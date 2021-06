Adalcir Antônio Nogarolli, 85 anos. Filiação: Antônio Nogarolli e Helena Nogarolli. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu.

Adelina Jungles, 77 anos. Filiação: Daltiva de Oliveira Pereles. Sepultamento ontem.

Adelzon Natal Mendes, 69 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: José Mendes e Maria Madalena Mendes. Sepultamento ontem.

Ademar Hisayoshi Katayama, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Riyoji Katayama e Tomie Sakamoto. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Adilson Bebiano de Oliveira, 48 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Sebastião Bebiano de Oliveira e Irene Maria de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo (Paranaguá), saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo em Paranaguá.

Adilson Luiz Berger, 69 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Henrique Berger e Florisbela Berger. Sepultamento hoje, Cemitério da Sede (Almirante Tamandaré), saindo da Capela Municipal de Almirante Tamandaré.

Adrieder de Moura e Costa, 34 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Adjair do Carmo de Moura e Costa e Arai Constantina Cordeiro de Moura e Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Cerro Azul -PR, saindo da Capela Doutor Ulysses.

Agenor Alves de Oliveira, 75 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Donato Alves de Oliveira e Rosalina Pereira da Silva. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ana de Sousa Ferreira, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Sousa e Maria Teixeira da Silva. Sepultamento ontem.

Angelita Roque da Silva, 50 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Roque da Silva e Maria Izabel Roque da Silva. Sepultamento ontem.

Antônio Airton Backs, 92 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Alice Backs. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Antônio Ferreira dos Santos, 74 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Sebastião Ferreira dos Santos e Emília Cordeiro. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Jardim Independência.

Antônio Jula, 76 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Miro Jula e Júlia Jula. Sepultamento ontem.

Aparecida Barra, 59 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Gabriela Marques. Sepultamento ontem.

Armando de Souza Santana Júnior, 67 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Armando de Souza Santana e Maria Eunice Silva Santana. Sepultamento ontem.

Augusta de Oliveira, 80 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Juvenal Augusto de Oliveira e Maria do Carmo. Sepultamento ontem.

Bernadete da Luz Saldanha, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio da Luz e Vilma Chiarelo da Luz. Sepultamento ontem.

Bruna Verones Fernandes, 35 anos. Profissão: zootecnista. Filiação: José Gilberto Fernandes e Elisabete de Fátima Verones Fernandes. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitério Bela Vista.

Carmelinda Vastrique Ribeiro, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Belarminda Vastrique. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Água Verde.

Clevonir Rodrigues de Oliveira, 58 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: João Maria Rodrigues de Oliveira e Lorilda da Silva Pinto Oliveira. Sepultamento ontem.

Cristiane Gomes, 47 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Gomes e Roseli Oliveira da Luz Gomes. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2.

Dalva Regina Kabitschke, 58 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Júlio Kabitschke e Tereza Kabitschke. Sepultamento ontem.

Danilo Wilson da Silva de Lima, 27 anos. Profissão: lubrificador(a). Filiação: Daniel Valentim de Lima e Elizeti Maria da Silva de Lima. Sepultamento ontem.

Dioberto de Oliveira, 54 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Sebastião Fernandes de Oliveira e Jenici Rodrigues de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Rio Negro -PR, saindo da Capela do Cemitério Municipal da Cidade de Rio Negro.

Dulce Aparecida de Oliveira da Silva, 63 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Jordão de Oliveira e Siria da Conceição de Oliveira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal Ribeirao Pinhal.

Ecleziene Carvalho e Silva, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: João de Deus Silva e Sara Carvalho e Silva. Sepultamento ontem.

Edi Aguiar Leone, 81 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Orestes de Aguiar e Erminia de Castro Aguiar. Sepultamento ontem.

Edson Honório da Silva, 75 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Alcides Honório da Silva e Zulmira Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Elci de Aguiar da Silva, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osvaldo de Aguiar e Zulmira Moreira de Aguiar. Sepultamento ontem.

