Adão Calisti, 71 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Calisti e Anizia Rodrigues Calisti. Sepultamento ontem.

Adete Bonassoli, 64 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Francisco Bonassoli e Ilda Adão Bonassoli. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela da Paz.

Agnes Patricia Laurentino da Costa, 49 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Arnaldo Laurentino da Costa Júnior e Helena Rosário da Costa. Sepultamento ontem.

Alfrem Carlos Schneider, 68 anos. Profissão: gerente. Filiação: Otocar Schneider e Aracy Vieira de Carvalho Schneider. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 do Municipal São Francisco de Paula.

Ana Maria Martins, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Xavier Soares e Almira Rosa Soares. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Ângela Orchulhak Zeni, 67 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Miguel Orchulhak e Sibila Orchulhak. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Cornelsen, 77 anos. Profissão: militar. Filiação: Armando Carlos Cornelsen e Deomilde Bedim Cornelsen. Sepultamento ontem.

Aparecido da Cruz Alberto, 68 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João da Cruz Alberto e Querina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Aristeu Pereira, 54 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Sebastião Pereira e Maria Terezinha de Abreu Pereira. Sepultamento ontem.

Benedita dos Santos Alves, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Simão dos Santos e Maria da Conceição dos Santos. Sepultamento ontem.

Carmélia Loezer, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel de Paula Pires e Rosalina Moreira. Sepultamento ontem.

Célia Regina Cardoso de Andrade, 58 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: José Ribamar de Andrade e Aldenora Cardoso de Almeida. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Celso Augusto Vaz, 71 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Dinarte Soares Vaz e Hesmenia Galleb Vaz. Sepultamento ontem.

Celso Karam de Paula, 60 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Nelson de Paula e Jamile Karam de Paula. Sepultamento ontem.

Dalva Gomes de Sousa, 87 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Joaquim Gomes Monteiro e Nicolina Faria Gomes. Sepultamento ontem.

Daniele Cristina Ferreira da Silva Ribeiro, 38 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Sebastião Ribeiro e Genessi da Silva Ribeiro. Sepultamento ontem.

Davi Gonçalves, 63 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Miguel Gonçalves e Eliza Paulina de Oliveira Gonçalves. Sepultamento ontem.

Davina Bondan Schilling, 89 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Artur Matias Bondan e Albina Rigatti Bondan. Sepultamento ontem.

Edite Machado Gonçalves, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bento Machado e Ernestina Gonçalves. Sepultamento ontem.

Edmilson Amâncio, 48 anos. Profissão: atendente. Filiação: Edson Amâncio e Vitória Regina Amâncio. Sepultamento ontem.

Elza Faria Kwasinski, 76 anos. Filiação: Manoel Ferreira Faria e Lourdes Ferreira de Oliveira. Sepultamento hoje, Outros.

Emília Garcia, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Paneck e Apolônia Paneck. Sepultamento ontem.

Ercília Jardim Pinto Bozola, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Manoel Pinto e Celestina Jardim. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Eunice Aparecida de Oliveira Barbosa, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Ferreira de Oliveira e Enite Ribeiro de Lima. Sepultamento hoje, Outros.

Felipe José dos Santos, 38 anos. Profissão: eletricista. Filiação: José dos Santos Oliveira e Maria de Lourdes Oliveira. Sepultamento ontem.

Fernando Luiz Pereira Dias, 72 anos. Profissão: técnico eletrotécnica. Filiação: Luiz Santos Dias e Ivorema Pereira Dias. Sepultamento ontem.

Gilmar Antunes de Lima, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ezaul de Lima e Rosa Antunes. Sepultamento ontem.

Guilherme Xavier de Miranda, 88 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Gilberto Xavier de Miranda e Francisca Santos de Miranda. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Municipal de São Francisco de Paula.

Guinarte dos Santos, 76 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel dos Santos e Joaquina Ferreira dos Santos. Sepultamento hoje, Outros.

Heliton Ferreira dos Santos, 49 anos. Profissão: motorista. Filiação: Deolindo dos Santos e Sebastiana Ferreira. Sepultamento ontem.

Henrique de Paula de Souza, 22 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Antônio Edmar de Souza e Edina de Fátima de Paula. Sepultamento ontem.

Ilma Romualda Gomes dos Santos, 68 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: José dos Santos Gomes e Jovina Satiria Gomes. Sepultamento ontem.

Ingeborg Schubert, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Walter Kirchhoff e Wera Kirchhoff. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Irma Beatriz Figueroa de Marlangeon, 81 anos. Profissão: dentista. Filiação: José Figueroa e Maria Nicefora Rearte. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II.

Ivalnir da Silva Celini, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tomaz Dimer Zacarias e Mariana da Silva Zacarias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ivo Padilha, 54 anos. Profissão: agente. Filiação: Darci Pedro Padilha e Nahyr Padilha. Sepultamento ontem.

Izabel Silva da Cunha, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amaro da Silva e Maria Alves Mendes. Sepultamento ontem.

Januária de Fátima da Silva, 59 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: João Manoel da Silva e Balduina Ana da Silva. Sepultamento ontem.

