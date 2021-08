Adair Farias da Silva, 55 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Dejanira Farias da Silva. Sepultamento ontem.

Agenor Albers, 75 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Luiz Albers e Durvalina de Paula Pereira. Sepultamento ontem.

Alberto Natal Busato, 84 anos. Filiação: Alberto Gervásio Busatto e Andralina Gervásio Busatto. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário – Colombo.

Antônio de Lima, 82 anos. Filiação: Verginio de Lima e Maria de Oliveira Machado. Sepultamento ontem.

Arlete Alves Nehls Evaristo, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Argentino Alves de Almeida e Benair Zeferino Alves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Capela Mortuária Nova Esperança Paraná.

Arlete de Oliveira, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adelio Pereira de Oliveira e Maria Gonçalves de Oliveira. Sepultamento ontem.

Aroldo José Antero dos Santos, 53 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: José Antero dos Santos e Dolores Maria do Carmo. Sepultamento ontem.

Carlos Roberto Costa, 57 anos. Profissão: faturista. Filiação: João Anacleto Costa e Margarida Fernandes Costa. Sepultamento ontem.

Célia Dulci Ruckhaber, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Roque Ruckhaber e Selaniria Ribas Ruckhaber. Sepultamento ontem.

Cristocilio Nogueira de Oliveira, 66 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Antônio Nogueira de Oliveira e Enelzita Nogueira de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Bonfim.

Edson Barbosa Alves, 42 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Alves e Maria Ziza Barbosa Alves. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Finseca de Pirai do Sul PR.

Eliane Pazello Voluz, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Algacyr Manoel Voluz e Elite Edi Voluz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Elizabeth Martha Mira, 80 anos. Filiação: Raulino Torrens e Cirenia Silva Torrens. Sepultamento ontem.

Emerson Moreira Pinto, 77 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Fernando Pinto da Silva e Rita Amélia Moreira Pinto. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Cmsfp.

Emílio Protzek, 78 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: André Protzek e Melania Protzek. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2.

Epaminondas Ricardo da Silva, 74 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ubaldo Ricardo da Silva e Julieta Machado da Silva. Sepultamento ontem.

Ercy de Oliveira, 56 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Osvaldo de Oliveira e Guilhermina Arminda Rosalci. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Pedro Fuss.

Gelcyr Luiz Anchesky, 88 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Francisco Anchesky e Ida Cordeiro Anchesky. Sepultamento ontem.

Geraldina dos Santos, 97 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Altino Branco de Camargo e Joaquina Xavier de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Gilberto Batista, 83 anos. Profissão: motorista. Filiação: Herculano Batista da Luz e Antônia Batista. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Santa Rita.

Gilson Herculano de Castro, 47 anos. Profissão: pizzaiolo. Filiação: Dionizio Moraes de Castro e Dorasi Camargo de Castro. Sepultamento ontem.

Guaraciema de Oliveira Ribeiro, 93 anos. Profissão: auditor(a). Filiação: João de Deus Soares Ribeiro e Leocadia de Oliveira Ribeiro. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Guilherme Guimarães Moreira, 34 anos. Profissão: analista. Filiação: Sérgio Irineu Guimarães Moreira e Célia Regina Guimarães Moreira. Sepultamento ontem.

Hélio César Chaves, 64 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Sezinando Chaves Vaz e Geoconda Silva Chaves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ida Maschio Bontorin, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valfrido Maschio e Genoveva Costacurta Maschio. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 – Municipal São Francisco de Paula.

Ildefonso Pereira Cardoso, 62 anos. Filiação: João Aníbal Cardoso e Benvinda Pereira Cardoso. Sepultamento ontem.

Ivone Fernandes Roberto, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Fernandes Maravilha e Maria Maravilha. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01.

Izabel Cristina Bortot, 57 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Olívio Bortot e Lourdes Aguiar Bortot. Sepultamento ontem.

João Luiz Emidio Dias, 46 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: João Emidio Dias e Ivone Athanasio Dias. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela da Paz – Boqueirão.

João Pak, 90 anos. Filiação: Gregório Pak e Maria Pak. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipa do Água Verde Curitba (PR).

Joaquim Mendes da Silva, 77 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: José Mendes da Silva e Laudelina Mendes da Silva. Sepultamento ontem.

Jorge Abrão Gonçalves, 92 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: João Gonçalves e Eugenia Barbosa Gonçalves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jorge Henrique Franca Guedes, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Terezinha Franca Guedes. Sepultamento ontem.

José Gomes, 89 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Júlio Gomes e Hermínia Gomes. Sepultamento ontem.

José Nelson Ramos Nunes, 72 anos. Filiação: Marciano Ramos Nunes e Maria da Luz da Silva Nunes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo de Frei Miguel Cic.

José de Oliveira, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: João de Oliveira e Carmem Beltran. Sepultamento ontem.

