As delegacias de proteção a crianças e adolescentes do Paraná, vinculadas ao Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria), da Polícia Civil, vão receber 18 veículos para atendimentos diários. O valor destas viaturas é de R$ 1,3 milhão.

Os carros e caminhonetes foram adquiridos com recursos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), aprovados pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca).

No total, o investimento alcança R$ 1,3 milhão para a compra dos veículos – são 15 carros hatch, duas caminhonetes 4×4 e uma delegacia móvel. Eles servirão para agilizar o atendimento das ordens de serviços expedidas pela Polícia Judiciária.

A melhoria das unidades do Nucria faz parte do projeto de ampliar a proteção da criança e do adolescente no Estado. Dentro do projeto, está prevista também a capacitação das equipes que realizam os atendimentos.

