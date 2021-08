Adolpho Portella Schmidt, 86 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Salvador Coelho Portell e Erna Ana Schmidt. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Adriana Maria Lopes, 46 anos. Profissão: gerente operacional. Filiação: José David Lopes e Laura Alice Lopes. Sepultamento ontem.

Alice Faria de Lacerda, 86 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Augusto Gomes Faria e Cecília Bockmann de Faria. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Ana Sali Kaminski, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Moizes Martins de Matos e Virgínia Fernandes de Matos. Sepultamento ontem.

Andreas Kreuscher, 91 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Adam Kreuscher e Eva Kreuscher. Sepultamento ontem.

Antônio Alves Guimarães, 72 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antônio Guimarães e Maria da Conceição Alves Guimarães. Sepultamento ontem.

Antônio Rodrigues da Luz, 76 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Argemiro Rodrigues da Luz e Marcilia Carlim da Luz. Sepultamento ontem.

Benedita Fernandes, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olavio Augusto Fernandes e Iracema Rodrigues Fernandes. Sepultamento ontem.

Benedita Pires Moreira Ferreira, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osvaldo Pires Moreira e Izolina Pereira de Campos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Casemiro Gonçalves, 72 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Alberto Gonçalves e Custodia Loures Gonçalves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Berti.

Celso Martins dos Santos, 86 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Adolpho Martins dos Santos e Placida de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cherobina Maria Eduardo, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fernando Coelho de Almeida e Ana Maria de Almeida. Sepultamento ontem.

Claudete Conceição Sutil Flores, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Ales Sutil e Maria Madalena de Pontes. Sepultamento ontem.

Conceição Caetano da Silva, 95 anos. Filiação: José Caetano da Silva e Mercedes Anastácia de Paula. Sepultamento terça-feira, 24 de agosto de 2021 às 9hh, (Curitiba) Municipal Zona Sul.

Daniele Aparecida de Oliveira, 24 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Ermes de Oliveira e Ana Maria Soares Justo. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais).

Deomitila Pinheiro Alves, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Pinheiro e Targina Pinheiro. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Djanira Gomes Casado, 100 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Pedro Antônio dos Santos e Izabel Gomes de Oliveira. Sepultamento ontem.

Edite Vergínia Pereira, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Custodio e Vergínia Rampelotti Custodio. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Guaratuba.

Edith Nereu Tetu Casagrande, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Nereu Tetu e Carlota Scheffer. Sepultamento ontem.

Edson Luiz Bestvina, 58 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: Ludovico Bestvina e Izabel Burda Bestvina. Sepultamento ontem.

Eli Antônio Bomfim Trefflih, 59 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Trefflih e Neusa Bomfim Trefflih. Sepultamento ontem.

Ezoel dos Santos Machado, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: José de Lima Machado e Matilde dos Santos Machado. Sepultamento ontem.

Filomena Aparecida Cavallari, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel do Amaral Machado e Eulália Londregue Machado. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo da Capela Colônia Faria Colombo (PR)..

Gaspar Alves Lamas, 97 anos. Profissão: capitão(ã). Filiação: Júlio Alves Lamas e Anna Martins Assunção. Sepultamento ontem.

Geralda Aurora de Jesus Souza, 85 anos. Profissão: inspetor(a) educação. Filiação: Antenor Amâncio Martins e Aurora Cristina de Jesus. Sepultamento ontem.

Guiomar Machado de Souza Lara de Freitas, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orival Machado de Souza e Margarida Lara de Souza. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Bateias – Conceição da Meia Lua, saindo da Capela do Cem Bateias Campo Largo (PR).

Henrique Miguel Devlin, 30 anos. Profissão: gerente. Filiação: John Henry Devlin e Irene da Conceição Miguel. Sepultamento ontem.

Hermogenes de Amorim, 96 anos. Profissão: mecânico manutenção. Filiação: Leonor de Amorim. Sepultamento ontem.

Hirma Bianchi Nicolini, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Bianchi e Sania Bianchi. Sepultamento ontem.

Irene Pereira Canfield, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo José Pereira e Maria Apolônia Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela da Primeira Igreja/ Batista / Pib/ 0700 As 1100…

João Carlos Zaia Correa, 57 anos. Profissão: engenheiro(a) agrônomo. Filiação: João Ferraz Correa e Maria Ferraz Correa. Sepultamento ontem.

João Maurício da Silva, 72 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Luiz Borges da Silva e Inácia Batista da Silva. Sepultamento ontem.

Joaquim Atilano Fernandes, 68 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio David Fernandes e Arminda Margarida de Souza. Sepultamento ontem.

