Adelaide de Amorim Lima, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Amorim e Maria Joana da Costa. Sepultamento ontem.

Ademir da Fonseca, 75 anos. Filiação: Odilon Urbano da Fonseca e Alzira Helena do Rozario Fonseca. Sepultamento hoje, Outros.

Adevanil Ferreira da Silva, 59 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Hélio Amâncio e Izaura Bacarin da Silva. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Alfredo Drechsler, 88 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Roberto Drechsler e Catharina Zgoda Drechsler. Sepultamento ontem.

Alisson Henrique de Oliveira, 21 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Waldemiro Henrique de Oliveira e Noeli de Fátima da Silva. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Campo Largo da Roseira//sao José dos Pinhais (PR).

Almentino Manoel de Oliveira, 61 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Orlindo Manoel de Oliveira e Izolina Augusta de Oliveira. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Pedro Fuss.

Altevir Lucas Hartin, 78 anos. Filiação: Stefano Hartin e Júlia Hartin. Sepultamento ontem.

Amarildo Petriceli da Silva, 52 anos. Profissão: estofador. Filiação: Milton Stresser da Silva e Joaquina Petriceli da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)).

Amélia Pedroso Soares, 59 anos. Profissão: diarista. Filiação: Anesio Pedroso e Maria Rosa Pedroso. Sepultamento ontem.

Ana Franco Augustinhak, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Theophilo Vieira Franco e Urculina Rosa de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01.

Anail Aida da Silva, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Gunnar Izidoro Lindbeck e Lydia Lindbeck. Sepultamento ontem.

Anderson Luiz Gomes Eloi, 31 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Luiz Carlos Eloi e Sueli Cristina Gomes. Sepultamento ontem.

André Felipe Renaux Barreto, 54 anos. Filiação: Jailson Tupy Barreto e Astrid Renaux Barreto. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Pq Saudade.

André Luiz Gonçalves Estevo, 41 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Antônio Pedro Estevo e Elza Gonçalves Estevo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 – Municipal Água Verde.

Antônio Gomes Rodrigues, 74 anos. Filiação: Cândido Rodrigues e Leonilia Gomes. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Ari Pio Pereira, 60 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Pio Pereira e Maria Benedita Pereira. Sepultamento ontem.

Athaide Pereira da Rocha, 83 anos. Filiação: João Pereira da Rocha e Gertrudes Ayres Lisboa. Sepultamento ontem.

Auri Clovis Pereira, 52 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Terezinha Pereira. Sepultamento ontem.

Balbino Fernandes Serio, 72 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Secundino Lobao Serio e Júlia Fernandes Serio. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela do Cemitério Jardim Colina – Colombo.

Benedicto Polato, 90 anos. Filiação: João Polato e Gabriela Pedro da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Benedita Fernandes de Lima, 55 anos. Profissão: doméstica. Filiação: José Fernandes de Lima e Francisca Henrique de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal de Pinhais.

Brazilicia Maria de Andrade Leite, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Brazilicio Raymundo de Andrade e Maria José de Andrade. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Bulslaf Sztruk, 92 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Ladislau Sztruk e Maria Sztruk. Sepultamento ontem.

Catarina da Silva, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Antônio da Silva e Waldomira Borges da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo de local a ser designado.

Clara Bocian, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Gonçalves dos Santos e Ana Olaria dos Santos. Sepultamento ontem.

Cláudia Bordignon Costa Nienkotter, 57 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Miguel Vitor Cardoso da Costa Neto e Roseli Bordignon Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Cleuza da Silva Santos, 49 anos. Profissão: gerente financeiro. Filiação: Aparecido Gregório da Silva e Maria Tereza Garcia da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim Independência (Araucária), saindo da Capela di Jardim Independência Araucária PR.

Cloris Droher Rodrigues, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ricardo Droher e Elvira Humphreys Droher. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano.

