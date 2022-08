As obras do novo terminal de ônibus de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, tiveram início no mês de julho, após a assinatura da ordem de serviço para a construção, realizada em maio deste ano. O investimento total para o projeto e a execução do terminal é de R$ 12,7 milhões. A estrutura está sendo erguida em um terreno doado pela Secretaria da Saúde do Paraná, localizado ao lado do Hospital São Roque.

O novo terminal contribuirá para uma unificação da cidade com Curitiba e os demais municípios da região, além de funcionar como um ponto de apoio para linhas alimentadoras, beneficiando principalmente aqueles que saem da região metropolitana para trabalhar em Curitiba, já que cerca de 43 mil pessoas passam diariamente pelo local.

A estrutura terá quatro vezes o tamanho da atual, construída em 1996, que já não comporta a demanda de usuários e também tem localização pouco estratégica para a operação do transporte coletivo. Serão 2.467,35 metros quadrados de área construída e uma área total de 18.326,54 metros quadrados, no bairro Jardim Esmeralda, no cruzamento das avenidas São Roque e Brasília. O antigo complexo, com área total de 1.857 metros quadrados, tinha apenas 610 metros quadrados de área coberta.

A estrutura será em aço, apoiada em pilares também metálicos e com telhas termoacústicas, que proporcionam mais conforto e menos custo de manutenção. O perímetro externo da cobertura terá um anteparo metálico com iluminação em LED embutida, deixando a estrutura mais moderna.

Nos arredores será realizado um trabalho de paisagismo com floreiras em alvenaria, plantas e árvores. O local ainda terá área de recreação com bicicletário, duas quadras poliesportivas e playground, quatro lojas, duas lanchonetes, estrutura de banheiros, incluindo alguns específicos para pessoas com deficiência, além de piso tátil, perceptível para pessoas com deficiência visual.