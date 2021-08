Adão de Oliveira, 71 anos. Profissão: segurança. Filiação: José Alves de Oliveira e Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Almerina Dombeck Viera, 74 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Marciano Dombeck e Cidália Dombeck. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula.

Ana Paula Félix da Silva, 24 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Orlando Félix da Silva e Salete de Jesus da Silva. Sepultamento ontem.

Antônio Indreli, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bolislau Indreli e Maria Kavitzki Indreli. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Antônio de Oliveira, 77 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Eduardo de Oliveira Souza e Alice de Oliveira Cardoso. Sepultamento ontem.

Aparecida Góes Pereira, 67 anos. Profissão: manicure. Filiação: Porfírio Mendes de Góes e Cecília de Franca Góes. Sepultamento ontem.

Aparecida Lopes da Silva, 78 anos. Profissão: ascensorista. Filiação: João Lopes dos Santos e Leoni Cordeiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Catarina Barbosa, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Emílio Bsarbosa e Ana Alzira Alves. Sepultamento ontem.

Ceciliano José Ennes Neto, 71 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Eliasib Gonçalves Ennes e Walfrida Weikgert Ennes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Celso Ferreira dos Santos, 65 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Domingos Ferreira dos Santos e Erminia Mordezin. Sepultamento ontem.

Clarice Maria Vaini Martins, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leônidas Vaini e Therezinha Edy Costa Vaini. Sepultamento ontem.

Claudinei Antônio da Silva, 57 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Juvenal Antônio da Silva e Itelvina Oliveira da Silva. Sepultamento ontem.

Claudinei de Mattos, 50 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Orti de Matos e Marlene Weber de Mattos. Sepultamento ontem.

Delaci dos Santos Gusso, 74 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Manoel Vieira de Maia e Laudelina Ferreira dos Santos. Sepultamento ontem.

Doralice Erzinger, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Boaventura Pereira Lustosa e Joaninha Priotto. Sepultamento ontem.

Eduardo Guilherme Brasil Halben, 38 anos. Profissão: estoquista. Filiação: Frederico Guilherme Fonseca Halben e Mamedes Nunes Brasil. Sepultamento ontem.

Enio Pinto da Silva, 59 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Oldalirio Pinto da Silva e Luzia Lara da Silva. Sepultamento ontem.

Eugênio Weber, 64 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Otto Alfredo Weber e Lydia Weber. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Everton César de Godói, 28 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Damásio Ribeiro de Godói e Maria Terezinha Lopes de Oliveira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela de Itaperoçu.

Felipe de Souza Boing, 46 anos. Profissão: monitor(a). Filiação: Ademir Boing e Jurema do Rocio de Souza Boing. Sepultamento ontem.

Fortunato Furquim, 62 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Nivaldo Furquim da Luz e Anna Luiz Furquim. Sepultamento ontem.

Fuzako Ogido, 89 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Guenzuke Fokama e Nabi Fokama. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Geni Pires Lourenço Kieski, 75 anos. Profissão: diarista. Filiação: Ercílio Petres Lourenço e Helena Elias Portela. Sepultamento ontem.

Geraldo Koslovski, 85 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: João Koslovski e Catharina Koslovski. Sepultamento ontem.

Helton Rodrigues da Silva, 35 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Elizeu Pinheiro da Silva e Isabel Rodrigues de Oliveira. Sepultamento ontem.

Hugo Vieira Neto, 49 anos. Profissão: engenheiro(a) eletricista. Filiação: Hugo Vieira Filho e Beatriz Muller Vieira. Sepultamento ontem.

Irene Recziegel, 100 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Hugo Recziegel e Thereza Recziegel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Divina Providencia.

Isaura dos Santos Silva, 79 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Francisco Ferreira de Lima e Nercinda de Paula Santos. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Bom Jesus dos Passos.

Ivone Kirchner, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Izidoro Gasparelo e Olivia Gruseta Gasparelo. Sepultamento ontem.

Jadwiga Bilinska, 100 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Josef Swierczaynska e Jozefa Swierczaynska. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.

Jaqueline Aparecida dos Santos, 38 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Osvaldo José dos Santos e Roselina Lisboa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Joana dos Santos Fontes, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião José dos Santos e Maria Nicolau dos Santos. Sepultamento ontem.

João Baptista Sollero, 78 anos. Profissão: taxista. Filiação: José Sollero Filho e Lia de Lourdes Portella Sollero. Sepultamento ontem.

João Paulo de Oliveira, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: Abílio Alves de Oliveira e Maria de Oliveira da Silva. Sepultamento ontem.

João Tito Machado, 73 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Arnaldo Machado e Donzilia Alves Machado. Sepultamento ontem.

José Maria Sá Peixoto, 80 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Nelson Antunes Peixoto e Helena Sá Peixoto. Sepultamento ontem.