Cristiane Soares do Nascimento, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Roberto Soares do Nascimento e Sibele Aparecida do Nascimento. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque São Pedro.

Cristiano de Carvalho, 48 anos. Profissão: militar. Filiação: Antônio Carlos de Carvalho e Euridia Vieira. Sepultamento ontem.

Dalci Fátima Kreuz, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cláudio Carlos Kreuz e Gerda Luíza Kreuz. Sepultamento ontem.

Damião Pereira Cordeiro, 77 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Manoel Maria Cordeiro e Elisa da Costa Cordeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Dedir Rodrigues de Oliveira, 79 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Delfino Rodrigues dos Santos e Júlia Guedes dos Santos. Sepultamento ontem.

Dorival Aramis de Almeida, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Mário de Almeida e Iracema Bertoldo de Almeida. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Fazenda Rio Grande-PR, saindo da Capela Municipal de Fazenda Rio Grande.

Douglas da Rocha Leite, 90 anos. Filiação: Francisco da Rocha Leite e Maria Capote da Rocha. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Elidia Antunes de Godói Almeida, 83 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Sebastião Crispim de Godói e Maria Antunes de Godói. Sepultamento ontem.

Eliene Nogueira dos Santos, 40 anos. Profissão: diarista. Filiação: Mariano Pereira dos Santos e Sônia Nogueira Soares Santos. Sepultamento ontem.

Elza Godói Paschoal, 79 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Sebastião Paschoal e Luíza Godói Paschoal. Sepultamento ontem.

Eziquiel Gomes de Oliveira, 52 anos. Filiação: Valdir Gomes de Oliveira e Isabel de Oliveira. Sepultamento hoje, Cemitério São Gabriel (Colombo), saindo de Associação Vila Zumbi//colombo (PR).

Fernando Passos do Rosário, 72 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Francisco do Rosário e Maria Passos do Rosário. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municpal.

Francisco Pereira de Souza, 84 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Afonso Pereira Cassiano e Elidia Coutinho Pinto. Sepultamento ontem.

Francisco Veiga, 90 anos. Filiação: João Batista Veiga e Ana Cândida Veiga. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Gilmar Neri, 48 anos. Profissão: agente saúde. Filiação: Nelson Neri e Loacir de Fátima Neri. Sepultamento ontem.

Heleny Schult, 83 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Luiz de Jesus Filho e Maria Gonçalves de Jesus. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Hélio Roberto Pereira, 58 anos. Filiação: Joaquim Pereira e Josina Alves das Neves. Sepultamento ontem.

Iolanda Kloss Gavlik, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Kloss e Paulina Kloss. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Berti São José dos PinhaisPR.

Iolanda do Espírito Santo Silva, 53 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Eugênio do Espírito Santo e Djanira do Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Ione do Espírito Santo, 85 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Manoel Antônio Domingues e Lydia Eggea Domingues. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Irene Matilde Galvão, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adão Mierzejewski e Regina Mruz. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Municipal de Irati.

Ivalino Vieira, 54 anos. Filiação: José Vieira Sobrinho e Maria Lúcia da Silva Vieira. Sepultamento hoje, Outros.

Ivo Schultz, 91 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: Paulo Schultz e Júlia Schultz. Sepultamento ontem.

Izabel Amaral, 94 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Erminio Amaral e Idalina Prestes. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Jair Francisco Fiorese, 68 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Pedro Fiorese e Polonia Batistão Fiorese. Sepultamento hoje, Outros.

João Ari Gelinski, 81 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Gelinski e Sofia Gelinski. Sepultamento ontem.

João Batista Alves dos Santos, 56 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Ignácio Alves dos Santos e Camila de Souza Silva. Sepultamento sábado, 26 de junho de 2021 às 17hh, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

João José Americano, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Gonçalves Americano e Neuza Araújo Americano. Sepultamento hoje, Cemitério Central de Araucária, saindo da Capela Municipal de Araucária PR.

