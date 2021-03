Previsto para abril, o novo shopping de Curitiba, Park Shopping Boulevard, deve ter sua inauguração somente em setembro. Pelo menos é o que se espera. É que o empreendimento, construído à margem da Linha Verde, depende ainda um momento de trégua na pandemia para abrir as portas.

De acordo com Antônio Mascarenhas, que é consultor do shopping curitibano, a equipe tem discutido internamente as condições sanitárias e econômicas ideais para a abertura. “O empreendimento está pronto. Mas a data que nós estamos passando para os lojistas é setembro, vinculado ao que vai acontecer, como a questão da vacinação”, destaca.

A incerteza se dá, segundo o consultor, pelo agravamento da pandemia na cidade e pelas medidas impostas para combater o contágio. Os shoppings estão entre os estabelecimentos que mais foram afetados pelos decretos municipais e estaduais.

Apesar disso, Mascarenhas aponta que o Park Shopping Boulevard já tem a maior parte da sua ocupação de lojas preenchida. “Existiu um pouco de dificuldade [em atrair lojas por conta da pandemia], mas não paramos de fazer negócio. Nós acreditamos que o projeto é viável”, destacou. O shopping terá, de acordo com ele, uma praça de alimentação de destaque e lojas âncoras de nomes conhecidos do varejo nacional.

A perspectiva é que o empreendimento tenha 250 lojas e cerca de 1,3 mil empregos diretos.