José Ribeiro de Assumção, 95 anos. Filiação: Emydio Ribeiro de Assumção e Emília Maria de Avila. Sepultamento ontem.

Kico Iha, 93 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Kama Iha e Mashu Iha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal Água Verde.

Lessi Ribeiro de Freitas, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mário Antônio Ribeiro e Rosa Danunci Ribeiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Lincon Shimsuke Sakamoto, 87 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Ikutaro Sakamoto e Fuiko Yamaguti Sakamoto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Cap Vertical.

Marcos Aurélio dos Santos Júnior, 22 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Marcos Aurélio dos Santos e Rose de Oliveira Domingues. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito, saindo da Capela Santo Espedito.

Marcos da Rocha, 72 anos. Profissão: técnico. Filiação: Antônio da Rocha e Yolanda da Rocha. Sepultamento ontem.

Maria Anunciata Pereira, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joana Pereira. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida de Oliveira, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Braga da Silva e Joaquina Maria da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão.

Maria José Alves da Fonseca Araújo, 71 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Joana Alves de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Maria Retechuki, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bazilio Retechuki e Ana Retechuki. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Maria Silveira dos Santos, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tibercio Silvério da Paixão e Cecília Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria Sousa Sivirino da Silva, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Lúcio de Sousa e Virgínia Alberice. Sepultamento ontem.

Maria Vitória Pinheiro, 10 anos. Profissão: estudante. Filiação: Moacir Pinheiro e Eliude Félix da Silva Pinheiro. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Santos de Paula, 75 anos. Profissão: diarista. Filiação: Emílio Ribeiros dos Santos e Marcelina Alves de Lima. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Woellner, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jayme Galvão de Oliveira e Anna Galvão de Oliveira. Sepultamento ontem.

Marlene Emília dos Santos, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Zulma da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Michelle Huberto Souza, 23 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Vilson Adivaldo Souza e Marta Margarete Huberto Souza. Sepultamento ontem.

Miraci Alves de Oliveira, 67 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Milton José dos Santos e Aurora Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

Murilo Maciel Ferreira, 29 anos. Profissão: projetista. Filiação: Paulo Almeida Ferreira e Elza Aparecida Maciel Ferreira. Sepultamento ontem.

Nei Heusi, 83 anos. Profissão: motorista. Filiação: João da Silva Heusi e Teresa Heusi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Unilutus Curitiba (PR)..

Orival Pinto Pires, 86 anos. Profissão: hotelaria. Filiação: Parailio Pinto Pires e Avelina Carvalho Pinto. Sepultamento ontem.

Osny da Silva Marinzeck, 52 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Itamar Marinzeck e Francisca da Silva Marinzeck. Sepultamento ontem.

Paulo Borgo Neves, 78 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Oliverio Neves e Rosina Borgo Neves. Sepultamento ontem.

Pedro Eugênio Cândido Marcondes, 27 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Carlos Alberto Marcondes e Rozemar Maria Cândido. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Cemitério Municipal de Armação…

Romilda Padilha, 78 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Padilha e Maria Borges. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Romildo Francisco Komarcheski, 80 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro Komarcheski e Olga Komarcheski. Sepultamento hoje, (Campo do Tenente) Cemitériomun.de Campo do Tenente(PR), saindo da Capela do Cemitériode Campo do Tenente (PR).

Roseli Portes dos Santos, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pedro de Almeida e Nancy Portes Prohmann. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Água Verde.

Samuel Xavier Beira, 54 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Ludovico Xavier Beira e Irene Schurmann Beira. Sepultamento ontem.

Sara Aurelia Varnier, 27 anos. Profissão: estudante. Filiação: Sérgio Evaristo Varnier e Silvana Maria Vizzoto Varnier. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitériode Tangara da Serra / Mato Grosso;..

Sebastião Ferreira de Camargo, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Inocêncio José de Camargo e Euridia Ferreira de Camargo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Sílvia Santana da Cruz, 85 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Honoratosanta da Luz e Ursulina Massaneiro da Cruz. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Vandevaldo Ferreira dos Santos, 69 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Ferreira dos Santos e Alaide Rosa de Jesus. Sepultamento ontem.

Vitor Hugo Fiori da Silva, 17 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Reginaldo Vitor da Silva e Maria Terezinha Fiori. Sepultamento ontem.

Wagner Hiroshi Morishita, 50 anos. Filiação: Shunzo Morishita e Setu Morishita. Sepultamento ontem.

Waldemar Heinrichs, 63 anos. Profissão: representante. Filiação: Victor Heinrichs e Erna Heinrichs. Sepultamento ontem.

Wally Jung Henrique, 93 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Ricardo Jung e Ernestina Jung. Sepultamento ontem.

Zuza Moreira dos Santos, 41 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Arnaldo Moreira dos Santos e Maria de Lourdes Ribeiro. Sepultamento ontem.