Conhecido por suas respostas bem humoradas e, muitas vezes, ácidas aos seguidores de sua página no Facebook, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, “causou” mais uma vez nas redes sociais. Em um publicação em que aparece em meio ao público do show do Metallica, na noite de sábado (7), no Estádio Couto Pereira, Greca comemorava a “economia criativa” da capital paranaense, ao trazer um show internacional do calibre da banda de heavy metal americana.

“Com a economia criativa a todo vapor, quem sabe sobre recursos para finalizar as obras da Linha Verde”, rebateu um seguidor. Em resposta, o prefeito de Curitiba respondeu que “nunca falou dinheiro, mas sim empreiteiros eficientes. Dia 13 retomamos a licitação”. Confira:

Greca nas redes!

A pedido da Tribuna do Paraná, Rafael Greca mandou um recado aos leitores, no fim de abril, sobre sua tendência “influencer” nas redes sociais. “Tenha certeza que toda vez que eu entro na rede social, sou eu mesmo quem tecla e eu mesmo quem responde”, confirma o político, em vídeo exclusivo para a Tribuna.

O prefeito continua: “nós estimamos ter esse contato com a população de Curitiba, coisa que eu já faço desde 2017, quando fui eleito pela segunda vez e continuei a fazer depois de ter sido eleito em 2020 e farei até o último dia do meu mandato, em 2024”.

