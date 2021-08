Amauri Carlos Rogério, 58 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Maria Juracy Rogério. Sepultamento ontem.

Araide Teodoro de Oliveira, 80 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Teodoro de Oliveira e Francisca Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Barbara Tavares Rocha, 40 anos. Profissão: fisioterapeuta. Filiação: José Hipolito da Rocha Neto e Lucilene Tavares Rocha. Sepultamento ontem.

Bruno Alexandre Machado Bosi, 23 anos. Filiação: Osni Bosi e Marise Machado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Carla Oliva Bellei, 49 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Honorino Bellei e Luíza Talia Bellei. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Carlos Kamilo de Oliveira Dias Rocha, 32 anos. Profissão: assistente. Filiação: João Carlos dos Santos Rocha e Simone Maria de Oliveira Dias. Sepultamento sexta-feira, 20 de agosto de 2021, Outros.

Célia Aparecida Alves de Souza, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitor Alves de Souza e Maria Joaquina Biscaia de Souza. Sepultamento ontem.

Cláudio Campos da Silva, 62 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Odilon da Silva e Ignez Campos da Silva. Sepultamento ontem.

Clemente Alexandre Sumilla, 89 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Sumilla e Jadwiga Ludovica Sumilla. Sepultamento ontem.

Conrado Didimo, 86 anos. Profissão: motorista. Filiação: Júlio Didimo e Palmira Didimo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Dalton Cassins, 74 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Darci Cassins e Mailde Borges. Sepultamento ontem.

Daniel Basen, 67 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Basen e Rita Francisca da Motta Basen. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Darci dos Reis Coelho, 70 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: Eliseu Coelho e Josefina dos Reis Coelho. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

Diego dos Santos da Silva, 29 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: José Horácio da Silva e Neide dos Santos Silva. Sepultamento ontem.

Eduardo de Oliveira, 67 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Antônio Joaquim de Oliveira e Santina Bandeira da Silva. Sepultamento ontem.

Emerson Alves dos Santos, 49 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel Alves dos Santos e Nair Silvestre dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Faustino Fachim, 74 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Caetano Fachim e Elia Muraro Fachim. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

Fernanda de Almeida Guimarães, 18 anos. Profissão: estudante. Filiação: Adalberto Ribeiro Guimarães e Clemencia de Almeida. Sepultamento ontem.

Florivaldo Soares da Silva, 62 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Floro Soares da Silva e Maria Soares de Moura. Sepultamento ontem.

Gabriel Henrique de Souza Rosa, 5 mes(es). Filiação: Leticia de Souza Rosa. Sepultamento ontem.

Gilda da Silva Rosa, 82 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Ormindio Alves da Silva e Auta Tavares da Silva. Sepultamento ontem.

Hamilton Laertes dos Santos, 69 anos. Profissão: frentista. Filiação: Manoel Santino dos Santos e Maria Francisca dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Cap 02 do CemitérioMunicipal do Boqueirão.

Haron Correa Soares, 36 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Vera Regina Correa Soares. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Helena Rosot Bettez, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aleixo Rosot e Rosalina Rosot. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Honorato Alves Sampaio, 85 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Pedro Alves Sampaio e Conceição Esplinda dos Santos. Sepultamento ontem.

Jalmir Rudolf, 64 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Waldemar Rudolf e Carmen Rudolf. Sepultamento ontem.

Jeronimo Bernardino da Silva, 89 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Francisco Bernardino da Silva e Maria Dalena Ramos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

Joaquim de Almeida, 63 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Benigno de Almeida e Maria José Ferreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Comunitária Bairro Novo – Sitio Cercado.

Jorge de Lara Antunes, 54 anos. Profissão: agente funerário. Filiação: Domingos de Lara Antunes e Graciliana Lara do Prado. Sepultamento ontem.

José Antônio da Costa, 58 anos. Filiação: Sebastião de Oliveira Costa e Maria José Gonçalves da Costa. Sepultamento ontem.

José Carlos da Silva, 48 anos. Filiação: Benedito Epreira da Silva e Aparecida Fuliata da Silva. Sepultamento terça-feira, 24 de agosto de 2021 às 9hh, (Curitiba) Municipal Zona Sul.

José Dias da Silva, 81 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João da Silva Dias e Emerenciana Rosa de Jesus. Sepultamento ontem.

