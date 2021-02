Um spray promete ser eficaz na proteção por no mínimo 72 horas contra o novo coronavírus e as variáveis que foram até então descobertas. Uma parceria entre o Instituto Senai de Inovação (ISI) do Paraná e a TNS Nano, desenvolveu o produto que pode ser utilizado em maçanetas, mesas, bancadas, balcões de atendimento, corrimãos de escadas e corredores.

O estudo começou em maio de 2020 e foram desenvolvidas três diferentes formulações baseadas em estabilidade físico-química, proteção a superfície de aplicação, resistência, eficácia antibacteriana, toxicidade oral, irritação dérmica e ocular e, claro, a eficácia antiviral. Além disso, o spray passou por aprovação técnica de laboratórios recomendados pela Anvisa.



Gabriel Nunes, diretor geral da TNS Nano, reforçou que todos as exigências sanitárias foram cumpridas até obter a liberação de venda do material. “O produto teve aprovação técnica em todos os aspectos exigidos pelas autoridades sanitárias. Além da atividade antiviral, outros componentes de extrema importância do aditivo para o consumidor como irritabilidade e toxicidade também receberam todas as aprovações dos laboratórios recomendados pela Anvisa”, comentou o diretor.

As aprovações foram realizadas pelo Laboratório de Virologia Aplicada da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), e simularam aplicações em materiais como tecidos, granito, aço inox e laminados sintéticos. Agne de Carvalho Jorge, responsável técnica pelo projeto no ISI em Eletroquímica afirmou que os resultados foram excelentes.

“As três formulações testadas apresentaram excelentes resultados de eficácia antibacteriana, com aprovações nos testes de toxicidade oral que as classificam como sanitizantes de efetividade antiviral, atingindo a inativação ou redução da atividade viral de 99,99%. O spray traz uma nova perspectiva da diminuição da taxa de contágio em superfícies de grande acesso de pessoas, tanto em residências e estabelecimentos comerciais e protege também se das novas mutações do Sars-CoV-2 que estão surgindo”, ressaltou Agne.

A comercialização do spray está programada para o primeiro semestre deste ano em lojas de departamento, e-commerces e farmácias.