Jonas Borges de Lima, 24 anos. Profissão: mecânico industrial. Filiação: João Borges de Lima e Rosa Franca de Lima. Sepultamento ontem.

José Ferreira da Silva Filho, 69 anos. Profissão: policial civil. Filiação: José Ferreira da Silva e Rita Luíza de Franca. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim.

José Nunes de Oliveira, 49 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Arnaldo Nunes de Oliveira e Francisca Pereira. Sepultamento ontem.

José Rodrigues de Souza, 54 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Sebastião Rodrigues de Souza e Idalina Machado de Souza. Sepultamento ontem.

José do Espírito Santo, 33 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João do Espírito Santo e Daluz Maria do Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Júlio Jorge dos Santos, 86 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Aniceto dos Santos e Maria da Conceição Jorge. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitériode Campo Mourão (PR)..

Kasuto Sinoda Maruo, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Shimanoski Sinoda e Misaue Sinoda. Sepultamento ontem.

Kioco Nichina Miyashita, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Kiochi Nichina e Tioco Nichina. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista.

Kiyko Sassaki Fuzino, 76 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Kioshi Sassaki e Mituro Sassaki. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito, saindo da Capela em Campo Largo (PR).

Leo Weber Schiller, 70 anos. Profissão: procurador(a). Filiação: José Weber Schiller e Lídia Kochik Schiller. Sepultamento ontem.

Lino Barusso, 88 anos. Profissão: alfaiate. Filiação: José Barusso e Elisa Barusso. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Luiz José Chedeliski, 67 anos. Profissão: gerente comercial. Filiação: Luiz Chedeliski e Diva Chedeliski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Marcelo de Andrade, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ari José de Andrade e Iracema de Andrade. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Márcia do Rozario Rodrigues Batista, 53 anos. Filiação: Ivone do Rozario Rodrigues. Sepultamento ontem.

Marco Antônio de Almeida Alves, 41 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Eni Martins de Almeida. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Marcos Gilberto Lourenço da Silva, 51 anos. Filiação: Sebastião Alves da Silva e Leonice Lourenço da Silva. Sepultamento terça-feira, 24 de agosto de 2021 às 9hh, (Curitiba) Municipal Zona Sul.

Maria da Graça de Lima, 64 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Pedro Ribeiro de Lima e Florinda dos Santos. Sepultamento ontem.

Mercedes Ribas Ristow, 92 anos. Profissão: doméstica. Filiação: José Keidroski e Angelina Keidroski. Sepultamento ontem.

Moacir de Franca, 64 anos. Profissão: caseiro(a). Filiação: José de Franca e Escolástica Maria da Conceição. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitériode Ibaiti (PR);.

Nereu Dias, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Moisés Dias e Emiliana Maria Rossem. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Olga Ivankio, 76 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Damazo Ivankio e Josefa Ivankio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Rafael Messias Borges, 26 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Marli Clotilde Borges. Sepultamento ontem.

Renatto Molotto, 81 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Aristides Molotto e Aurelia Molotto. Sepultamento ontem.

Rodolfo Faria Gomes, 32 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Ricardo Faria Gomes e Regina Faria Gomes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Cap 02 do CemitérioMunicipal São Francisco de Paula.

Sofia Marchetti Vasco, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ernesto Marchetti e Olivia Fedalto Marchetti. Sepultamento ontem.

Teresa Correa da Cruz, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Josefa Correa. Sepultamento ontem.

Tereza Lúcia Jonson de Oliveira, 85 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Henrique Jonson e Maria Jonson. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Tibúrcio Ribas de Andrade, 76 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Frqancisco de Andrade e Francisca Ribas de Andrade. Sepultamento ontem.

Valdomiro Ribeiro Alves, 90 anos. Filiação: Lourenço Alves e Maria Ribeiro Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 – Municipal Santa Cândida.

Vera Lúcia Ribeiro Pinto, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sercino Braga Ribeiro e Creusa Pereira Ribeiro. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Vera Lúcia da Costa Barreto, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitor Otávio da Costa e Maria Gomes dos Santos da Costa. Sepultamento ontem.

Vergília Terezinha Stroparo Buchholz, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Stroparo e Maria Rebesco Stroparo. Sepultamento ontem.

Zeneide Cordeiro da Conceição Costa, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Durval Tomas da Conceição e Juvencia Pinheiro Cordeiro. Sepultamento ontem.

Zulmira de Araújo Apolonio, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Raimundo Araújo e Maria Araújo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Memorial da Vida.