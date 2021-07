O Ligeirão 350 Fagundes Varela/Pinheirinho, que entrou em operação no último sábado (17), faz uma ligação inédita entre o Norte e o Sul da cidade pela Linha Verde (BR-476). Com capacidade para atender até oito mil pessoas por dia, permite a integração de 18 linhas em nove estações, sem contar as conexões que podem ser feitas no terminal do Pinheirinho, o maior da cidade, por onde passam 46 linhas, quatro delas metropolitanas.

Com a integração, o passageiro pode trocar de ônibus nas estações-tubo ou no terminal sem pagar outra passagem. O novo Ligeirão, que trafega em canaletas exclusivas, dentro do modelo Bus Rapid Transit (BRT), faz parte das contrapartidas do município ao financiamento das obras da Linha Verde por parte da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). A nova linha liga o Bairro Alto e o Pinheirinho, com duração de viagem de 1 hora (30 minutos na ida e 30 minutos na volta) em 29 quilômetros de extensão contando os dois sentidos.

Estações e linhas que integram em cada um das estações-tubo