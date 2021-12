Repartições públicas municipais fecham neste fim de ano, entre 23 de dezembro e 02 de janeiro, em função do recesso de Natal e Ano Novo. Nesse período alguns serviços e atrativos também sofrem alteração no funcionamento. O retorno normal ocorre no dia 03 de janeiro. Confira abaixo uma lista com os horários e datas de funcionamento de serviços e comércio em Curitiba.

REGIONAIS E RUAS DA CIDADANIA

O atendimento ao público nas administrações regionais será em regime de plantão a partir da quinta-feira (23), no horário comercial. Os trabalhos serão normalizados em todos os setores na segunda-feira (3).

TRANSPORTE E URBS

A Urbanização de Curitiba S/A (Urbs) não terá expediente externo a partir de quinta-feira (23). Volta a funcionar na segunda-feira (3).

Ônibus

A programação do transporte coletivo para Natal e Ano Novo será da seguinte forma:

Sexta-feira (24/12) – horários de dias úteis

Sábado (25/12) – horários de domingos

Domingo (26/12) – horários de domingos

Segunda-feira (27/12) a sexta-feira (31/12) – horários de dias úteis

Sábado (1/1) – horários de domingos

Domingo (2/1) – horários de domingos

Mercado Municipal Capão Raso

Sexta-feira (24/12) – Aberto das 9h às 18h

Sábado (25/12) – Fechado

Sexta-feira (31/12) – Aberto das 9h às 16h

Sábado (1/1) – Fechado

Nos outros dias atendimento normal

Rua da Cidadania Matriz

Sexta-feira (24/12) – Aberto das 9h às 18h

Sábado (25/12) – Fechado

Sexta-feira (31/12) – Aberto das 9h às 16h

Sábado (1/1) – Fechado

Nos outros dias atendimento normal

Estacionamento Rui Barbosa

Sexta-feira (24/12) – Aberto das 7h às 18h

Sábado (25/12) – Fechado

Sexta-feira (31/12) – Aberto das 7h às 18h

Sábado (1/1) – Fechado

Nos outros dias atendimento normal

Rua 24 Horas

De 24/12 a 1/1 – Aberto das 9h às 23h

Arcadas do Pelourinho

Sextas-feiras (24/12) e (31/12) – Aberto das 9h às 19h

Sábados (25/12) e (1/1) – Fechado

Arcadas do São Francisco

Fechado de 24/12 a 1/1

BANCOS

Na sexta-feira (24), as agências bancárias irão abrir para atendimento ao público em horário especial: das 9h às 11h. No dia 25, bancos ficam fechados.

Quanto ao Ano Novo, o último dia útil para atendimento ao público vai ser 30 de dezembro. Já no dia 31 de dezembro, as instituições financeiras não abrem para atendimento e no dia primeiro, as portas estarão fechadas.

AGÊNCIA CURITIBA

Espaço Empreendedor – unidades fechadas a partir de quinta-feira (23/12). Reabrem na segunda-feira (3/1), das 8h às 17h.

IMAP

Central de Estágios, Central de Seguro e Worktibas – Fechados a partir de quinta-feira (23/12). Voltam a funcionar na segunda-feira (3/1).

TELEPAZ – ACOLHIMENTO EMOCIONAL

O serviço de acolhimento emocional, criado devido à pandemia, funciona todos os dias das 8h às 18h. Telefone: 3350-8500

EDUCAÇÃO

Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) estão em recesso desde 21 de dezembro. O ano letivo de 2022 começa no dia 14 de fevereiro.

MEIO AMBIENTE

Centro de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS)

Aberto todos os dias, das 9h às 13h.

Rua Prof. Nivaldo Braga, 1369, Capão da Imbuia – Curitiba

Centro de Referência para Animais em Situação de Risco (Crar)

Aberto ao público todos os dias, como Centro Permanente de Adoção. Funciona das 9h30 às 11h30 e das 13h às 15h.

Rua Lodovico Kaminski, 1381 – CIC

ATRATIVOS E ATENDIMENTO TURÍSTICOS

Museu de História Natural Capão da Imbuia – aberto até 26 de dezembro das 9h às 17h. Reabre no dia 4/1.

Zoológico – Aberto todos os dias das 10h às 16h30, com entrada até às 16h e esvaziamento do parque às 16h30. Fechado para manutenção nas segundas-feiras 27/12 e 3/1.

Jardim Botânico – aberto das 6h às 20h30 até o dia 9/1; depois volta a funcionar somente até as 19h30. O Jardim das Sensações funciona das 9h às 17h, com último acesso às 16h30. Fechado nas segundas-feiras para manutenção.

Passeio Público – aberto de terça a domingo, das 6h às 20h.

Parques Bacacheri, São Lourenco, Atuba e Tanguá – abertos todos os dias, das 6 às 22h.

