O fim de semana vai ser de tempo chuvoso e frio em grande parte do Paraná. Apesar do sábado (10) ter amanhecido com sol e expectativa de tempo aberto em Curitiba, nuvens carregadas já ganham força na capital paranaense. Quanto a temperatura, dificilmente teremos geada, mas não pode ser descartada nos próximos dias.

Segundo o Simepar, uma frente fria segue avançando sobre o Paraná, provocando chuvas nas regiões da metade sul do estado e no Norte Pioneiro, com condições favoráveis ao desenvolvimento de temporais localizados. Não se descarta a possibilidade de alguns eventos de chuva entre o norte e o noroeste paranaense, porém de forma bastante localizada. Temperaturas mais amenas são esperadas sobre as regiões da metade sul do estado.

Para Curitiba, a chuva deve chegar no começo da tarde e seguir no domingo (11). São esperados ventos de até 49 km/h, o que pode causar balanço dos ramos das árvores, dificuldade em manter um guarda-chuva aberto e assobio em fios de postes. Já para o domingo, a nebulosidade deve se manter bastante concentrada entre o Leste, Campos Gerais e Centro-Sul. A mínima para Curitiba pode ficar em 9°C no começo do dia.

Litoral

O tempo no litoral não vai ser diferente comparado a Curitiba, mas deve ter menos chuva e vento. Em Guaratuba, a máxima do sábado deve bater 22°C, e com a chuva chegando ali no meio da tarde. Para o domingo, o tempo fica instável e com chuva durante grande parte do dia.