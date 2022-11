O boletim semanal da covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (9), mostrou que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 2/11 a 8/11) 979 novos casos da doença – uma média de 140 por dia. O número é quase o dobro do registrado no período anterior (582).

No mesmo período do boletim atual, foi registrada uma morte pela doença, divulgada no dia 8 de novembro. A vítima é uma mulher de 42 anos, que tinha comorbidade grave, apenas duas doses da vacina realizadas no ano passado e nenhum reforço.

Nesta última terça-feira (8/11), a cidade seguia com 659 casos ativos, correspondente ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus. O número tamb´[em é maior do que o registrado no boletim anterior (499), o que mostra uma maior circulação do vírus na cidade).

Balanço da pandemia

Com os novos casos confirmados, 524.033 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 514.633 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

Até o momento, foram contabilizados 8.525 óbitos na cidade provocados pela doença desde o início da pandemia.

Leitos do SUS

Nesta quarta-feira (9/11), há um paciente internado em leito de UTI SUS de Curitiba e outros quatro pacientes em leito de enfermaria SUS, por conta da covid-19.

A SMS esclarece que os internamentos ocorrem diariamente, assim como as altas, com alterações dos dados ao longo do dia.

Números desde o início da pandemia

Confirmados – 524.033

Casos ativos – 659

Recuperados – 514.633

Óbitos – 8.525