Parques Lago Azul, Tropeiros e Passaúna – abertos todos os dias, das 6h às 20h.

Parques Barigui, Tingui, Cambuí, Mairi, Guairacá, Mané Guarrincha – abertos 24h.

Bosque Alemão, Fazendinha, Parque Vilinha do Atuba, Parque Vista Alegre e Zaninelli – abertos todos os dias, das 8h às 20h.

Bosque do Papa – aberto todos os dias, das 8h às 18h.

Memorial Ucraniano e Memorial Polonês – abertos todos os dias, das 8 às 18h.

Reinhard Maack – aberto sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h30.

Torre Panorâmica – nos dias 24/12 e 31/12, aberta das 10h às 14h. Fechada nos dias 25/12 e 1/1. Nos demais dias, das 10h às 18h, mediante agendamento online (. Os Ingressos são pagos no local.

Lojas #curitibasualinda

Loja Mercado Municipal

Sexta-feira (24/12) – Aberta das 9h às 17h

Sábado (25/12) – Fechada

Sexta-feira (31/12) – Aberta das 9h às 16h

Sábado (1/1) – Fechada

Loja Jardim Botânico

Sexta-feira (24/12) – Aberta das 9h às 18h

Sábado (25/12) – Aberta das 9h às 18h

Sexta-feira (31/12) – Aberta das 9h às 18h

Sábado (1/1) – Aberta das 9h às 18h

Loja Memorial Parque São Lourenço

Fechada de 24/12 a 1/1.

Loja Shopping Estação

Sexta-feira (24/12) – Aberta das 10h às 18h

Sábado (25/12) – Fechada

Sexta-feira (31/12) – Aberta das 10h às 16h

Sábado (1/1) – Fechada

Linha Turismo

O serviço vai operar normalmente durante todo o período, das 8h30 às 19h30 (última saída da Rua 24 horas)

SAÚDE

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas.

• UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.

• UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.

• UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

• UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

• UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.

• UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3370, Cidade Industrial.

• UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.

• UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2,590, Boqueirão.

Samu – Atendimento 24 horas pelo telefone 192

Central 3350-9000 – diariamente, das 8h às 20h.

Caps

Funcionam normalmente de 23 de dezembro e 2 de janeiro, com exceção dos dias 24 e 31. Nestes dias, os Caps 3 mantêm o atendimento 24 horas apenas para os pacientes acolhidos nos leitos.

Unidades Básicas de Saúde

Acesse este link

UNIDADES DE ABASTECIMENTO

Mercado Municipal

Quinta-feira (23/12) – atendimento das 8h às 21h;

Sexta-feira (24/12) – atendimento das 8h às 17h;

Sábado (25/12) – fechado;

Domingo (26/12) – atendimento das 8h às 13h; restaurantes até às 15h

De segunda (27/12) a quinta-feira (30/12) – atendimento das 8h às 18h;

Sexta-feira (31/12) – atendimento das 08h às 16h;

Sábado (1/1) – fechado;

Domingo (2/1) – fechado.

Mercado Regional Cajuru

Quinta-feira (23/12) – atendimento das 8h às 18h;

Sexta-feira (24/12) – atendimento das 7h às 16h;

Sábado (25/12) – fechado;

Domingo (26/12) – fechado;

De segunda (27/12) a quinta-feira (30/12) – atendimento das 8h às 18h;

Sexta-feira (31/12) – atendimento das 7h às 16h;

De sábado (1/1) a quarta-feira (5/1) – fechado.

Armazéns da Família

Fechados de 18/12 a segunda-feira (3/1). Reabrem na terça-feira (4/1), à partir das 12h.

Feiras Livres Diurnas e Feiras Orgânicas

Quinta (23/12) e sexta-feira (24/12) – ponto facultativo

Sábado (25/12) – fechado

Domingo (26/12) – ponto facultativo

Segunda-feira (27/12) – não há feiras livres diurnas às segundas-feiras

De terça (28/12) a sexta-feira (31/12) – ponto facultativo

Sábado (1/1) – fechado

Domingo (2/1) – ponto facultativo.

Feiras Livres Noturnas e Gastronômicas e Nossa Feira

Quinta (23/12) e sexta-feira (24/12) – ponto facultativo

Sábado (25/12) e domingo (26/12) – fechado

De segunda (27/12) a sexta-feira (31/12) – ponto facultativo

Sábado (1/1) e domingo (2/1) – fechado.



