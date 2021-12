A Azul iniciou nesta quinta-feira (02) a venda de passagens aéreas para os dez novos destinos que passa a operar no Estado do Paraná. Os aeroportos de Cianorte, Telêmaco Borba, Arapongas, Campo Mourão, Apucarana, Guaíra, Francisco Beltrão, Cornélio Procópio e União da Vitória contarão com voos diretos e regulares para Curitiba a partir de 24 de janeiro. Já Paranavaí terá operações semanais a partir de 22 de março de 2022.

As rotas serão operadas com o Cessna Gran Caravan, modelo utilizado pela empresa sub-regional da Azul, a Azul Conecta, com capacidade para nove passageiros. Em Curitiba, os clientes terão a possibilidade de se conectar para cerca de 35 voos diários da Azul para doze destinos, como Rio, São Paulo, Porto Alegre, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cuiabá e Campo Grande.

Além da consolidação do plano de expansão da Azul no Paraná, a capital paranaense vai ganhar ainda uma nova conexão regular para Jundiaí, em São Paulo, seis vezes por semana. As frequências serão cumpridas diariamente pela manhã e ao final da tarde também com os aviões da Azul Conecta.

Neste mês já foram retomados também voos regulares para Ponta Grossa (Campos Gerais), Toledo (Oeste), Pato Branco (Sudoeste) e Guarapuava (Centro-Sul). O Paraná será o Estado brasileiro com maior número de destinos cobertos pela Azul a partir de 2022. A estratégia é fruto de uma demanda levada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior a executivos da empresa.

Esses novos voos se somam ainda a outros cinco municípios já atendidos pela empresa regularmente: Curitiba, Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina e Maringá – totalizando 20 cidades contempladas, um recorde da companhia. O plano da empresa é fortalecer sua malha em Curitiba, criando um hub regional com mais de 50 movimentos diários.

Confira a programação dos voos:

Curitiba – Cianorte

Segundas, quartas e sextas

Saída de Curitiba: 6h30

Saída de Cianorte: 8h55

Curitiba – Telêmaco Borba

Segundas, quartas e sextas

Saída de Curitiba: 11h20

Saída de Telêmaco Borba: 12h55

Curitiba – Arapongas

Segundas, quartas e sextas

Saída de Curitiba: 14h45

Saída de Arapongas: 16h50

Domingos

Saída de Curitiba: 13h30

Saída de Arapongas: 15h35

Curitiba – Campo Mourão

Terças, quintas e sábados

Saída de Curitiba: 9h

Saída de Campo Mourão: 11h15

Curitiba – Apucarana

Terças e quintas

Saída de Curitiba: 13h30

Saída de Apucarana: 15h30

Domingos

Saída de Curitiba: 17h50

Saída de Apucarana: 19h50

Curitiba – Guaíra

Segundas, quartas e sextas

Saída de Curitiba: 9h

Saída de Guaíra: 11h55

Curitiba – Francisco Beltrão

Segundas, quartas e sextas

Saída de Curitiba: 14h40

Saída de Francisco Beltrão: 17h

Curitiba – Paranavaí

Terças e quintas

Saída de Curitiba: 6h30

Saída de Paranavaí: 9h

Sábados

Saída de Curitiba: 9h

Saída de Paranavaí: 11h30

Curitiba – Cornélio Procópio

Terças e quintas

Saída de Curitiba: 9h15

Saída de Cornélio Procópio: 11h10

Domingos

Saída de Curitiba: 11h25

Saída de Cornélio Procópio: 13h20

Curitiba – União da Vitória

Terças e quintas

Saída de Curitiba: 13h45

Saída de União da Vitória: 15h20

Domingos

Saída de Curitiba: 15h25

Saída de União da Vitória: 17h

