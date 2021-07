Curitiba ganha, neste sábado (17), mais uma importante linha de ônibus, o Ligeirão Fagundes Varela/Pinheirinho, que vai fazer a ligação inédita entre o Norte e o Sul da cidade pela Linha Verde (BR-476). Desde a quinta-feira, como trouxe a Tribuna, os novos semáforos já estão funcionando no local.

A nova linha tem capacidade para atender até oito mil pessoas por dia. O novo Ligeirão vai permitir a integração de 18 linhas pelas estações-tubo, sem contar as conexões que podem ser feitas no Terminal do Pinheirinho, o maior da cidade.

O prefeito Rafael Greca inaugurou, nesta sexta-feira (16/7), a nova linha e as duas novas estações-tubo que fazem parte do itinerário, a Vila Olímpica e Fagundes Varela. A entrega foi possível com a conclusão de mais um trecho de obras da Linha Verde Norte.

“Essa nova linha tem 29 quilômetros e vai permitir a integração com o Circular Sul ocupando a canaleta central da nossa Linha Verde” disse Greca ao lado do vice-prefeito, Eduardo Pimentel, do secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues, e da secretária municipal da Comunicação, Cinthia Genguini.

A linha Fagundes Varela/Pinheirinho, que vai circular com ônibus na cor vermelha, é a 255ª da cidade e terá, entre ida e volta, 29 quilômetros de extensão, ligando o Bairro Alto ao Pinheirinho. Somente nos horários de pico, a linha deve atender 1,5 mil passageiros por dia.

“Trata-se de uma linha aguardada há muito tempo pela população e que essa gestão, com o avanço das obras da Linha Verde, está entregando. O projeto traz mais mobilidade, qualidade no transporte e integração entre os bairros da cidade e também com a região metropolitana”, diz Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs).

Na primeira fase, a linha Fagundes Varela/Pinheirinho terá nove estações de parada, número que será ampliado no futuro com o avanço das obras da Linha Verde Norte para a implantação das estações Solar e Atuba e a instalação de outras estações no sentido sul da cidade.

A linha permitirá integração com diversas outras da cidade que passam pelas mesmas estações, incluindo ainda ônibus metropolitanos que vão até Fazenda Rio Grande e Colombo. “O novo Ligeirão tende a crescer muito nos próximos anos, principalmente com a implantação das demais estações-tubo no norte da Linha Verde, que ampliarão a integração com a Região Metropolitana, com os municípios de Colombo e Pinhais”, diz o presidente da Urbs.

Com uma frota inicial de três veículos – um biarticulado e dois articulados -, a Fagundes Varela/Pinheirinho vai circular com intervalo médio de 20 minutos. A viagem completa leva uma hora (30 minutos em cada sentido)..

Linha Verde ganha Ligeirão que liga a cidade de Norte a Sul. Curitiba, 16/07/2021. Foto: Hully Paiva/SMCS

Linhas integradas

Estação Fagundes Varela (linhas 211 Colina Verde e 374 Hugo Lange);



Estação Vila Olímpica (sem integração);



Estação PUC (050 Interbairros V, 471 V.São Paulo, 472 Uberaba, 475 Canal Belém, 477 V.Macedo via Guabirotuba);



Estação Mal.Floriano Peixoto (550 Pinheirinho/C.Gomes, 502 Circular Sul sentido horário, 602 Circular Sul sentido anti-horário e F02 Ctba/Fazenda);



Estação Fanny (550 Pinheirinho/C.Gomes, 621 Fanny, 616 Portão Santa Bernadethe/L.Verde e B42 Maracanã/Linha Verde)



Estação Santa Bernadethe (550 Pinheirinho/C.Gomes e 616 Portão/Sta.Bernadethe/L. Verde),



Estação Xaxim (550 Pinheirinho/C.Gomes, 629 Alto Boqueirão e 657 Xaxim/Capão Raso)



Estação São Pedro (550 Pinheirinho/C.Gomes, 624 V.São Pedro e 625 Gramados);



Terminal Pinheirinho (todas as linhas do terminal).

Como vai funcionar

A nova estação-tubo Fagundes Varela, que entra em operação com a nova linha, terá embarque e desembarque pelo sentido Atuba.

As duas linhas que integram no local, Colina Verde e Hugo Lange, tiveram algumas mudanças no itinerário por conta da entrada em operação da nova estação-tubo e alterações semafóricas e viárias na Linha Verde, implantadas pela Setran.

Na estação Fagundes Varela, linhas terão embarques em portas distintas, conforme o sentido. Colina Verde: sentido Cabral (porta 6) e sentido Bairro Alto (porta 8). Hugo Lange: sentido Centro (porta 6) e sentido Terminal do Bairro Alto (porta 8).

Fagundes Varela/Pinheirinho é o segundo Ligeirão da Linha Verde

Esse é o segundo Ligeirão a operar na Linha Verde. A linha 550 Pinheirinho/Carlos Gomes já integra a parte sul da Linha Verde ao Centro da cidade.

A Linha Verde, que está sendo implantada no trecho urbano da antiga BR-116 (atualmente 476) é o 6º eixo de transporte e de integração viária de Curitiba. Ao todo serão 22 quilômetros de extensão de uma via urbana ao longo do eixo ligando a cidade do Sul ao Norte, desde o Pinheirinho ao Atuba, com estrutura de transporte e urbanização, beneficiando 22 bairros em uma área de abrangência onde vivem perto de 300 mil pessoas.