Elisabete do Rocio Ongaro, 52 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Osmar Castilho Ongaro e Ariete Pires Ongaro. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Emília Lúcia Buzzatto Cavazzani, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Izidoro Pedro Buzzatto e Thereza Sandri Buzzatto. Sepultamento ontem.

Erika Demgenski Pinto, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Demgenski e Maria Demgenski. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Memorial da Vida em São José dos Pinhais.

Fabrício Constantino de Franca, 39 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Reny Luz de Franca e Noeli Soares Constatantino de Franca. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 do Cemitério Municipal Boqueirão.

Floriano Venâncio Trindade, 60 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Accacio Venâncio Trindade e Júlia Venâncio Trindade. Sepultamento ontem.

Francisco Grilo Toledo, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Grilo Toledo e Leauzina Francisca de Alcizo. Sepultamento ontem.

Gertrudes de Azevedo, 66 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Luiz Fernandes de Azevedo e Joaquina Cândida da Rocha Azevedo. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos PinhaisPR).

Gislaine do Rocio Chaves Stocco, 47 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Ferreira Chaves e Ruth Chaves. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal Fazenda Rio Grande.

Helena Elias Mahfourd, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Elias e Hadla José Maftum. Sepultamento ontem.

Hellen de Souza Galvão, 32 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Airton de Souza Galvão e Ana Brando Galvão. Sepultamento ontem.

Horácio Bento da Silva Filho, 72 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Horácio Bento da Silva e Terezinha da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Ivan Borges de Carvalho, 38 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Antônio Borges de Carvalho e Geralda Borges de Carvalho. Sepultamento ontem.

Janete de Fátima Lima Anhaia, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: André Bastos de Lima e Iracema Antônia Martins. Sepultamento ontem.

João Valente de Oliveira, 70 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Valdivio Tito de Oliveira e Diva Valente de Oliveira. Sepultamento ontem.

João de Oliveira, 56 anos. Profissão: técnico. Filiação: João José de Oliveira e Nelci de Paula Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans.

Joaquim Joaci de Almeida, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Joaquim Ramos de Almeida e Odete Alves de Almeida. Sepultamento ontem.

Jorge Ibere Pruner, 63 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Ivo Pruner e Aedinet Maria Pruner. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

José Carlos Custodio, 58 anos. Profissão: motorista. Filiação: Joaquim Custodio e Benedita Baccinello Custodio. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela de Quatro Barras.

José Edson Neves, 86 anos. Profissão: militar. Filiação: João Neves da Silva e Adélia Couto Neves. Sepultamento ontem.

José Feliciano Ferreira, 81 anos. Filiação: Guilherme Feliciano Ferreira e Jovelina Ferreira da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 do CemitérioMunicipal do Santa Cândida.

José Francisco Duarte, 54 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Francisco Duarte e Dionizia Maria da Silva Duarte. Sepultamento ontem.

José Márcia Fontoura, 49 anos. Profissão: manicure. Filiação: José Moreira da Silva e Dirce Marli Gravi da Silva. Sepultamento ontem.

José Trindade, 63 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Antônio Trindade e Maria Pinto Trindade. Sepultamento ontem.

Leonice Pereira da Silva Ribeiro, 52 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Jorge Pereira da Silva e Mirandolina Caicara da Silva. Sepultamento ontem.

Leonir Gomes Estival, 60 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Vicente Gomes e Ana Cabral de Faria Gomes. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Luciano Miranda da Rocha, 58 anos. Profissão: engenharia de minas. Filiação: Gilson Buckmann da Rocha e Arlete Miranda da Rocha. Sepultamento ontem.

Luíza Maia Mendes, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Maia e Maria Vitória Santana. Sepultamento ontem.

Maradeisi Gava, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Laerte Gava e Odalice de Pádua Melo. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Marco Aurélio dos Santos, 44 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Geraldo Miguel dos Santos e Teodora dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Hanc Gelinski da Silva, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: Wiliam Gelinski e Julieta Staviski Hanc. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida de Souza Paixão, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hermínio José de Souza e Zulmira Fernandes de Souza. Sepultamento ontem.

