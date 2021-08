Alcione Eduardo da Silva, 57 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Wilmar Eduardo da Silva e Jacy Rodrigues Silva. Sepultamento ontem.

Aluísio Ferreira, 87 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Alipio Ferreira e Mirte da Costa Ferreira. Sepultamento ontem.

Andressa Fronchak Pamplona, 39 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Milton José Pamplona e Carmen Lúcia Fronchak Pamplona. Sepultamento ontem.

Andressa Vilme Ventura, 26 anos. Filiação: Dirceu Ventura e Edilaine Fagundes Vilme. Sepultamento ontem.

Beatris Manozzo Ferrer, 67 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: Sevaerino Manozzo e Jacy Rodrigues da Silva Manozzo. Sepultamento ontem.

Belmiro João dos Santos, 87 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Otília Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

Clotilde Silveira, 89 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Francisco Maia e Maria Manoel. Sepultamento ontem.

Dalton de Lara Stella, 67 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Altevir João Stella e Aydee de Lara Stella. Sepultamento ontem.

Elvira Wolowska Kenski, 107 anos. Profissão: dentista. Filiação: Estanislau Wolowski e Maria Wolowski. Sepultamento ontem.

Emerson Luiz Araújo da Silva, 46 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Luiz Araújo da Silva e Dirce Tereza da Silva. Sepultamento ontem.

Eneias Lopes Teodoro, 77 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Cristovam Lopes Padilha e Dinora Teodoro Padilha. Sepultamento ontem.

Gilson Nei Teixeira, 55 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Jair Teixeira e Olinda Pietrala Teixeira. Sepultamento ontem.

Guilherme Vieira Matos, 24 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Giovani Manoel Matos e Cristiani Vieira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Biguaçu – Sc.

Ilka Demarche Xavier, 89 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Ernesto Demarche e Helena Demarche. Sepultamento ontem.

Itamar Segundo Vieira, 40 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Itamar Aparecido Vieira e Maria Idalina Moraes Vieira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Jaguapita,PR.

Jair Maia Tomaz, 61 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sebastião Tomaz e Sebastiana Efigênia Tomaz. Sepultamento ontem.

Janina Schuves Kinaske, 91 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Estephano Schuves Sobrinho e Apolônia Lachinsky Schuves. Sepultamento ontem.

João Mamede Coutinho, 61 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Agostinho Mamede Coutinho e Maria Pereira Coutinho. Sepultamento ontem.

José Bessa da Silva, 78 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Felisberto de Bessa Silva e Rita Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

José Carlos Scheffer, 70 anos. Profissão: motorista. Filiação: Theodoro Scheffer e Hilda Rosa Scheffer. Sepultamento ontem.

José Messias Cândido, 71 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Salvador Messias Cândido e Maria Rodrigues da Costa. Sepultamento ontem.

Juarez Fagundes dos Anjos, 52 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco Fagundes dos Anjos e Azurita Fagundes dos Anjos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela São Gabriel Rio Negrinho.

Jurdirce Gueiros Milla, 93 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Pedro Antônio Guerios e Francisca Lustosa Guerios. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I.

Klenildo Delazaro Batista, 41 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Laércio Ribeiro Batista e Maria Aparecida Batista. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela do Cemitério Jardim da Colina – Colombo.

Laércio Bueno dos Santos, 73 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Osório Bueno dos Santos e Inês Bardini. Sepultamento ontem.

Laudimir das Neves, 49 anos. Profissão: subgerente. Filiação: José Antenor das Nrves e Maria Leony das Neves. Sepultamento ontem.

Leandro Micrute, 33 anos. Profissão: motorista. Filiação: Marcelo Micrute e Mafalda Maria Micrute. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Lourdes Frabetti Figueredo, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Américo Frabetti e Maria Travelin Frabetti. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Prever Registro São Paulo.

Lourival Pinto Romeiro, 69 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Marciliano José Romeiro e Izolina Pinto Romeiro. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela de Curiuva.

Luciane de Fátima Seli Brites, 51 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dimilton Brites e Halias Seli Brites. Sepultamento ontem.

Luís Patric Franca do Vale, 31 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Altamir Santana do Vale e Emerli Franca da Silva. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Borda do Campo.

Luiz Wilson Gualdezi, 63 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Elvira Ribeiro dos Santos e Irene Colaco Gualdezi. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Márcia Cardoso Homem, 52 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Valdevino José Homem e Edilia Cardoso Homem. Sepultamento ontem.

Marcos Dias do Nascimento, 49 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Dario Dias do Nascimento e Dionira Nascimento. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência.

Maria Luíza Vieira Rodrigues, 63 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Paulo Vieira e Zulma Wassem Vieira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida.

Maria Purcina da Silva, 75 anos. Profissão: inspetor(a) educação. Filiação: João Batista da Silva e Afonsina Correa da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Terezinha Guse, 71 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Otaviano Guse e Maria de Lourdes Avelar Guse. Sepultamento ontem.

Marilis Ribas Augusto Figueiredo, 53 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Guaracy Ribas Augusto e Maria José Ribas Augusto. Sepultamento ontem.

Odemir Ferreira Monteiro, 56 anos. Profissão: motorista. Filiação: Agenor Ferreira Monteiro e Natália Ferreira Monteiro. Sepultamento ontem.

Odete Terezinha dal Piaz Tomacheski, 55 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: João Francisco dal Piaz e Isene dal Piaz. Sepultamento ontem.

Owande Pereira de Araújo, 84 anos. Profissão: alfaiate. Filiação: Osório Pereira de Araújo e Catarina Niser de Araújo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

Pedro Andrade Guimarães, 92 anos. Profissão: militar. Filiação: Alcides Teixeira Guimarães e Celina Andrade Guimarães. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3 do CemitérioMunicipal do Água Verde.

Reinaldo Bernert, 86 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Bruno Bernert e Izaura Bernert. Sepultamento ontem.

Sandoval Bueno do Amaral, 91 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Manoel Bueno do Amaral e Maria Patrocínia de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Caplea Cemitério Memorial da Vida em São José dos Pinhais,PR.

Silvestre Cieslak, 89 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Estanislau Cieslak e Antônia Cieslak. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Paroquial das Araucarias.

Solange Fátima Wieczorek, 54 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Wieczorek e Herotides Albina Wieczorek. Sepultamento ontem.

Tadeu Ligeski, 75 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Boleslau Ligeski e Maria Ligeski. Sepultamento ontem.

Thereza Mansochi Bialli, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Mansochi e Maria Mansochi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Unilutus.

Vanderson Gonçalves, 31 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Wanderlei Gonçalves e Rosemeri do Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Vergilina Ferreira, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Augusta Ferreira. Sepultamento ontem.

Vitória Rocha, 15 horas. Filiação: Fábio Israel da Rocha e Danielle Cristine Rocha Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

Waldenice Nigro, 83 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José Nigro e Maria do Carmo Nigro. Sepultamento ontem.

Winston Silva Gheur, 53 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Wilson Pichet Gheur e Marialba Rosas e Silva Gheur. Sepultamento ontem.