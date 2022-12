Uma antiga necessidade da população de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, está um pouco mais próxima de ser atendida. Na próxima quinta-feira (22), será realizada a assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação para a construção das obras do Novo Hospital Geral de Colombo.

De acordo com a prefeitura, a licitação é a maior já realizada pelo município, com valor superior a R$ 67 milhões e a obra é a mais aguardada da história da cidade, que tem 132 anos. O novo Hospital Geral de Colombo, será construído numa área de 13 mil metros quadrados, localizado no Jardim Monza.

Estrutura

No novo hospital, serão cinco pavimentos, além de área técnica, e mais dois já projetados para ampliação futura. Nesta primeira fase, a unidade conta com 126 leitos de internações eletivas, sendo 95 adultos, 21 pediátricos e dez UTIs adultos, além de outros sete de Recuperação Pós-Anestésica e de Recuperação Pós-Exames.

Vão ser nove consultórios com atendimento em diversas especialidades, para 7.204 consultas mensais. São ainda quatro salas cirúrgicas, com previsão de 400 por mês. As enfermarias e quartos podem internar até 869 pacientes adultos mensalmente e mais 192 pediátricos. Já a UTI poderá receber até 75 pessoas por mês.

