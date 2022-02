O fim deste domingo (20) de calor em Curitiba foi marcado por uma nuvem que chamou atenção no céu da capital. Em formato de “disco voador“, a nuvem surgiu por volta das 18h40 e chegou a ficar bastante iluminada em tom alaranjado por causa do pôr do sol. A nuvem registrada em Curitiba lembra aquela de Luziânia, na região do Distrito Federal, em 19 de janeiro.

+Leia mais! Pôr do sol em Curitiba tem se tornado um espetáculo. Coloração rara é causada por vulcão?

O fenômeno durou poucos minutos, por volta das 18h50 já havia se dissipado.

Segundo o meteorologista Samuel Braun, do Simepar, trata-se de nuvem Cumulonimbus. “Normalmente está associada a tempestades/chuvas. Os ventos em níveis mais elevados favorecem o formato mais circular no topo da nuvem, enquanto mais abaixo é a própria formação da nuvem”, explicou o meteorologista para a Tribuna.

+Entenda! Você sabe por que as nuvens ficam ‘pretas’ antes de um temporal?

Poucos minutos depois a nuvem já estava completamente diferente, sem a iluminação de por do sol e aparentemente dissipada. Foto: Leonardo Coleto/Tribuna do Paraná.

Previsão do tempo pra Curitiba?

Segundo o Simepar o domingo pode terminar com chuva em Curitiba, mas bem pouca e de forma isolada: 0,4 millímetros. A segunda-feira chega com mais previsão de calor e chance de 12.6 milímetros. A semana segue aquecida da capital e com previsão de chuva.