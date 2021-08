Aclae Silva Ribeiro, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Lemos Ribeiro e Carmelina Moreira da Silva. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Unilutus.

Adoraci Cuman, 83 anos. Profissão: motorista. Filiação: Santo Cuman e Eugenia Bonato Cuman. Sepultamento ontem.

Adriano Fabiano, 45 anos. Profissão: gerente. Filiação: José Fabiano Filho e Ana Melo Fabiano. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Paque Senhor do Bonfim São José dos Pinhais PR.

Agnaldo Yansen, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Odivette Yansen e Conceição Borges Yansen. Sepultamento ontem.

Airton Clovis Charello Júnior, 52 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Airton Clovis Charello e Geni Bernadete Hoffelder. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Alexandre Pedro de Almeida, 45 anos. Filiação: Marcial Pedro de Almeida e Natália Silva de Almeida. Sepultamento ontem.

Alvino Alfonso Ferreira da Cunha, 86 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Maurílio Ferreira da Cunha e Auciliadora Alfonso Ferreira. Sepultamento ontem.

Amador Martins dos Santos, 65 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Martins dos Santos e Maria Martins dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Amarilda Isabel Xavier da Silva, 56 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Taurilio Xavier e Carolina Varta. Sepultamento ontem.

Antônio Júlio de Oliveira, 89 anos. Filiação: Júlio Nicascio de Oliveiraq e Olivia Maria da Conceição. Sepultamento hoje, Outros.

Antônio Pereira de Queiroz, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alcino Pereira de Queiroz e Losmina Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Aparecida Gomes do Prado, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Delvino Gomes de Souza e Clotilde Gomes de Souza. Sepultamento ontem.

Aparecida de Fátima Nardeli, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Nardeli e Maria de Lourdes Silveiro Nardeli. Sepultamento ontem.

Aparecida de Tadeu Amorim, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guilhermino Serafim de Souza e Elvira Cândida de Jesus. Sepultamento ontem.

Augustin Fajardo Hernandez, 78 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Fajardo Hernandez e Margarita Hernandez Benasco. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Unilutus.

Augusto César Triches, 80 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Ângelo Triches e Margarida Cantergiany Triches. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01.

Benedito Baptista, 89 anos. Profissão: motorista. Filiação: Adauto Ornelio Baptista e Emília Ribeiro Baptista. Sepultamento ontem.

Carolina Gordia Chagas Lima, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Gordia e Carolina Gordia. Sepultamento ontem.

Celso da Silva, 68 anos. Profissão: frentista. Filiação: Francisco Caetano da Silva e Aurora Rodrigues. Sepultamento ontem.

Dalvino Mendes da Luz, 86 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Olivia Mendes da Luz. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo de Pedro Fuss.

Daniela Ribeiro de Santos Souza, 12 anos. Profissão: estudante. Filiação: Rodrigo Sérgio de Santos Souza e Berenice da Aparecida Ribeiro Souza. Sepultamento ontem.

Davi Nathan Fernandes, 25 anos. Filiação: José Alves Fernandes e Elisabeth Fernandes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 – Municipal Água Verde.

Decire de Almeida Ribas, 88 anos. Profissão: dentista. Filiação: Danton Carneiro Ribas e Julita Almeida Ribas. Sepultamento ontem.

Dionilda do Carmo Horbach, 49 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Ernesto Carlos Horbach e Joaquina Dias. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Jardim Independência – Araucária.

Dorico Strapasson, 82 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Strapasson Netto e Ana Giaco Strapasson. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário – Colombo.

Eduardo Kenhitiro Ueda, 70 anos. Profissão: supervisor(a) produção. Filiação: Sadao Ueda e Naoko Okamura Ueda. Sepultamento ontem.

Eduardo Strugala, 70 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Vicente Strugala e Rozalia Strugala. Sepultamento hoje, Outros.

Efigênio de Souza Filho, 73 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Efigênio de Souza e Leontina de Souza. Sepultamento ontem.

Elisete Bettega, 61 anos. Filiação: Arnaldo Berno Bettega e Lydia Berno Bettega. Sepultamento ontem.

Eliseu Aparecido Domingues, 50 anos. Filiação: Francisco Domingues e Leonilda Domingues. Sepultamento hoje, (Lapa(PR)) Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo da Capela Municipal.

Elvira Favaro de Faria, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Favaro e Maria Tulho Favaro. Sepultamento ontem.

Eulália Perciak, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Klenchovski e Wanda Klechovski. Sepultamento ontem.

Francisco Galdino de Sousa Filho, 56 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francisco Galdino de Sousa e Eva Pereira de Sousa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida.

