O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) divulgou na quinta-feira (03) a classificação final da licitação para executar um novo viaduto no entroncamento da BR-376 com a Rua Joinville e Alameda Bom Pastor, em São José dos Pinhais. A empresa Contersolo Construtora de Obras Eireli foi declarada vencedora por ter sua documentação habilitada e ter apresentado a proposta de preço mais vantajosa à administração pública, de R$ 33.639.768,42.

A obra prevê a elevação das pistas de rolamento da BR-376 para o tráfego de longa distância, com o trânsito de veículos das vias municipais sendo realizado pela passagem inferior do viaduto e por meio de duas rotatórias, evitando os congestionamentos e longos períodos de espera na interseção atual, e garantindo mais segurança aos usuários. Também serão realizados os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e obras de arte correntes, contenções, sinalização e iluminação.

Foto: DER

Os trabalhos terão início pela execução de novas vias marginais, por onde o tráfego da rodovia será desviado, para na sequência começar os serviços para a estrutura do novo viaduto. O prazo de conclusão da obra é de 18 meses, após assinatura de contrato e emissão da ordem de serviço.

O projeto executivo de engenharia do “Viaduto do Bradesco”, como é conhecido, foi elaborado pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais e doado ao DER/PR, que ficou responsável por licitar e executar a obra.

Recurso

Com a publicação da classificação final, as demais empresas participantes têm até o dia 10 de fevereiro para interposição de recursos, seguido por prazo de cinco dias úteis para contrarrazões da vencedora a qualquer recurso. Todos os documentos serão analisados pelo DER/PR, que pode decidir por negar, negar parcialmente ou acatar os recursos. Concluída esta etapa, terão início os trâmites internos para assinatura de contrato.

