O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) abriu, nesta quinta-feira (6), as propostas para construção de um novo viaduto na BR-376 em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O trecho é complicado e famoso por engarrafamentos em vésperas de feriados por ter dois sinaleiros em um curto espaço da rodovia. Além disso, tem bastante fluxo de moradores da região.

O valor da licitação era de R$ 44.986.938,24 e seis empresas participaram do certame. A proposta mais favorável deu lance de R$ 33.639.768,42 – desconto de 25,22%. Os outros lances ficaram entre R$ 34,5 milhões e R$ 41,9 milhões.

No segundo semestre do ano passado, ao lançar a licitação, o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti, explicou os detalhes da obra. “Vamos elevar as pistas de rolamento da BR-376, com o acesso municipal sendo realizado pela passagem inferior desta nova interseção em desnível de São José dos Pinhais. Os trabalhos vão começar pelas vias marginais, por onde o tráfego da rodovia depois será desviado para execução dos serviços na estrutura do viaduto”, disse.

A obra será executada no cruzamento entre a Rua Joinville e a Alameda Bom Pastor, entre os bairros Itália e Ouro Fino. Segundo o edital, a empresa vencedora fará também serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e obras de arte correntes, com quatro muros de concreto nos taludes do novo viaduto, contenções, sinalização e iluminação. O prazo de execução da obra é de 18 meses a partir da ordem de serviço.

A BR-376 divide a cidade de São José dos Pinhais e um viaduto naquele local é um pedido antigo da população, que atualmente enfrenta congestionamentos e acidentes, especialmente com o movimento de tráfego de veículos no início e fim dos feriados, pois a rodovia é a principal ligação de turistas para Guaratuba e o litoral catarinense.

Detalhes da obra

Esta licitação acontece na modalidade Concorrência Pública, em que a vencedora é definida pela proposta de preço mais vantajosa para a administração pública, e por ter toda sua documentação habilitada.

Nas próximas semanas, a comissão de julgamento da Coordenadoria de Licitações do DER/PR vai analisar as documentações apresentadas, receber eventuais recursos das empresas concorrentes e divulgar a empresa vencedora.

