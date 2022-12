Mais um empreendimento habitacional está sendo ofertado para os inscritos na Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) com renda superior a R$ 1,8 mil. O Residencial Vitoritto, com 192 apartamentos de dois quartos, está em obras no bairro Campo de Santana.

Contabilizada a nova oferta, chega a sete o número de empreendimentos disponíveis para os inscritos na chamada fila da casa própria. São 450 unidades habitacionais distribuídas em diferentes regiões da cidade.

“As parcerias da Cohab com a iniciativa privada possibilitam importantes vantagens para quem tem inscrição ativa. Muitas famílias estão aproveitando os preços dos imóveis, que são menores em relação às negociações feitas direto no mercado, além de outras condições especiais para a aquisição”, destaca o presidente da Cohab, José Lupion Neto.

No caso do Residencial Vitoritto, o inscrito Cohab poderá pagar até R$ 20 mil a menos do que alguém que adquira o mesmo apartamento junto à construtora ou imobiliárias.

Com a inscrição no programa habitacional do município, o cidadão que assinar o contrato de aquisição de uma unidade no Vitoritto não vai precisar pagar taxas de cartório e da Caixa Econômica. Isso representa uma boa economia financeira para as famílias beneficiadas.

Conjunto

Bem localizado na região sul da cidade, o conjunto fica na Rua Miguel Furmann, próximo ao Terminal do Tatuquara e à Rua da Cidadania. O entorno conta com unidade de saúde, escola, comércio e serviços em expansão.

O condomínio vai contar com vaga individual de estacionamento para cada apartamento, salão de festas com churrasqueira e portaria com guarita. São oito blocos de quatro pavimentos, com quatro apartamentos por andar.

Imagem: Residencial Vitoritto / divulgação.

Opções

Além do Residencial Vitoritto, os inscritos na Cohab podem adquirir com uma série de vantagens unidades no Residencial San Donato, em Campo Largo; Cores da Primavera, no Umbará; Viver Bem, em Santa Felicidade; Chácara Primavera, também no Campo do Santana; Best Life, no Atuba; e Colinas do Norte, no Santa Cândida.

“São opções de norte a sul da cidade. Imóveis de boa qualidade, para que muitas famílias curitibanas realizem o sonho de conquistar uma casa própria por meio da Cohab”, diz Lupion.

A pré-inscrição na fila da Cohab pode ser feita online por meio do site da companhia. Basta enviar os documentos solicitados. Por ordem cronológica, os inscritos da faixa de renda correspondente às ofertas são convocados para fazerem simulações do financiamento.

Números

A entrega do Residencial Vitoritto está prevista para o segundo semestre de 2023. Mesmo em meio a um panorama de escassez de investimentos do governo federal em habitação nos últimos anos, Curitiba conseguiu contemplar mais de 8 mil famílias com atendimento habitacional, desde que o prefeito Rafael Greca assumiu.

Foram entregues as chaves de 2,1 mil moradias e 6,2 mil títulos de propriedade – que são documentos que oficializam a propriedade de terrenos de áreas que foram regularizadas pelo município.