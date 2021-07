A partir desta segunda-feira (5), começa a funcionar um novo radar em Curitiba. O equipamento foi instalado na Avenida Comendador Franco, a Avenida das Torres, entre os números 3374 e 3449, nos dois sentidos da avenida, no bairro Jardim das Américas. A velocidade máxima no local é de 70 km/h.

Este novo radar se junta aos outros três que foram instalados no mês passado em outros pontos da cidade, sendo dois deles na Linha Verde. Além do limite de velocidade, parte dos radares fiscaliza também parada sobre a faixa de pedestre, avanço do sinal vermelho, conversão e retorno proibidos, conversão obrigatória, trânsito em local e horário proibido pela sinalização (caminhões de grande porte na Linha Verde) e em faixa exclusiva destinada aos ônibus do transporte coletivo.

Os equipamentos contam com uma nova tecnologia sem as chamadas “áreas de sombra”. “O equipamento que agora emite as ondas é o sensor Doppler, que cria uma área virtual de fiscalização dentro da qual são ajustados os laços virtuais, sem possibilidade de transitar acima da velocidade permitida sem ser detectado”, explica a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella.

Novos radares em Curitiba

Avenida Comendador Franco: Nas proximidades do número 1.134, no Jardim Botânico. Este fica em ambos os sentidos

Nas proximidades do número 1.134, no Jardim Botânico. Este fica em ambos os sentidos Linha Verde: nas proximidades do número 19.804, no Pinheirinho, sentido Porto Alegre

nas proximidades do número 19.804, no Pinheirinho, sentido Porto Alegre Linha Verde: nas proximidades do número 20.163, no Pinheirinho, sentido São Paulo

nas proximidades do número 20.163, no Pinheirinho, sentido São Paulo Avenida Comendador Franco, entre os números 3374 e 3449, no bairro Jardim das Américas. Este fica nos dois sentidos.

A lista completa e atualizada dos radares em funcionamento em Curitiba pode ser conferida neste link.