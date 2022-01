O novo modelo no rodízio de água em Curitiba e Região Metropolitana inicia a partir desta segunda-feira (17). O tempo de abastecimento vai ser de três dias e meio (84 horas com água) e até 36 horas de suspensão. O motivo dessa alteração deve-se a elevação do nível das barragens do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana (SAIC), que chegou na sexta-feira (14) a 73,81%.

+Previsão! Curitiba tem hora marcada para a chuva desta segunda-feira!

Sendo assim, o abastecimento de água será cortado em alguns pontos, a partir das 16h desta segunda e retorno para às 4h de quarta-feira (19). Confira os bairros afetados:

São José dos Pinhais (área do Recalque do Reservatório Iguaçú): Guatupê, Ipê

São José dos Pinhais (área do Booster Santa Fé): Guatupê, Academia, Cristal.

Piraquara (Área do Recalque do Reservatório Guarituba Redondo): Jardim Tarumã, Vila Lori, Jardim Das Orquídeas, Jardim Tocantins, Jardim Urussanga, Jardim Santa Clara, Vila Mariana, Planta Monte Líbano, Vila Holandesa, Planta Amazonas, Planta Terezinha, Jardim Tri

Piraquara (área do Recalque do Reservatório Piraquara): Capoeira dos Dinos, Vila Fuck, Vila Militar, Vila Macedo, Vila Suzi, Planta Simone, Planta Cruzeiro, Vila Franca, São Cristóvão, Vila Juliana, Jardim Santa Clara, Jardim Santa Maria, Planta São Tiago, Vila Santa Helena e Planta Deodoro.anon, Jardim Santa Helena, Bosque Pinheiro e Fazenda Guarituba.

+Leia mais! Cervo é atacado por cachorro na RMC; ferido, animal silvestre foi parar no hospital

Curitiba (Área do Recalque do Reservatório Tarumã): Tarumã e Capão da Imbuia.

Curitiba (Área da Gravidade do Reservatório Mercês): Abranches, Bigorrilho, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Francisco, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha, São João.

Curitiba (Área do Recalque do Reservatório Mercês): Abranches, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha.

Curitiba (área da Gravidade do Reservatório Batel): Bigorrilho, Camp.Siqueira, Semináro, Batel, Mercês, Centro.

Curitiba (área do Recalque Alto do Reservatório Santa Cândida): Cachoeira, Barrerinha, Sta.Cândida

Curitiba (Área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Felicidade): Cascatinha, Sta.Felicidade, São João.

Curitiba (Área da Gravidade do Reservatório Campo Comprido): Campo Comprido, Cidade Industrial, Mossunguê.

Curitiba (área da Gravidade do Reservatório Portão): Água Verde, Guaira, Fanny, Lindoia, Novo Mundo, Capão Raso.

Curitiba (área do Recalque Baixo do Reservatório Portão): Água Verde, Boqueirão, Capão Raso, CIC, Fanny, Fazendinha, Guaira, Hauer, Lindoia, Novo Mundo, Pinheirinho, Portão, Santa Quitéria, Seminário, Vila Izabel, Xaxim.

Curitiba (área da Gravidade do Reservatório Campo do Santana): Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara.

Almirante Tamandaré (Área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Felicidade): Tanguá.

Almirante Tamandaré: Colonia Santa Gabriela, Lot.Marinoni, Planta Nossa Senhora do Pilar, Lot. Paris, Planta Almirante, Jadim Napole, Jardim Valma, Jardim Dragão Verde, Jardim Santa Maria, Jardim Santa Fé, Jardim Giannini, Jardim Marrocos, Jardim Buenos Aires, Jardim Ipanema, Jardim Marize, Jardim Dourados, Jardim Amazonas

Bocaiuva do Sul: Jd Cruzeiro, Jd Torres 1 e 2, Fazenda São Marcos, Pavão.

Colombo (afetados pela área da válvula José Beira Silva): Arruda, Santa Tereza.

Colombo (área da válvula José Leal Fontoura): Centro, Jardim Florença, Gabirobal.

Colombo (afetados pela área do Booster Uvaranal): Uvaranal, Sapopema.

Colombo (afetados pela área do Booster Colombo Centro): Centro (parcial).

Quatro Barras: Centro (Borda do Campo) e Banhadão.

Tijucas do Sul (afetados pela área do Reservatório Rincão): Parte da localidade do Rincão ; Parte da localidade Campina.

Campina Grande do Sul (área do Recalque do Reservatório Jardim Araçatuba): (COHAPAR) Cicamp, Área Industrial Pocinho, Área Industrial Riachuelo, Área Industrial São Paulo, Área Industrial Sede, Área Remanescente, Cacaiguera, Chácaras Olhos D’Água, Jardim João Paulo II, Jardim Araçatuba, Jardim da Campina, Jardim da Colina, Jardim Daher, Jardim Diamante, Jardim Sta. Angelina, Jardim Sta. Rosa, Mitra, Recanto Verde, Sta. Rita de Cássia, Sede Campina Grande, Centro, Nova Campina, Lagoão, Rancho Alegre.

Quatro Barras: Centro (Área industrial).

Araucária (área do Recalque do Reservatório Passaúna): Barigui, Thomaz Coelho, Capela Velha, Sabiá, Tindiquera, Costeira, Cachoeira, S.Miguel, Olaria, J.Las Vegas, Arvoredo, Jatobá, Panamérica, J.Atenas.

Curitiba: Cidade Industrial, São Miguel, Augusta.

Web Stories