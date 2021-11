A sexta-feira (19) chegou, e junto com a nova tabela do rodízio no abastecimento de água em Curitiba e região metropolitana com 60 horas de fornecimento de água por até 36 horas de suspensão. Nesse modelo, a população conta com 24 horas a mais com água nas torneiras do que na programação anterior.

Nesta sexta, o abastecimento de água será cortado em alguns pontos ( ver abaixo) às 16h e o retorno está previsto para às 4h de domingo (21). Vale lembrar que os bairros que estavam no rodízio na quinta-feira (18), seguem sem água.

Curitiba (área do Recalque Baixo do Reservatório Cajuru): Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Centro, Jardim Social, Bacacheri, Alto da XV, Cristo Rei, Prado Velho, Jardim Botânico.

Curitiba (área do Recalque Alto do Reservatório Cajuru): Agua Verde, Batel, Centro, Rebouças.



Curitiba (área do Recalque para Cachoeira do Reservatório Santa Cândida): Barrerinha, Boa Vista, São Lourenço.



Curitiba: Abranches, Pilarzinho, Taboão, Barrerinha.

Curitiba (Área do Recalque Médio do Reservatório Santa Felicidade): Sta.Felicidade, Butiatuvinha

Curitiba: Cachoeira.

Curitiba (Área da Gravidade do Reservatório da ETA Passaúna): Cidade Industrial, Fazendinha.



Curitiba (Área da Gravidade do Reservatório São Braz): Cascatinha, Sta.Felicidade, São Braz



Curitiba: Atuba, Sta.Candida

Curitiba (área do Reservatório Pinheirinho): Capão Raso, CIC, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara.

Curitiba (Área da Gravidade do Reservatório Parolin): Água Verde, Fanny, Guaira, Parolin, Prado Velho.



Curitiba (área do Recalque Alto do Reservatório Portão): Santa Quitéria, Seminário, Portão, Vila Izabel, Água Verde, Novo Mundo, Capão Raso.

Curitiba (área do Recalque do Reservatório Parolin): Água Verde, Guaíra, Parolin, Prado Velho, Rebouças.

Curitiba (Área do Recalque do Reservatório Tatuquara): Campo de Santana, CIC, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara, Umbará.



Pinhais (Área da Gravidade do Reservatório Apoiado Alphaville): Alphaville Graciosa



Pinhais (Área da Gravidade do Reservatório Elevado Alphaville): Alphaville Graciosa



Pinhais (área do Recalque do Reservatório Jacob Macanhan): Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 2, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Sete Vilas, Estância Pinhais 2.

Almirante Tamandaré (área do Booster Barreirinha): Lamenha Grande.



Campo Magro (Área do Recalque Médio do Reservatório Santa Felicidade): Boa Vista.



Campo Magro (Área do Booster Boa Vista): Boa Vista.



Campo Magro (Área do Booster Santa Cecília): Boa Vista.



Colombo (área do Recalque Guarani Sta Cândida): Osasco, Campo Pequeno..

Colombo (área da Válvula Colombo Sede II): Campo Pequeno, Osasco, Roça Grande, Curitibano.



Colombo (área da Válvula Colombo Sede III): São Gabriel, Monza, Curitibano, Campo Pequeno.



Almirante Tamandaré (área da Gravidade do Reservatório Cachoeira): São Jorge,Colonia Prado, Graziele, Cachoeira, Jardim Graziele, Prado.



Almirante Tamandaré (área do Recalque do Reservatório Cachoeira): Cachoeira



Almirante Tamandaré: Tranqueira, Parque Timbu, Jardim Areias, Vila Capivara dos Manfrom, Jardim Bonfim.

Bocaiuva do Sul: Vila Angélica, Vila Boqueirão, Jd Santa Helena, Cachoeirinha.

Colombo (área da válvula Colombo Sede 1): Arruda, Curitibano, Santa Fé, São Gabriel, Ana Rosa, Santa Tereza, Roça Grande (parcial)

Tijucas do Sul (afetados pela área do Reservatório Rincão): Parte da localidade Campo Alto.

Web Stories