João Maffei, 90 anos. Filiação: Ângelo Maffei e Amazilia de Souza Maffei. Sepultamento ontem.

João Maria Moreira de Bonfim, 70 anos. Profissão: motorista. Filiação: Romário Moreira de Bomfim e Lídia Amria Machado Moreira. Sepultamento ontem.

José Batista Godoy, 72 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Antônio Batista Bgodoy e Antônia Batista Godoy. Sepultamento ontem.

Jozira dos Santos Lima, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rosa Ortiz dos Santos. Sepultamento ontem.

Katia Cordeiro, 49 anos. Filiação: Maria José Cordeiro dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Kelem Sara Izidoro, 41 anos. Profissão: assistente financeiro. Filiação: Luiz Carlos Piscos Izidoro e Maria Izabel de Oliveira Izidoro. Sepultamento ontem.

Lamir da Rosa Vieira, 61 anos. Profissão: agente. Filiação: Lauro Teles Vieira e Laudelina Vieira da Rosa. Sepultamento ontem.

Leanice Rodrigues da Silva, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Rodrigues Pinheiro e Lindaura Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Leodilson Desplanches, 50 anos. Profissão: eletricista. Filiação: João Batista Desplanches e Isabel de Matos Desplanches. Sepultamento ontem.

Leomar Pereira de Macedo, 50 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: João Ramos de Macedo e Nelsina Pereira de Macedo. Sepultamento ontem.

Leonilda Sularewski Baranowski, 74 anos. Filiação: Micheslau Sularewski e Emília Sularewicz. Sepultamento ontem.

Leudenir Thomaz, 77 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Liberato Thomaz e Otília Gabardo Thomaz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 do Água Verde.

Liamar Belchior Meneguetti, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Belchior e Mafalda Valent Belchior. Sepultamento ontem.

Lídia Brunissuava Ciechanowski Manfroi, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Ciechanowski e Ana Piaseski. Sepultamento ontem.

Linarte dos Santos, 74 anos. Profissão: motorista. Filiação: Miguel Paulino dos Santos e Maria Soares de Oliveira. Sepultamento ontem.

Lúcia Rosso, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Tokarski e Apolônia Tokarski. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Luciane Alves, 41 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francisco Alves e Rosemari de Paula Alves. Sepultamento sábado, 26 de junho de 2021 às 9hh, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Luiz Carlos da Cruz, 53 anos. Filiação: José Rodrigues Cruz e Alzira Nunes da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Fazenda Rio Grande-PR, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Luiz Cordeiro de Oliveira, 62 anos. Profissão: guardião. Filiação: Antônio Cordeiro de Oliveira e Antônia Gomes de Souza. Sepultamento ontem.

Luiz Fernandes Vieira, 63 anos. Profissão: motorista. Filiação: Calixto Bibieno Vieira e Jorgina Fernandes Vieira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Fazenda Rio Grande-PR, saindo da Capela Mortuária da Fazenda Rio Grande PR.

Luiz Fernando Gruber, 62 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Gerson Gruber e Célia Regina Gruber. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)).

Luiz Renato Witoslawski Júnior, 48 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Luiz Reanato Witoslawski e Dalma Cardoso Witoslawski. Sepultamento ontem.

Manoel Raineth, 72 anos. Filiação: Júlio Raineth e Nair de Souza Raineth. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Marcilene de Paula Fonseca, 50 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Antônio Pires da Fonseca e Maria de Paula Fonseca. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Martins Santos, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ramiro Martins do Amaral e Lazara Vieira. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maria José Costa Torques, 97 anos. Filiação: Alberto Antônio Costa e Alice de Assis Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Maria Tereza de Abreu, 71 anos. Filiação: Francisco Tereza dos Santos e Maria Luíza de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo de Bomfim.

Maria de Fátima Cius de Souza, 59 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Pedro Cius e Leonora Cius. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Brainta, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leonardo Krzysanowski e Anna Govaiski Krzysanowski. Sepultamento ontem.