Juliana Aparecida Pires da Silva, 33 anos. Profissão: promotor(a) vendas. Filiação: João Deolindo da Silva e Albanir Pires da Silva. Sepultamento ontem.

Lazara do Alvarenga Silva, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Roque do Alvarenga e Maria Fernandes do Rosário. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Umuarama PR.

Leocádio Valter Bech, 47 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Bronislau Bech e Salete Bech. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02.

Lusinete Gonçalves Portugal, 81 anos. Filiação: Augusto Gonçalves Portugal e Zeni Gomes da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Lya Otto Gomes, 92 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Alexandre Otto e Clara Otto. Sepultamento ontem.

Márcio Adriano Fernandes, 39 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Laudino Fernandes e Rosemari de Lurdes Fernandes. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Timbo Grande Sc.

Maria Aparecida do Carmo, 64 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Moyses José de Lima e Antônia Veiga de Lima. Sepultamento ontem.

Maria José da Silva Wojtecki, 40 anos. Profissão: secretária. Filiação: Severino Francisco da Silva e Maria Laurinda da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Lorena dos Santos, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Klaumann e Albertina Willemann Seibert. Sepultamento ontem.

Maria Noemi Cabral de Lacerda, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Maria Cabral e Irva Marcondes Cabral. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Maria Ondina Braga Fraiz, 74 anos. Filiação: Ivo Fraiz Martinez e Carmen Braga Fraiz. Sepultamento ontem.

Maria da Aparecida Gomes Vaz, 58 anos. Filiação: João Maria Gomes Filho e Patrocínia do Carmo Gomes. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Rozzano Huff, 88 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Santos Solares Rozzano e Adelaide Gonçalves Rozzano. Sepultamento ontem.

Marli de Fátima Teixeira de Lara, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alzira Ribeiro de Lara e Geny Teixeira de Lara. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo da Capela da Luz Curitiba.

Marta Ribeiro Freire dos Reis, 47 anos. Profissão: doméstica. Filiação: José Ribeiro e Osorina Mareuia Conceição da Silva. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Municipal de Peruibe / Sp.

Miguel Ângelo Vieira, 49 anos. Profissão: cobrador(a) externo. Filiação: Solange Inês Vieira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde.

Milton Alves Dias, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Alves Dias e Tereza Modesta Alves. Sepultamento ontem.

Nilza Cordeiro Santos, 77 anos. Filiação: João Cordeiro de Lima e Graciana da Trindade Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de local a ser designado.

Noe Costa Machado, 91 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Joaquim Alves Machado e Maria Costa Machado. Sepultamento ontem.

Ozório Cornélio de Oliveira Filho, 80 anos. Filiação: Ozório Cornélio de Oliveira e Maria Fernandes de Oliveira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Paulo Alves dos Santos, 80 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Serafin Alves dos Santos e Juventina Lima dos Santos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Cap. Graziela.

Regina Balliana Simioni, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pedro Balliana e Maria Balliana. Sepultamento ontem.

Rosa Maria Bordignon, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Esposito e Maria da Luz Esposito. Sepultamento ontem.

Rosa de Jesus Teixeira Garrido, 95 anos. Filiação: João Batista Teixeira e Rosa de Jesus Serra. Sepultamento ontem.

Salezio Ribeiro Martins, 76 anos. Filiação: Raul Martins e Zelma Ribeiro Martins. Sepultamento ontem.

Sandra Maria de Jesus, 47 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Laurito de Jesus e Ana Rosa Rodrigues. Sepultamento ontem.

Santa Raimundo Calado, 75 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Andrade Raimundo Calado e Aura Marinho Calado. Sepultamento ontem.

Sérgio Alves Pinto, 62 anos. Filiação: José Alves Pinto e Teresinha Alves Pinto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 – Municipal Água Verde.

Sérgio Danilo Dall Igna Cruz, 74 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Danilo Cruz e Maria de Lourdes Cruz. Sepultamento ontem.

Valderez Archegas Ferreira, 73 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Persio Ferreira e Dil Archegas Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1.

Vera Maria Amendola Nadolny, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Idálio da Silva Amendola e Rosa de Toledo Amendola. Sepultamento ontem.

Vera Maria Moura da Silva, 70 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Bernardo Marques da Silva e Dejanira Moura da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Mortuária Natalina Berti São José dos PinhaisPR.

Verônica Fornazari, 71 anos. Filiação: Anselmo Fornazari e Nair Tosi Fornazari. Sepultamento ontem.

Vilma Foerster, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amadyr Hamilton Foerster e Elli Mathilde Foerster. Sepultamento ontem.

Wanda Gaioski Gaio, 95 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Pedro Gaioski e Amélia Gaioski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 – Municipal São Francisco de Paula.

Zeny Naldim Turesso, 75 anos. Filiação: Benedsito Cavalheiro Naldim e Ernestina Cavalheiro Naldim. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.