Aarao Amaral de Quadros, 74 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Cândido de Quadros e Jaira Mendes do Amaral. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Acir Inglez Ferreira, 58 anos. Filiação: Waldomiro Inglez Ferreira e Palmira da Silva Ferreira. Sepultamento ontem.

Adilson Luiz Sandri, 41 anos. Profissão: supervisor(a) vendas. Filiação: Aristeu Sandri e Teresa de Fátima Bahr Sandri. Sepultamento ontem.

Adriana da Silva, 43 anos. Profissão: diarista. Filiação: João Acir da Silva e Adelene Maria Zepechouka da Silva. Sepultamento ontem.

Altamiro Pereira da Silva, 68 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: José Pereira da Silva e Aparecida Silveira da Silva. Sepultamento ontem.

Anderson da Costa Freitas, 35 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Norivaldo Aparecido de Freitas e Cleonice Augusta da Costa Freitas. Sepultamento ontem.

Antônia Basen, 73 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Nicolau nos e Júlia nos. Sepultamento ontem.

Antônio João Maria Castilho, 75 anos. Profissão: auxiliar de manutençao. Filiação: Ernesto Castilho e Polonia Puppi Castilho. Sepultamento ontem.

Antônio Juarez Ferreira Dias, 77 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Herculano Dias da Luz e Izaltina Ferreira. Sepultamento ontem.

Antônio Miguel Wiedemann Camargo, 14 dias. Filiação: Thiago César Camargo e Analice Wiedemann. Sepultamento ontem.

Arci Chaves Covalski, 89 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Bruno Covalski e Maria de Chaves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem.

Artur Mroz, 54 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: Mariano Mroz e Marli Mroz. Sepultamento ontem.

Ayrton Pereira dos Santos, 80 anos. Filiação: Manoel Pereira dos Santos e Nair Pinto dos Santos. Sepultamento ontem.

Basílio Issao Furusho, 60 anos. Profissão: engenheiro(a) agrônomo. Filiação: Tomoji Furusho e Namie Furusho. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Benedito Romoaldo Franco, 82 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Romoaldo Firmino Franco e Anna Maria de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Bernadete Nuernberg, 84 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Alberto Nuernberg e Elisabete Becker Nuernberg. Sepultamento ontem.

Carlos Alberto Delfino Correa, 49 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Antônio Carlos Correa e Olinda Delfino Correa. Sepultamento domingo, 4 de julho de 2021, Outros, saindo da Capela de Paranaguá.

Carlos Henrique Ribeiro Soares, 79 anos. Filiação: Guilherme Ribeiro Soares e Maria Clara Dias Soares. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)).

Carmen Moreno Vieira, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: André Moreno Vieira e Josefa Moreno Lopes. Sepultamento ontem.

Dil Branco Maia, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Edgard Souza Branco e Agar Ribeiro Branco. Sepultamento ontem.

Donizette Nicolau, 58 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Sebastião Nicolau Filho e Maria Vitória de Morais. Sepultamento ontem.

Durval Pereira da Silva, 59 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Elpidio José da Silva e Maria Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Edna Aparecida Martins, 43 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedicto Victor Martins e Neusa da Cruz Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato – Tatuquara.

Edson Ribeiro de Morais, 33 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Maria Ribeiro de Morais e Elza Padilha de Morais. Sepultamento ontem.

Elizabete de Oliveira, 44 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Bispo de Oliveira e Avelina Rodrigues de Oliveira. Sepultamento ontem.

Emerson Antunes dos Reis, 48 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Daniel Antunes dos Reis e Luci Teresinha Antunes dos Reis. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Água Verde.

Ewaldo Malinowsky, 94 anos. Profissão: barbeiro. Filiação: Francisco Malinowsy e Bertha Malinowsky. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela do Cemitério Senhor do Bonfim em São José dos Pinhais,PR.

Fátima Maria de Carvalho, 65 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Sebastião Lopes de Carvalho e Maria Azevedo de Carvalho. Sepultamento ontem.

Francinaldo Laureano de Lira, 51 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: José Ferreira de Lira e Maria Claudina do Socorro. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo / Paranaguá.

Geraldo Moscardi, 53 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Roberto Moscardi e Maria Tereza Medune Moscardi. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo / Paranaguá.

Gilson Lustoza dos Santos, 54 anos. Profissão: analista administrativo. Filiação: João Lustoza dos Santos e Alzira Crovador dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02.

Hamilton Rodrigues de Lacerda, 53 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Horácio Colaco de Lacerda e Maria Rodrigues de Lacerda. Sepultamento ontem.