Marlene Koop, 70 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Wilhelm Koop e Maria Koop. Sepultamento ontem.

Maurício Kaliberda, 57 anos. Profissão: militar. Filiação: Raul Kaliberda e Arlete Kaliberda. Sepultamento ontem.

Maurício de Queiroz Zandonai, 49 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Soli Roque Zandonai e Heloisa de Queiroz Zandonai. Sepultamento ontem.

Miquilina Nina de Andrade, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estanislau Wallach e Maria Wallach. Sepultamento ontem.

Nair Terezinha Martins Talin, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Barbosa e Tereza Barbosa Martins. Sepultamento ontem.

Neide Alves de Oliveira, 64 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Valdemar da Silva Oliveira e Carmelita Alves de Oliveira. Sepultamento ontem.

Nelson Borges, 73 anos. Filiação: Eurides Borges e Cervina Cardoso Borges. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Nilza Kurta, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olívio Manoel dos Santos e Jordina Nava dos Santos. Sepultamento ontem.

Noêmia Theissen, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gustavo Theissen e Ottilia Theissen. Sepultamento ontem.

Odair Becchi, 70 anos. Filiação: Balduino Becchi e Venilda Zeni Becchi. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Olga Nicolak Daniel, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Max Nicolak e Selma de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Jardim da Paz.

Olga Rempel, 75 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Isaac Rempel e Justina Idwen Rempel. Sepultamento ontem.

Oliria Rosa Pugas, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Rosa do Prado e Maria Marcelina do Prado. Sepultamento ontem.

Orestes Afornalli, 83 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Sebastião Afornalli e Dozalina Jouglair Afornalli. Sepultamento ontem.

Paulo Alves do Valle, 88 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Alves do Valle e Rizoleta Augusta do Valle. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Rachel de Oliveira Jauhar Nogueira, 18 anos. Profissão: estudante. Filiação: Jefferson Jauhar Nogueira e Luciana de Oliveira Santana Jauhar Nogueira. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Raimunda do Nascimento Silva, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eduardo Caetano do Nascimento e Raimunda Caetano do Nascimento. Sepultamento ontem.

Roberto Hiram Ribas, 75 anos. Filiação: Osvaldo dos Santos Ribas e Julieta dos Santos Ribas. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Rosemari Aparecida Machado de Jesus de Oliveira, 64 anos. Profissão: assistente social. Filiação: Nicanor Machado de Jesus e Tereza Afornali de Jesus. Sepultamento ontem.

Ruben Pereira dos Santos, 80 anos. Profissão: inspetor(a) educação. Filiação: Martins Pereira dos Santos e Geny Colaco dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela da Luz.

Sali Alves Moreira, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Alves Moreira Júnior e Maria Alves Moreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Sandra Stachewski, 59 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Augustinho Stachewski e Pelagia Dobrzanski Stachewski. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Silvana Maria Silveira, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Floduardo Silveira e Gessi Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Simone Sanzovo, 49 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Irandino Sanzovo e Ângela Vale Sanzovo. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Sueli Aparecida do Espírito Santo, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Lourival do Espírito Santo e Maria José do Espírito Santo. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Sueli Natalina Proenca, 59 anos. Profissão: atendente. Filiação: João Batista Proenca e Angelica Campos Proenca. Sepultamento ontem.

Teófilo Marien Almeida, 67 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Francisco Almeida e Magali Marien Almeida. Sepultamento ontem.

Terezinha Nacir Buganha, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Avelino Santana e Vitalina Pereira de Assis. Sepultamento ontem.

Valdir Toledo, 60 anos. Filiação: Ovídio Toledo e Leonilda Ribeiro Toledo. Sepultamento ontem.

Zeni Rodrigues da Rosa, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Rogério Rodrigues e Maria Rosa da Cruz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo da Capela Municipal da Lapa PR.