José Luiz Martins, 82 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: João Luiz Martins e Maria Vicente Ramos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão.

José Maria Sauer, 77 anos. Profissão: militar. Filiação: Paulo Sauer e Pascoalina Sauer. Sepultamento ontem.

José Roberto de Souza, 53 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: João Roberto de Souza e Inês Carvalho de Souza. Sepultamento ontem.

José Valdemar Nageia, 75 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Estanislau Nageia e Teodosia Nageia. Sepultamento hoje, (Ponta Grossa) CemitérioMunicipal de Ponta Grossa(PR), saindo da Capela Municipal de Ponta Grossa,PR.

José da Silva Fagundes, 85 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Olímpio da Silva Fagundes e Narciza de Souza Fagundes. Sepultamento ontem.

Jucelia Iara Ribeiro, 57 anos. Profissão: agente. Filiação: Adelaide Ribeiro. Sepultamento ontem.

Lamartine Afonso Vieira Lopes Júnior, 59 anos. Profissão: motorista. Filiação: Lamartine Afonso Vieira Lopes e Dolores Monteiro Lopes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 – Municipal São Francisco de Paula.

Lauri Lacerda, 69 anos. Profissão: apontador(a). Filiação: Laurindo Lacerda e Lourdes de Andrade. Sepultamento ontem.

Leonardo Woytecken, 91 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Pedro Woytecken e Ana Woytecken. Sepultamento ontem.

Marcelo Cleudi Antunes Franco, 48 anos. Profissão: vigilante. Filiação: José Ribeiro Franco e Claudi Antunes Franco. Sepultamento ontem.

Margarida Antônia Ribeiro de Meira, 73 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Attilio Somensi e Ana Maria Prezotto. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo de Ca-Ela Municipal de Rio Branco do Sul.

Maria Cristina de Souza, 58 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Álvaro de Souza e Odalea Velloso de Souza. Sepultamento ontem.

Maria Galdina de Lima, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Frozino Galdino de Lima e Duvirge Machado de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria Helena Parpinelli, 87 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Aureliano Arantes e Francisca de Faria Arantes. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Rubi.

Maria José Silveira Tavares, 70 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Eloino Tavares e Maria da Silveira Tavares. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Maria Rita da Silva, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Camilo da Silva e Rita Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Cemitério Pedro Fuss.

Maria das Gracas dos Santos Asillame, 58 anos. Profissão: despachante. Filiação: Ignácio Barboza dos Santos e Anair dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Marli Bail Andrade, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Flávio Bail e Guilhermina Bail. Sepultamento ontem.

Matheus Benjamin de Souza, 7 dias. Filiação: Aparecido Benjamin de Souza e Ana Cláudia da Silva. Sepultamento ontem.

Miguel Moreira, 85 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Moreira e Martha de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Pq Sr do Bonfim.

Milson Bayer Amorim, 79 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Mayer Camargo Amorim e Marta Mayer Amorim. Sepultamento ontem.

Neusa Maria Machado Mendes, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Maria Machado e Romalina Passos Machado. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos.

Neusa Terezinha Nicolau, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Waldivino Figueiredo e Anassedine Figueiredo. Sepultamento hoje, Outros.

Nilda Marcondes da Silva, 62 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Pedro Camargo Marcondes e Francisca Porfírio Marcondes. Sepultamento ontem.

Orivaldo Wolter, 86 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Paulo Wolter e Ernestina Wolter. Sepultamento hoje, Outros.

Orlando Urban, 86 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Urban e Rosa Urban. Sepultamento ontem.

Ozório da Silva, 94 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Narcisa Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Paulo Casagrande, 93 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Casagrande e Albina Casagrande. Sepultamento ontem.

Pedro Soares de Almeida, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: Jorge Soares de Almeida e Davina Borges. Sepultamento ontem.

Renato Zigovski, 52 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Ignácio Zigovski e Clara Zigovski. Sepultamento ontem.

Tereza de Aragao Coelho, 67 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Antônio Coelho e Alda de Aragao Coelho. Sepultamento ontem.

Theresinha Maria Cordeiro, 89 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Humberto Gonçalves Cordeiro e Lydia Ribas Cordeiro. Sepultamento ontem.