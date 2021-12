O setembro de 2021 ficou marcado por ter sido o mês de manifestações pelo país, e Curitiba não ficou de fora. Além disso, tivemos pneu de ônibus estourando, supermercado mudando de nome e prefeito prometendo notificar empresas responsáveis pelo transporte coletivo que circulam pelo munícipio. Bora conferir a retrospectiva de setembro?

No sétimo mês do ano, a loja de departamentos catarinense Havan informou a construção de mais uma lojas em Curitiba. A obra tem previsão de entrega em fevereiro de 2022 e a inauguração está prevista para o mês de em março deste mesmo ano. Serão gerados 160 empregos diretos. A nova loja está sendo erguida no bairro Santa Cândida, bem em frente ao Terminal de ônibus do bairro. Distante cerca de 1 km dali está a loja do Boa Vista, localizada ao lado da Rua da Cidadania do bairro. A nova loja vai substituir a anterior, que foi construída em um terreno alugado e não houve acordo para renovação de contrato.

Por falar em Havan, você viu essa? A empresa quer construir chuveiros nas praias brasileiras no mesmo formato das lojas.

Perto do Boa Vista, um homem morreu e outros dois ficaram feridos após troca de tiros com policiais no bairro Cabral. Em patrulhamento de rotina pelos bairros da região Norte da cidade, policiais miliares flagraram um carro roubado com três homens em atitude suspeita. Após abordagem, os suspeitos fugiram em alta velocidade, mas o carro bateu no poste de um sinaleiro e houve troca de tiros.

Após enorme reclamação nas redes sociais sobre a lotação de ônibus e atraso nas linhas, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), prometeu notificar empresas responsáveis pelo transporte coletivo que circulam pelo munícipio. Greca respondeu pelo Facebook a uma mulher que criticou a enorme no Terminal do Boqueirão. O prefeito disse que a prefeitura tomaria medidas mais drásticas para evitar novos transtornos.

Em setembro, o soldado Da Costa, 31 anos, que atuava no 23.º Batalhão da Polícia Militar (PM), em Curitiba, e ficou famoso com o canal “Perdeu Piá“, no Youtube, com quase 430 mil inscritos, deixou a PM. A decisão, segundo ele, foi tomada após sofrer represálias da corporação por causa dos vídeos postados no canal.

Perdeu Piá largou a Polícia e explicou os motivos em um vídeo.

No mesmo mês um susto. Um acidente envolvendo o ônibus da linha Interbairros II deixou cinco pessoas feridas no Pilarzinho, em Curitiba. Um dos pneus traseiros do lado esquerdo do veículo estourou e os estilhaços da carroceria chegaram a atingir três mulheres dentro do ônibus, e outras duas pessoas do lado de fora passaram mal com o susto. Segundo o Siate, que prestou socorro às vítimas, os ferimentos das três pessoas que estavam dentro do ônibus foram leves, na região do rosto. Mesmo assim, elas precisaram de cuidados e foram encaminhadas aos Hospital Cajuru.

Depois de bom período sem concurso público devido a pandemia da Covid-19, oito concursos foram abertos em setembro. Entre eles, do Ministério Público e da Caixa Econômica Federal.

E lembra das manifestações no feriado de Sete de Setembro? Curitiba também virou palco para manifestações de apoiadores e também de opositores do governo de Jair Bolsonaro. Foram atos de apoio ao governo federal e atos que pediram o impeachment do presidente da República.

Sete de setembro foi de manifestações pelas ruas de Curitiba.

E o mês foi violento. Três suspeitos morreram em um confronto com policiais da Rone, na Linha Verde, na região do bairro Fanny, em Curitiba. Dos três que morreram no confronto, dois usavam tornozeleira eletrônica no momento da ação. De acordo com a polícia, os três eram suspeitos de tentar roubar uma carga de cigarros de uma transportadora no bairro do Prado Velho.

Em Setembro, a Tribuna do Paraná mostrou que não é somente o Parque Barigui, Tanguá, São Lourenço e Tingui podem ser opções para o curitibano ou turista. O Parque Vista Alegre, Parque Azul e o Parque Passaúna entraram na lista de lugares para passear com a família.

E o primeiro supermercado Nacional apareceu em Curitiba. Ao invés do tradicional nome Mercadorama, moradores do bairro Jardim das Américas e Bacacheri, perceberam a mudança. Agora, as filiais da antiga rede de supermercados paranaense são as primeiras unidades do Supermercado Nacional, em Curitiba.

Supermercado Nacional chegou a Curitiba em setembro no lugar das lojas do Wall Mart e Mercadorama.

