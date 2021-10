Curitiba está prestes a retomar a vacinação de adolescentes contra a covid-19. Desde o último dia 2 de outubro esse grupo não tem sido imunizado. Com a chegada do primeiro lote de doses da Pfizer especificamente direcionado para os jovens com idades entre 12 e 17 anos e sem comorbidades, a expectativa é vacinar os nascidos em 2006 já nos próximos dias.

O lote com 318.240 doses das vacinas chegou ao Paraná em dois voos na noite desta terça-feira (19), no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais. Deste total, 228.150 doses têm indicação de uso exclusivo como D1 nos adolescentes menores de idade e sem comorbidades.

Em entrevista ao Boa Noite Paraná, da RPC, na terça, o secretário estadual de Saúde, Beto Preto, explicou que as doses serão distribuídas às regionais já nesta quarta-feira (20). “Já na quinta-feira (21) teremos essas vacinas para os adolescentes nos municípios do Paraná”, disse.

+ Leia mais: Alívio? Entregadores do iFood terão ajuda para pagar gasolina a partir de novembro

Com base nas cinco últimas distribuições feitas pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) às 22 Regionais de Saúde, espera-se que a Regional Metropolitana – responsável pela distribuição das vacinas para Curitiba – receba um terço do total das doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde ao Paraná. Caso essa divisão se confirme, a regional receberia cerca de 73 mil doses.

Este montante seria suficiente para que Curitiba, com sua fatia dentro deste total, abra uma nova data de vacinação para a próxima faixa etária de adolescentes – os nascidos em 2006. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital, o público total dentro desta faixa etária é estimado em 20 mil pessoas.

Em nota para o jornal Gazeta do Povo, a SMS confirmou ainda que “o município aguarda novas remessas de doses para retomar a vacinação e avançar na imunização deste grupo”. Caso a nova remessa de vacinas da Pfizer destinada aos adolescentes chegue nos próximos dias à Curitiba, “a vacinação deste grupo será retomada ainda nesta semana”, informou a pasta.

Procurada, a Sesa informou apenas que a distribuição das doses entre as regionais “está sendo elaborada pelas equipes da secretaria”. O total de doses que cada uma das regionais de Saúde receberá só deve ser anunciado na quarta-feira.

Web Stories