Idimar da Silva, 39 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luiz da Silva e Antônia Bello da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário (Colombo), saindo da Capela São Francisco em Colombo,PR.

Iraci Pinto Rankel, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lysandro José Pinto e Alfredina Ferreira Pinto. Sepultamento ontem.

Isaura Souza de Forcato, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Souza de Oliveira e Maria Pereira de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário (Colombo), saindo da Capela Adriana–Colombo.

Israel Gonçalves, 51 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Luiz Gonçalves e Leonilda Maria Gonçalves. Sepultamento ontem.

Jaques Maicon Bosi, 42 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Ari Luiz Bosi e Marcelina Antunes Bosi. Sepultamento ontem.

Jean Pierre Santos Lima, 44 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Balbino dos Santos e Marilda Santos Lima. Sepultamento ontem.

João Bettinhausen, 54 anos. Filiação: Paulo Amando Bettinhausen e Emília de Oliveira Bettinhausen. Sepultamento ontem.

João Maria Calixto, 85 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Carlos de Alexandre Calixto e Ana Rosa de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão.

João Maria dos Santos, 78 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: João Ireno dos Santos e Zoraide Rodrigues dos Santos. Sepultamento ontem.

João Roque Gonçalves da Silveira, 81 anos. Profissão: policial militar. Filiação: David Gonçalves da Silveira e Palmira Alves da Silveira. Sepultamento ontem.

Jonas Cordeiro, 55 anos. Profissão: mecânico industrial. Filiação: Amilton Cordeiro e Hirda de Cristo Cordeiro. Sepultamento ontem.

José Bettega, 71 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Eloi Vicente Bettega e Arlette Lobo Bettega. Sepultamento ontem.

José Domingues Wilke, 64 anos. Filiação: Pedro Maciel Wilke e Piedade Domingues. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande), saindo de Parque Metropolitano.

Josiane Maria de Oliveira Fernandes, 38 anos. Profissão: educador(a). Filiação: Jairo Roberto de Oliveira e Rosalina Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Jussara Aparecida Ferreira Nadolny, 73 anos. Profissão: telefonista. Filiação: Antônio Ferreira e Maria Roberta Ferreira. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Justina Rivas Lizunde, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Donato Rivas Alarcon e Balvina Gutierrez Lizunde. Sepultamento ontem.

Laura do Nascimento, 89 anos. Profissão: fresador(a). Filiação: Abido Kaule e Ana Kaule. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Lauro Lopes da Silva, 57 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Laudelino Lopes da Silva e Maria Teresinha dos Santos. Sepultamento ontem.

Leonelia Mercedes Storchio, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Severino Lorenzetti e Cândida Sensolo Lorenzetti. Sepultamento ontem.

Leonice Magnabosco, 60 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Horácio Magnabosco e Olidia Magnabosco. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela São Sebastião de Coronel Vivida.

Lisionete Smouter, 46 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Leonardo Ari Smouter Júnior e Ciria Narci Smouter. Sepultamento ontem.

Lislaine da Cruz Marcondes de Franca, 28 anos. Profissão: gestor(a). Filiação: Gilson Marcondes de Franca e Reni da Cruz. Sepultamento ontem.

Lorena Sophia de Souza Postigo, 1 mes(es). Filiação: Wellington de Souza Postigo e Juceli Lourenço de Souza Postigo. Sepultamento ontem.

Luciano Aparecido Dutra, 46 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Idevaldo Aparecido Dutra e Miriam Pereira da Silva Dutra. Sepultamento ontem.

Luís Fernando Alves Costa, 55 anos. Profissão: arquiteto(a). Filiação: Celio Trujillo Costa e Teinar Alice Alves Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Luiz Carlos Fernandes, 50 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Jorge Fernandes e Anália de Oliveira Fernandes. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Novaes, 87 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Laudelino Novaes Filho e Maria de Lourdes Senna Novaes. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Memorial da Vida.

Luiz Roberto Virginio, 64 anos. Profissão: estoquista. Filiação: José Virginio e Apolônia Laskos Virginio. Sepultamento ontem.

Madalena Mermer Peres Cabo, 63 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Gregório Mermer e Emília Mermer. Sepultamento ontem.

Marcos Aurélio Marcondes, 66 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Maria Marcondes e Irinezia Lopes Marcondes. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)).

Marcos Paulo Rocha, 45 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Sebastião Rocha Neto e Leonice de Jesus Rocha. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Cap Municipal de Apucarana.

Marcos Ribeiro de Almeida, 53 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Antônio Ribeiro de Almeida e Creusa Maria Rosa de Almeida. Sepultamento ontem.