Gabriel Gonçalves Pereira, 13 anos. Profissão: estudante. Filiação: Wanderley Benedito Pereira e Luzinete Gonçalves de Araújo. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Paraíso do Norte PR.

Haroldo Ribeiro da Rocha, 83 anos. Profissão: taxista. Filiação: Antônio Ribeiro da Rocha e Maria da Rocha Carvalho. Sepultamento ontem.

Helena Machado dos Santos, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Machado e Otalina Correia dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Hermindo Rodrigues Ferreira de Souza, 68 anos. Profissão: motorista. Filiação: Apaminondas Alves de Souza e Eva Rodrigues Ferreira. Sepultamento ontem.

Hilton Carlos Stradiotto, 72 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Homero Stradiotto e Alzira Bello Stradiotto. Sepultamento ontem.

Ivani Selma da Costa Frigueiredo, 54 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Antônio Coelho da Costa e Yvone Maria da Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

João Antônio Dunko, 54 anos. Profissão: balconista. Filiação: Tomasz Dunko e Izabel dos Santos Pedroso Dunko. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde.

João Aparecido Marques, 68 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Teodoro Marques e Alice do Nascimento Marques. Sepultamento ontem.

João Carlos de Lima, 59 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Maria Cândida de Lima. Sepultamento ontem.

João Correia da Silva, 65 anos. Filiação: Manoel Maria da Silva e Izabel Maria da Conceição Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03.

João Filisbino Capanema Neto, 71 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Filisbino Capanema Filho e Tereza Dias Capanema. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

João Ricardo Meira, 51 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Roberto Meira e Margarida Frare Meira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Berti – São José dos Pinhais.

Joel André dos Santos, 63 anos. Profissão: vigilante. Filiação: João André dos Santos e Antônia Mendes dos Santos. Sepultamento ontem.

Jorge Ferrari Cocicov, 56 anos. Profissão: economista. Filiação: Miguel João Cocicov e Hercilia Laura Ferrari Cocicov. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade.

José Eduardo de Oliveira, 67 anos. Filiação: Francisco Resende de Oliveira e Dorvalina Maria de Oliveira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Caoela 02 Municipal do Água Verde.

José Luiz de de Oliveira, 70 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel Antônio de Oliveira e Cilda de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista.

Juarez Barbosa, 60 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Almiro Leal Barbosa e Agostinha Fagundes Barbosa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Judith Ramos de Andrade, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Marcelino de Ramos e Maria Leoni Teixeira Ramos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Júlio José de Souza, 77 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel José de Souza e Anelzina José de Souza. Sepultamento ontem.

Laudeci Vieira de Menezes da Silva, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Vieira de Menezes e Gerosina Fagundes dos Santos. Sepultamento ontem.

Leôncio Domingos do Nascimento, 96 anos. Profissão: juiz de direito. Filiação: Rosendo do Nascimento e Maria Conceição do Nascimento. Sepultamento ontem.

Leonilda Barreto, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcides Lopes Barreto e Maria Lopes Barreto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo de Capela em Araucária.

Leonilda Felicita Lisboa, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aladino Lopes e Izabel Casagrande Lopes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Levi de Jesus Batista, 77 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Batista e Maria Moreira Batista. Sepultamento ontem.

Lorenzo Katrucha de Souza, 16 horas. Filiação: Juan Bezerra de Souza e Pricila Katrucha dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Lourdes Deon, 77 anos. Profissão: agente. Filiação: Ernesto Deon e Franca Zanchett. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal do Água Verde.

Lucas Dombeck, 75 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Miguel Dombeck e Sophia Dombeck. Sepultamento ontem.

Lúcia Alves Martins, 77 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Hatai Taisuki e Tatuno Hatai. Sepultamento ontem.

Lucinda da Costa, 64 anos. Filiação: Luís Rodrigues e Verônica Rodrigues. Sepultamento ontem.

Luíza de Jesus Kotechoski Ferreira, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adão Kotechoski e Anita Kotechoski. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Central – Quitandinha.

Manoel Pedro de Araújo Santos, 100 anos. Filiação: Raul de Araújo Santos e Hercilia de Oliveira Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Mara Lúcia Pereira da Silva Santos, 52 anos. Filiação: João Pereira da Silva e Glória Pereira da Silva. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela – Funerária Tamoyo Preve.

Márcia Amoedo Francisco, 46 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Lucy Cleia Amoedo Francisco. Sepultamento ontem.

Márcio Monteiro da Silva, 37 anos. Profissão: promotor(a) vendas. Filiação: Manoel Monteiro da Silva e Edite Pinheiro de Lima. Sepultamento ontem.