Maria Bernadete Vasco de Souza, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Vasco e Jandira Vasco. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Maria Caroline Salgado, 22 anos. Profissão: telemarketing. Filiação: Fernando Luiz de Souza Salgado e Lucineia Aparecida de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Fazenda Rio Grande-PR, saindo da Capela Cemitério Muncipal Fazenda Rio Grande.

Maria Eugenia Pereira, 85 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: João Pereira da Silva e Anna Maria de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Cemitério Boqueirão.

Maria Gertrudes Carvalho, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Matoso e Maria da Luz Arbigaus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Maria da Conceição Taques de Negreiros, 87 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Augusto de Almeida Taques e Noemy Martins Taques. Sepultamento ontem.

Maria da Luz de Lima, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Justina de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Mário José Magalhães Riceto, 54 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Nilson Riceto e Sirlei Terezinha Magalhães Riceto. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Marlene Nogueira Barbosa, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Nogueira de Carvalho e Anardina Nogueira. Sepultamento ontem.

Martha Faria, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alexandre Wons e Apolônia Wons. Sepultamento ontem.

Maycon da Silva Vega, 26 anos. Filiação: Miguel Pedroso Vega e Adriana Maria da Silva. Sepultamento hoje, Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Bom Pastor Pinhais (PR).

Neli Alves Valêncio Oliveira, 67 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Alfredo Alves Valêncio e Doralina Rodrigues Valêncio. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Nelson Dias de Souza, 72 anos. Filiação: Francisco Dias de Souza e Joaquina Dias de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Neuci da Silva Chagas, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Pedro da Silva e Dolair da Silva Chagas. Sepultamento ontem.

Palmira Bueno Coutinho, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amantino Silvestre Coutinho e Guilhermina Bueno. Sepultamento ontem.

Pedro Quirino Leal Júnior, 61 anos. Profissão: assessor(a). Filiação: Pedro Quirino Leal e Analice Claudino Leal. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Fazenda Rio Grande-PR, saindo de Municipal de Fazenda Rio Grande.

Rodney de Souza, 53 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Paulo Domingos Ramiro de Souza e Rusi Vita de Souza. Sepultamento ontem.

Rogério Santoro, 56 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Ronaldo Santoro e Iris Bernardo Santoro. Sepultamento ontem.

Ronaldo Giacomitti, 44 anos. Filiação: Eloi Giacomitti e Ana Maria Simioni Giacomitti. Sepultamento ontem.

Rui de Almeida, 48 anos. Profissão: gerente. Filiação: Altamiro Guedes de Almeida e Leda Aparecida de Almeida. Sepultamento ontem.

Rui de Oliveira Lemes, 65 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: João de Oliveira Lemes e Margarida Soares Lemes. Sepultamento ontem.

Sebastiana da Conceição Azevedo Senhorinho, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Paulino de Azevedo e Joaquina Maria da Conceição. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim Independência (Araucária), saindo da Capela Jardim Independência.

Sebastião Moreira Soares, 75 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Lopes de Souza e Eufrosina Lopes de Souza. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sebastião de Lara Cordeiro, 53 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Manoel de Lara Cordeiro e Floriza Cândida Lara Cordeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde.

Suily Ramos Jung, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Franklin Nascimento Ramos e Orrivadalva Zenaide Ramos. Sepultamento ontem.

Teodoro Ferreira Bar, 81 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Manoel Ferreira Bar e Silvina Gonsalves da Silva. Sepultamento ontem.

Terezinha Demczuk, 73 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Basílio Demczuk e Antônia Demczuk. Sepultamento ontem.

Valdemar Mengue, 78 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Vidal Henrique Mengue e Anita Mengue. Sepultamento ontem.

Valmir Jurowski, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ladeslau Jurowski e Mafalda Jurowski. Sepultamento ontem.

Vilmar dos Santos Cordeiro, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Cabral Cordeiro e Doroteia dos Santos Cordeiro. Sepultamento ontem.

Vinícius Rodrigues Hoffmann, 21 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ademar Hoffmann dos Passos e Jane Rodrigues Hoffmann dos Passos. Sepultamento ontem.

Wilson Manosso, 71 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Manosso e Mercedes Manosso. Sepultamento ontem.