Mareci Pereira, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Landel Pereira e Constância Pereira. Sepultamento ontem.

Maria Cardoso de Lima, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Miguel Cardoso e Rosalina de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Maria Hisgail Pustilnick, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jehuda Hisgail e Nazira Hisgail. Sepultamento ontem.

Maria Inácia Lourenço, 87 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Antônio Carlos de Moraes e Maria Inácia de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria Marek Burkat, 50 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Bernardo Marek e Jandira Marek. Sepultamento ontem.

Maria Neris dos Santos, 77 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Florencia Maria Pinheiro. Sepultamento ontem.

Maria Terezinha Lewezuk da Silva, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Stefano Lewezuk e Maria Lewezuk. Sepultamento ontem.

Maria da Glória Rodrigues de Almeida, 85 anos. Filiação: Antônio Rodrigues e Ângela da Cruz Rodrigues. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)).

Maria de Fátima Alberguine, 53 anos. Profissão: estudante. Filiação: Antônio Alberguine Filho e Alcidina de Araújo Alberguine. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela do Cotolengo.

Maria de Fátima Oliveira, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria da Conceição Alves. Sepultamento ontem.

Maurício Correa, 46 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Argemiro Correa e Terezinha de Jesus Rodrigues Correa. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Santa Sara – Campo do Tenente.

Misael Paulino da Silva, 68 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Urcelino Ferreira da Silva e Luzia Ferreira da Siva. Sepultamento ontem.

Natalio Firszt, 52 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Emílio Firszt e Rosa Firszt. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Londinha.

Neuza Batista, 59 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Alcimira Batista. Sepultamento ontem.

Nevair Egg, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lauro Baran e Leonor Baran. Sepultamento ontem.

Nilce de Cristo, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Silvestre Basílio dos Santos e Maria Sebastiana dos Santos. Sepultamento ontem.

Odília Pereira dos Santos, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Pereira dos Santos e Benicia Maria de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II.

Olinda Pinto da Roza, 81 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Pinto da Rosa Sobrinho e Adelair Alves de Brito. Sepultamento ontem.

Osmar Batista de Souza, 65 anos. Filiação: Oscar Batista de Souza e Izabel de Paula Souza. Sepultamento ontem.

Osvaldir Facioli Lopes, 62 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Joaquim Lopes e Nair Aparecida Facioli Lopes. Sepultamento ontem.

Osvaldo Pereira, 73 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Jao Maria Pereira e Maria Felomena Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Oswaldo Lima, 81 anos. Profissão: motorista. Filiação: Adolfo Lima e Luíza Lima. Sepultamento ontem.

Otávio Bonatto, 48 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Romildo José Bonatto e Tereza Ide Bonatto. Sepultamento ontem.

Ramira da Maia dos Santos, 57 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Alfredo Silva da Maia e Ana Correa da Maia. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Raquel Wuicik Ferreira, 72 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Estanislau Wuicik Ferreira e Wanda Wuicik. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Roque Marcos, 67 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Bendito Macos e Maria Aparecida Aureliano. Sepultamento ontem.

Rosana Soares Matos Bastos, 43 anos. Profissão: auxiliar logística. Filiação: Geraldo Vaz de Matos e Maria José Soares Mattos. Sepultamento ontem.

Sérgio Adriano Pereira, 42 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francisco Dorival Pereira e Sorli de Fátima Pereira. Sepultamento ontem.

Sidnei Queiroz de Almeida, 54 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Dorival de Almeida e Juraci Queiroz de Almeida. Sepultamento ontem.

Silvestre Aleixo Burbela, 84 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Estephano Burbela e Margarida Burbela. Sepultamento ontem.

Solangen Ferreira Barbosa, 65 anos. Profissão: pesquisador(a). Filiação: Francisco Alves Barbosa e Severina Ferreira Barbosa. Sepultamento ontem.

Sônia Piatkowski Dominico, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Josef Piatkowski e Ottilia Marinelli Piatkowski. Sepultamento ontem.

Thiago Actavio de Carvalho, 28 anos. Profissão: servente. Filiação: Júlio César de Carvalho e Ângela da Silveira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Almirante Tamandaré.

Valquíria Mikaloski, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Mikaloski e Maria da Conceição Mikaloski. Sepultamento ontem.

Willian Jones Rosa, 56 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: Guilherme Rosa Filho e Arlete Bressan Rosa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Zofia Slomczynsha, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aleksander Slomczynski e Marianna Slomczynsha. Sepultamento ontem.