada dia. Antes de procurar uma unidade, confira as que farão a aplicação no site Imuniza Já.

Cronograma para a quarta dose

• Segunda-feira, 24 de janeiro: imunossuprimidos com 18 anos ou mais vacinados com o reforço até 25 de setembro;

• Terça-feira, 25 de janeiro: imunossuprimidos com 18 anos ou mais vacinados com o reforço até 27 de setembro

• Quarta-feira, 26 de janeiro: imunossuprimidos com 18 anos ou mais vacinados com o reforço dose até 28 de setembro

• Quinta-feira, 27 de janeiro: imunossuprimidos com 18 anos ou mais vacinados com o reforço até 29 de setembro

• Sexta-feira, 28 de janeiro: imunossuprimidos com 18 anos ou mais vacinados com o reforço até 30 de setembro.

