A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba vacinou, até segunda-feira (15), 55.307 pessoas com o imunizante contra o novo coronavírus. Foram vacinados 4.771 moradores, funcionários e cuidadores de instituições de longa permanência; 73 indígenas; 7.749 idosos e 42.714 profissionais dos serviços de saúde da cidade, incluindo as equipes de vacinação.

A Prefeitura está vacinando, esta semana, os idosos acamados, atendimento feito em domicílio pelas equipes da Secretaria da Saúde da cidade. E também os idosos de 89 a 85 anos. Para esse grupo, o atendimento está sendo feito por cronograma de idade em 14 pontos da cidade, incluindo três sistemas de drive-thru.

Também está sendo realizada a aplicação da segunda dose da vacina contra a covid-19 nas instituições de longa permanência e para os profissionais de saúde. Foram aplicadas 2.237 segundas doses até agora.

Doses

Curitiba recebeu do Ministério da Saúde 65.250 doses de vacinas para serem usadas na primeira aplicação no público prioritário elencado pelo Plano Municipal de Imunização, sendo 20.380 do imunizante produzido pela Universidade de Oxford e pelo Laboratório AstraZeneca. As demais são doses da CoronaVac, produzidas pelo Instituto Butantan.

O município também recebeu 23.160 vacinas CoronaVac para aplicar a segunda dose dos moradores e trabalhadores das instituições de longa permanência, indígenas e profissionais da saúde já imunizados com a primeira dose.