Jesus Pereira dos Santos, 62 anos. Profissão: procurador(a). Filiação: Ariano Machado dos Santos e Aidroilda Pereira dos Santos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério Memorial Pelotas Cemitério Parque.

Jhonatan Godinho de Siqueira Romualdo, 35 anos. Profissão: técnico informática. Filiação: Edson Luiz Ferreira Romualdo e Josemari Godinho de Siqueira Romualdo. Sepultamento ontem.

João Maria de Oliveira, 88 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Manoel João de Oliveira e Joquina Ribas de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 do Municipal Água Verde, Curitiba,PR.

José Nunes Ribeiro, 74 anos. Profissão: mecânico industrial. Filiação: Pedro Nunes Ribeiro e Carmelina Pedroso Ribeiro. Sepultamento ontem.

Judithe Honorato, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Cordeiro de Campos. Sepultamento ontem.

Julieta Pinto da Costa, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Narciso Pinto e Luíza Fontes Pinto. Sepultamento sexta-feira, 30 de julho de 2021 às 18hh, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Leila do Rocio Cuypers, 53 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Ferdinando Aristides Cuypers e Ana Rita Cuypers. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Villa, 81 anos. Profissão: economista. Filiação: Mário Villa e Edmea Bandeira de Mello Villa. Sepultamento ontem.

Luiz Fernando Soavinsky, 67 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Althair Soavinsky e Juracy Domingues da Silva Soavinsky. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Pereira Carvalho, 64 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: João da Silva Pereira e Vitalina Padilha dos Santos. Sepultamento hoje, (Tijucas do Sul) CemitérioMunicipal de Tijucas do Sul, saindo da Capela na Cidade de Tijucas do Sul (PR).

Maria Colodina da Silva, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Gabriel Torres e Diolinda Maria Torres. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela São Leopoldo.

Maria Riedo Ferreira, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Atilio Riedo e Thereza Miranda. Sepultamento ontem.

Maria de Fátima de Souza, 51 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Caetano Panssa Palazzin e Eunice Maria de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula, Curitba (PR).

Maria do Carmo Palmeira, 91 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Diogo Conceição Pecanha e Brasilina Pecanha. Sepultamento ontem.

Maria do Pilar de Souza, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel de Souza e Maria Garcia de Souza. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela no Bairro Tatuquara Curitiba (PR);.

Maricleide Lachenski Graciano, 50 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Antônio Guari Lachenski e Maria Ivonete Gonçalves Lachenski. Sepultamento ontem.

Mário César Claudino da Cruz, 56 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Carmelino Claudino da Cruz e Maria Joaquina da Cruz. Sepultamento ontem.

Moisés Francisco dos Santos, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Francisco dos Santos e Maria Pereira dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Nadir Francisco Costa, 56 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Alzimiro Francisco Costa e Aparecida de Souza Costa. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Nilce Terezinha de Andrade Nascimento, 77 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Francisco Sores de Andrade e Julinda Franco Gonçalves. Sepultamento ontem.

Paulo Henrique Lima do Carmo, 27 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: Valdemiro Ribeiro do Carmo e Danielli de Camargo Lima. Sepultamento ontem.

Pedro Berlez, 80 anos. Filiação: Jacob Berlez e Tereza Esperancete Berlez. Sepultamento ontem.

Pedro Daniel, 72 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Natal Daniel e Maria de Lourdes dos Reis. Sepultamento ontem.

Purcina Correa da Silva, 76 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: João Batista da Silva e Afoncina Correa de Souza. Sepultamento ontem.

Reynaldo Biss, 88 anos. Filiação: André Biss e Margarida Brustolin Biss. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 do CemitérioMunicipal do Água Verde.

Rogério Fracaro, 50 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: Reginaldo Fracaro e Felícia Fracaro. Sepultamento ontem.

Rosane Wosiak, 56 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Jair Wosiak e Erotildes Marcelina Wosiak. Sepultamento ontem.

Rosemari do Rocio Fernandes, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jofre Elizardi e Nair Elizardi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Vertical, saindo da Capela Anjo da Guarda.

Rosimeri de Lima Golombe, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo de Lima e Vilma Tereza de Lima. Sepultamento ontem.

Sérgio Mendes, 58 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Augusto Mendes e Eni Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Setuko Tayamichi, 88 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Juro Suehiro e Fumiko Suehiro. Sepultamento ontem.

Simone Covalski, 59 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Oscar de Oliveira e Leonarda de Oliveira. Sepultamento ontem.

Suellen Vitória Chaves, 3 dias. Filiação: Franciele de Fátima Chaves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Municipal Boqueirão.

Valmir Krulhak, 52 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Demétrio Krulhak e Teresinha Rudolf Krulhak. Sepultamento ontem.

Wanda Rompava Tabor, 82 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Rompava e Josefa Rompava. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Campestre, saindo de Colônia Cristina Araucária (PR)..

Zanir Ribeiro Martins, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olavo José Ribeiro e Candelaria Silva Ribeiro. Sepultamento ontem.

Zelinda Aparecida de Souza Farias, 51 anos. Filiação: Tereza Alves de Souza. Sepultamento ontem.