Sacolões da Família

Sacolão Boa Vista

Nos dias 24/12 e 31/12, atendimento até as 14h

Fechado nos dias 25 e 26/12 e de 1 a 4/1

Atendimento normal nos outros dias

Sacolão Boqueirão

Nos dias 24/12 e 31/12, atendimento até as 18h30;

Fechado nos dias 25 e 26/12 e de 1 a 4/1

Atendimento normal nos outros dias



Sacolão Carmo

No dia 24/12, atendimento até às 18h

No dia 31/12, atendimento até às 17h

Fechado nos dias 25 e 26/12 e de 1 a 3/1

Atendimento normal nos outros dias

Sacolão Fazendinha

Nos dias 24/12 e 31/12, atendimento até as 18h;

Fechado nos dias 25 e 26/12 e de 1 a 4/1

Atendimento normal nos outros dias

Sacolão Jardim Paranaense

No dia 24/12, atendimento até as 18h

No dia 31/12, atendimento até as 17h

Fechado nos dias 25 e 26/12 e de 1 a 3/1

Atendimento normal nos outros dias

Sacolão Pinheirinho

Nos dias 24/12 e 31/12, atendimento até as 18h;

Fechado nos dias 25 e 26/12 e de 1 a 3/1

Atendimento normal nos outros dias

Sacolão Rui Barbosa

No dia 24/12, atendimento até as 18h

No dia 31/12, atendimento até as 16h

Fechado nos dias 25 e 26/12 e 1 /1 e 2/1

Atendimento normal nos outros dias

Sacolão Santa Cândida

Nos dias 24/12 e 31/12, atendimento até as 12h;

Fechado nos dias 25/12 e 1 /1

Atendimento normal nos outros dias

Sacolão Santa Efigênia

No dia 24/12, atendimento até as 18h

No dia 31/12, atendimento até às 17h

Fechado nos dias 25 e 26/12 e de 1 a 3/1

Atendimento normal nos outros dias

Sacolão Santa Felicidade

Nos dias 24/12 e 31/12, atendimento até as 17h;

Fechado nos dias 25 e 26/12 e de 1 a 4/1

Atendimento normal nos outros dias

Sacolão Vila Oficinas

Permanece fechado de 23/12 a 4/1.

Sacolão Vila Sandra

Nos dias 24/12 e 31/12, atendimento até as 18h;

Fechado nos dias 25 e 26/12 e de 1 a 3/1

Atendimento normal nos outros dias

Restaurante Popular

Fechado de 24/12 a 26/12 e de 31/12 a 2/1

Atendimento normal nos outros dias

* O Projeto Mesa Solidária, permanece funcionando todos os dias, inclusive finais de semana e feriados.

CASA DA MULHER

Casa da Mulher Brasileira funciona 24 horas, todos os dias.

FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

Funcionam ininterruptamente de 23/12 a 2/1 os seguintes serviços:

– Todas as Unidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade que ofertam o serviço de aolhimento institucional (Unidades de Acolhimento Institucional – Abrigo, Casas de Passagem);

– Todas as Unidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade que ofertam o serviço de acolhimento na modalidade República;

– Todos os Centros POP – que durante a pandemia estão ofertando o Serviço de Acolhimento Institucional (Unidade de Acolhimento Institucional – Abrigo ou Casa de Passagem);

– Central de Encaminhamento Social 24 horas – CES;

– Central de Regulação de Vagas;

– Guarda-Pertences;

– Casa da Acolhida e do Regresso.

LIMPEZA PÚBLICA

Funcionam normalmente, exceto nos dias 25/12 e 1/1, os serviços de coleta domiciliar, recolhimento de lixo tóxico, coleta indireta, câmbio verde, varrição mecanizada, programa Amigo dos Rios, limpeza especial, ecoponto, coleta de resíduos vegetais e entulhos, coleta de animais mortos.

A coleta de Lixo Que Não É Lixo acontece em setores onde é feita uma vez por semana aos sábados. A varrição manual segue em escala reduzida de domingo nestes dias.

CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E SERVIÇO FUNERÁRIO

Funcionam das 9h às 12h e das 13h às 18h, todos os dias.

O Serviço Funerário municipal (sepultamentos) tem atendimento ininterrupto.

SETRAN

O atendimento ao público retorna na segunda-feira (3/1). Pela internet, o motorista pode aproveitar o período de fim de ano para apresentar condutor, defesa para multa de trânsito e entrar com recurso na Junta Administrativa de Recurso de Infrações (Jari) e para o Conselho Estadual de Trânsito (Cetran).

Também de forma on-line pode ser solicitado o cartão credencial para utilização de vagas exclusivas para pessoa idosa, por residentes de Curitiba com 60 anos ou mais. Mais informações aqui.

Fiscalização do EstaR

A fiscalização da correta utilização das vagas de Estacionamento Regulamentado (EstaR) funcionará normalmente durante o recesso, com exceção dos dias de Natal (25/12) e Ano Novo (1/1).

Nos Smart Parks do Jardim Botânico e do Centro Histórico (Rua Ermelino de Leão) a cobrança será normal todos os dias, conforme a sinalização indicada pelas placas.

