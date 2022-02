A cidade de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, caminha para a construção do novo Hospital Geral de Colombo, até então, é a obra mais importante da cidade e a mais aguardada pela população.

Em setembro de 2021, o prefeito Helder Lazarotto, anunciou que a construção do complexo hospitalar será viabilizado graças à parceria entre o Governo do Estado do Paraná e a Volkswagen do Brasil pelo Programa Invest Paraná. As obras iniciais contarão com um investimento de R$ 20 milhões e deverão começar ainda em fevereiro deste ano, numa área de aproximadamente 9 mil metros quadrados. A previsão da conclusão do projeto é para o primeiro semestre de 2023.

O anúncio sobre o investimento foi feito pelo próprio prefeito em sua rede social na manhã da última quarta-feira (26), após uma reunião realizada na Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano. O secretário da Saúde, Beto Preto, anunciou que o Governo Estadual assinará, em fevereiro, o convênio com o município para a liberação da verba que garantirá o início das construções. O hospital ficará entre as Ruas Somália com a Princesa Isabel, no Jardim Monza, onde ficava um campo de futebol.

“O Governo do Paraná nos ajudou no ano passado, através da parceria da Invest Paraná com a Volkswagen e pagou R$ 950 mil reais para a execução desses 52 projetos, que agora chegou ao ponto de aprovação pela Vigilância Sanitária. O próximo passo é a assinatura do convênio para que o Estado repasse ao município os R$ 20 milhões que serão usados na primeira fase da construção do hospital. Está pré-agendado para até dia 20 de fevereiro a assinatura do convênio e, logo após a assinatura será lançado o edital de licitação para a construção do hospital”, explica Lazarotto.

Promessa de campanha

Em conversa com a Tribuna do Paraná, Helder Lazarotto, relembrou que esta era a sua principal promessa de campanha e falou sobre a importância do projeto na cidade. Segundo o prefeito, o hospital também deverá atender outros municípios da região metropolitana. “Estamos trabalhando muito neste projeto desde o primeiro dia de campanha. Um hospital é diferente de construir uma casa, ele requer vários outros projetos. Para se ter uma ideia são 52 projetos diferenciados. O novo hospital terá cerca de 9 mil metros quadrados de construção e irá atender não só a demanda do município de Colombo, mas também da região norte de Curitiba que está reprimida”, afirma o prefeito.

“Ao lado de casa”

Para os moradores da região, este é um momento muito importante e o mais aguardado. E para o morador e vizinho do novo hospital, Lourenço Crispim de Oliveira, 68 anos, não é diferente. Ele demonstra a alegria de receber um hospital novinho em folha ao lado de sua casa.

“Vai nos beneficiar muito, o povo precisa. Não temos hospital para atender o povo. Vai ser muito bem-vindo. Este terreno está parado, juntando mato. Agora será um hospital, um grande benefício pra gente. Está chegando em boa hora. É muito bom. Imagina só, ter um hospital na frente de casa. Agora os vizinhos, todo o povo será beneficiado. Irá desafogar bastante a UPA do Maracanã. As pessoas precisam ir para Campo Largo, pro Angelina Caron, ou outro lugar. Colombo estava precisando”, afirma Crispim.

Hospital completo!

O complexo hospitalar contará com ambulatório, leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI’s) adulto e pediátrico, salas cirúrgicas, salas para exames laboratoriais e de imagem, além de atendimento de especialidades.

Com local de fácil acesso, o novo hospital fica a pouco mais de um quilômetro do Terminal do Alto Maracanã, a 20 minutos do centro da cidade de Colombo. Ele será de fácil acesso à Estrada da Ribeira, principal rodovia que liga Curitiba às cidades de Campina Grande do Sul, Bocaiúva e Quatro Barras.

A cidade, que ficou vários anos sem um hospital, era atendida pela Santa Casa de Colombo – que foi a leilão após uma dívida milionária. O local foi comprado em 2020 pelo Grupo Aliança Singular, que administra os hospitais São Rafael Arcanjo por pouco mais de R$ 9 milhões. Ainda sem previsão para abertura, a antiga Santa Casa reabrirá como hospital São Rafael Arcanjo e também deverá atender uma parcela de pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS) conforme determinava as cláusulas do leilão.

Atualmente, a cidade conta com aproximadamente 250 mil habitantes e é a 8ª maior do Paraná. Para atender a população , tem apenas com uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

