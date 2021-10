Curitiba ganhou, nesta quinta-feira, (28), a primeira unidade do atacarejo Superdia, supermercado que mistura o conceito de venda para atacado e para varejo. A loja fica no Novo Mundo e teve investimentos de R$ 25 milhões.

O prefeito Rafael Greca participou da abertura do empreendimento ao lado dos diretores da Rede Ítalo (grupo que detém do controle da marca), Edy João Dal Berto e Melina Dal Berto, e do assessor especial de Articulação Política da Prefeitura, Lucas Navarro.

“Nós viemos aqui celebrar os 120 novos empregos gerados por esta empresa, a beleza da instalação, a qualidade do serviço e o requinte da gastronomia”, disse Greca.

O Superdia Curitiba tem área total de 2,1 mil m² e conta com mais de 100 vagas de estacionamento. A loja é equipada com seções de hortifrúti com um mix variado, balcão de carnes com atendimento ao cliente, beer cave (área de cervejas), floricultura e panificadora com confeitaria.

Superdia tem área total de 2,1 mil m² e conta com mais de 100 vagas de estacionamento. Foto: Daniel Castellano / SMCS

Preço e qualidade

Edy João Dal Berto explicou que o Superdia vai focar no público que busca preço mais baixo, além de qualidade e rapidez no atendimento.

“Estamos muito felizes com a escolha de Curitiba, é uma cidade está crescendo e têm muitas oportunidades. Quero agradecer pela reciprocidade do prefeito Rafael e do vice Eduardo Pimentel por virem prestigiar nosso empreendimento”, comemorou Edy.

A Rede Ítalo já opera duas lojas na cidade, as unidades Ítalo da João Bettega e do Atuba. Já existem estudos para ampliar a presença na capital futuramente. “Estamos estudando a possibilidade de abrir novas lojas em Curitiba”, adiantou o empresário.

O grupo tem atualmente 18 unidades no Estado, três delas em Curitiba, e o plano de investimentos da Rede Ítalo para o Paraná em 2022 é de R$ 100 milhões.