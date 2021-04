Em bandeira laranja, Curitiba terá seus serviços fechados neste feriado de 1º de maio. Confira as alterações e o que mantém atendimento ininterrupto abaixo na capital!

TELEPAZ – ACOLHIMENTO EMOCIONAL

O serviço de acolhimento emocional devido à pandemia funciona normalmente, todos os dias, das 8h às 18h.

Telefone: 3350-8500

SAÚDE

• Unidades Básicas de Saúde: fechadas no sábado (1/5)

• Unidades de Pronto Atendimento (UPAs): Abertas 24 horas

• Caps: Abertos das 7h às 19h

• Central de Teleatendimento Covid-19 (3350-9000): das 8h às 20h.

TRANSPORTE E URBS

Linhas de ônibus

Sábado (1/5) – Funcionam com tabela de domingo

Mercado Municipal Capão Raso – Fechado

Rua da Cidadania Matriz – Fechada

Estacionamento Rui Barbosa – Fechado

Rua 24 horas – Aberta das 9h às 23h

Arcadas do Pelourinho – Aberto

Arcadas do São Francisco – Aberto

Loja #curitibasualinda

Mercado Municipal Centro – Aberta das 10h às 17h

Jardim Botânico – Aberta das 10h às 17h

UNIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Mercado Municipal

Sábado (1/5) – 8h às 18h

Mercado Regional Cajuru

Sábado (1/5) – 8h às 18h

Armazém da Família

Sábado (1/5) – Fechado

Feiras Livres Diurnas

Sábado (1/5) – Ponto facultativo

Feiras Livres Noturnas e Gastronômicas

Sábado (1/5) – Ponto facultativo

Feiras Orgânicas

Sábado (1/5) – Ponto facultativo

Programa Nossa Feira

Sábado (1/5) – Ponto facultativo

Sacolões da Família

Sábado (1/5) – Ponto facultativo

Restaurante Popular

Sábado (1/5) – Fechado

* O Projeto Mesa Solidária, permanece funcionando todos os dias, inclusive finais de semana e feriados.

LIMPEZA PÚBLICA

Coleta Domiciliar (orgânico) – não funciona no sábado (1/5).

Coleta Seletiva (Lixo Que Não é Lixo) – funciona no sábado (1/5) apenas nos locais onde a coleta seletiva é feita apenas aos sábados.

Varrição Manual – apenas no anel central, com escala de domingo.

Demais serviços de Limpeza Urbana estão suspensos neste dia.

SERVIÇO FUNERÁRIO

Atendimento ininterrupto. A população deve observar os protocolos de Curitiba contra o coronavírus relativos ao atendimento.

CASA DA MULHER

Casa da Mulher Brasileira funciona normalmente, com os protocolos de segurança.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

O serviço de acolhimento social a pessoas em situação de rua funciona ininterruptamente.

Centros de Referência de Assistência Social (Cras) – fechados neste sábado (1/5).

Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) – fechados neste sábado (1/5).

Centrais de Cadastro Único nas Ruas da Cidadania Matriz e Pinheirinho – fechados neste sábado (1/5).