Marcos Dias dos Santos, 59 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: José dos Santos e Laurita Dias dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Bueno de Oliveira, 38 anos. Profissão: do lar. Filiação: Araci dos Santos Oliveira. Sepultamento hoje, Outros.

Maria Darci de Abreu Moraes, 68 anos. Filiação: Durvalino Ferreira de Abreu e Vitória Ferreira da Cruz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Colônia Marcelino, saindo da Capela Colônia Marcelino São José dos Pinhais PR.

Maria Irene de Souza Pimenta, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitor Alves de Souza e Maria Joaquina Biscaia de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria José Pimentel, 72 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Ulisses Pimentel e Olivia Pementel. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Siqueira Campos.

Maria Sebastiana Barbosa Trindade, 90 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Bazileu de Meira Barbosa e Umbelina Rodrigues Rios. Sepultamento ontem.

Maria Selma Conceição de Jesus, 53 anos. Profissão: doméstica. Filiação: José Alves de Jesus e Adenilza Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Maria da Glória Santa Rosa, 31 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Antônio Carlos Santa Rosa e Maria Zilda Santa Rosa. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Mortuária Alto Boqueirão.

Maria da Silva Pires, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Deucleciano José da Silva e Maria Augusta da Silva. Sepultamento ontem.

Maria de Jesus Proenca Singer, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nazareno Proenca e Bronica Araújo Proenca. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Maria do Carmo Afonso, 63 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Genario Afonso da Silva e Maria Xavier da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 – Municipal Água Verde.

Marilda do Pilar Pereira, 64 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Alceu Pereira e Maria de Lourdes Padilha. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Michel David Ferreira dos Santos, 46 anos. Profissão: gerente comercial. Filiação: Edílson Rodrigues dos Santos e Edna Maria Ferreira Nonato. Sepultamento ontem.

Neri Cordeiro do Nascimento, 63 anos. Filiação: Joaquim Cordeiro do Nascimento e Maria Barausse Nascimento. Sepultamento ontem.

Neusa Maria da Silva, 81 anos. Filiação: José Miguel da Silva e Florisbela Cidade da Silva. Sepultamento ontem.

Nilton de Souza, 70 anos. Profissão: motorista. Filiação: José João de Souza e Petronilha de Souza. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Perpétuo Socorro.

Noêmia da Conceição Martins, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agostinho Martins e Maria Rosa Calvelhe. Sepultamento ontem.

Orlando Alberti, 84 anos. Profissão: motorista. Filiação: Anelusco Alberti e Alcidia Antunes Alberti. Sepultamento ontem.

Osmar Zambon, 38 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Ângelo Zambon e Norma Gazola Zambon. Sepultamento ontem.

Pedro Cadenassi, 80 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Valentim Cadenassi e Izulina Peligreneli. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Taruma.

Raimundo Barbosa Lopes, 84 anos. Filiação: Quintino Barbosa Lopes e Maria Moreira Lopes. Sepultamento ontem.

Raimundo Cristino Rayol dos Santos, 78 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Oswaldo Alves dos Santos e Orlandina Paula Rayol dos Santos. Sepultamento ontem.

Renato Seidel, 58 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Werner Norberto Seidel e Luclecia Rumor Seidel. Sepultamento ontem.

Rosa de Jesus Querique, 73 anos. Filiação: João Querique e Anastácia Querique. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Mortuária Espigão das Antas- Mandirituba (PR).

Rosane Petters, 50 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Antônio Petters e Ezayde Petters. Sepultamento ontem.

Roza Borges Comim, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manuel Antônio Borges e Izabel Fragoso Borges. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira.

Ruy Jorge Caillet de Leão, 78 anos. Profissão: economista. Filiação: Luiz Abreu de Leão e Didi Caillet de Leão. Sepultamento ontem.

Sabina Flomenbaum Lichtensztejn, 86 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Nathan Flomenbaum e Macha Flomenbaum. Sepultamento ontem.

Sergino José dos Santos, 82 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Juvêncio José dos Santos e Maria Luíza Ferreira Prestes. Sepultamento ontem.

Sueli Vitória Chaves, 1 mes(es). Filiação: Franciele de Fátima Chaves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Tatiane Mara Polydoro, 45 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adjalma Natal Polydoro e Rosa Maria Polydoro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo da Capela Berti São José dos Pinhais PR.

Vinícius Antônio da Silva, 27 anos. Profissão: funileiro(a). Filiação: Antônio Air Senter da Silva e Sônia Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Vitoldo Dorocinski, 78 anos. Filiação: Francisco Dorocinski e Helena Zavadziki Dorocinski. Sepultamento ontem.

Waldemiro Posnik, 81 anos. Profissão: motorista. Filiação: Boleslau Posnik e Bronislava Muczarski Posnik. Sepultamento ontem.