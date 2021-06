Adalgisa Rosana Teodoro de Barros, 51 anos. Filiação: Maria Virgínia Jacon Teodoro. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Berti Sjp (PR)..

Ademir Soares de Moura, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Celso Soares de Moura e Alaide de Souza Moura. Sepultamento hoje, Outros.

Adolores Rosa Kanap Ribeiro, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Albino Kanap e Rosália Kanap. Sepultamento ontem.

Alaertes Rutz, 90 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Alfredo Rutz e Joana Rutz. Sepultamento ontem.

Alcione Jorge da Silva Franco, 54 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: José Francisco Franco e Maria da Silva Franco. Sepultamento ontem.

Ângela Maria Pinheiro, 55 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Eurices Martins Pinheiro e Miguela Wilfrida Cabral Pinheiro. Sepultamento ontem.

Anna Kaspryszyn, 91 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Nicolau Kaspryszyn e Maria Horn. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antônia Piekarski, 85 anos. Profissão: gerente. Filiação: Miguel Piekarski e Maria Piekarski. Sepultamento ontem.

Antônio Esmeraldo Thuler, 77 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Augusto Thuler e Maria Francilina Thuler. Sepultamento ontem.

Antônio Maciel, 69 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Ana Rosa Maciel. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitério da Ribeira.

Antônio Marcos Souza de Abreu, 30 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: Antônio Eurides de Abreu e Maria Aparecida de Souza Machado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Antônio Rosa, 63 anos. Filiação: Francisco Rosa e Maria Aparecida Lopes Machado. Sepultamento terça-feira, 22 de junho de 2021 às 14hh, no Cemitério Municipal Zona Sul.

Arlindo Ferreira dos Santos, 72 anos. Profissão: motorista. Filiação: Eugênio Ferreira dos Santos e Juventina dos Santos. Sepultamento ontem.

Arno Guilherme Bradasch, 82 anos. Profissão: técnico contabilidade. Filiação: Ernesto Frederico Bradasch e Maria Amélia Bradasch. Sepultamento ontem.

Aurélio Miguel Alves Júnior, 53 anos. Filiação: Aurélio Miguel Alves e Odete dos Santos Alves. Sepultamento ontem.

Barbara Sordi Ichikawa, 29 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Evandro Huck Ichikawa e Cláudia Sordi Ichikawa. Sepultamento ontem.

Beatriz Koppe Chaiben, 74 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Carlos Koppe e Antônia Koppe. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Cap CemitérioMemorial da Vida.

Carmem Braz de Lima, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aurélio Braz de Lima e Jovina de Camargo Lima. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Celestina Aparecida dos Santos, 66 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Maria Pereira Sos Santos. Sepultamento ontem.

Claudemir Brando de Oliveira, 43 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Domingos Brando de Oliveira e Maria Pereira Prates. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Daniel Eudes Marquette, 61 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Daniel Marquette e Jacy Nogoseke Marquette. Sepultamento hoje, Outros.

Devanir Antônio Guizelini, 67 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Reinaldo Guizelini e Isaura Molena Guizelini. Sepultamento ontem.

Dinahyr de Oliveira, 89 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Cantidiano José de Oliveira e Hermínia Queiroz de Oliveira. Sepultamento ontem.

Edson Soares de Lima, 40 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Isael Querino de Lima e Maria Delurdes Soares de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Élcio José Baierski, 58 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Pedro Baierski e Rosalina Goras Baierski. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Abranches, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

Eleni Batista de Melo, 52 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Antônio Pinto de Mello e Luíza Batista de Mello. Sepultamento ontem.

Eliezer Maciel da Silva, 46 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Jones Maciel da Silva e Marta Maciel da Silva. Sepultamento ontem.

Elsa Petters Sardagna, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bertoldo Petters e Rosa Petters. Sepultamento ontem.

Elvira Gineste, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alberto Gineste e Elvira Gineste. Sepultamento ontem.

Enoel Ferreira Matano, 79 anos. Filiação: Pedro Ferreira de Araújo e Leonilda Matano Ferreira. Sepultamento ontem.

Erik Alexandre Basso, 29 anos. Profissão: designer gráfico. Filiação: Hermínio Basso e Eloir Solange Basso. Sepultamento ontem.

Eunice Sena da Paz, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guilherme Barbosa da Paz e Celina Bastos de Sena. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3 do CemitérioMunicipal do Água Verde.

Geni Celestino de Almeida Fagundes, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitor Celestino de Almeida e Natália de Lima. Sepultamento ontem.

Gilberto de Santi, 44 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Iracema Angelina de Santi e Iracema Agelina de Santi. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Medianeira Guaratuba.

Graça Fátima de Farias, 68 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Aroldo Antônio de Farias e Floripa de Farias. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Memorial Graciosa (Quatro Barras), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Cap 01 do CemitérioMunicipal São Francisco de Paula.

Ieda Aparecida da Silva Valério, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Adolfo da Silva e Beverly Terezinha Ramos da Silva. Sepultamento ontem.

Israel Mendes Moura, 74 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Dejamir Mendes Moura e Isaura Mendes Silva. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ivaldi Bispo da Paixão, 54 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Getúlio Bispo da Paixão e Ana Gertrudes da Paixão. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Umbará.

Ivani Maria de Oliveira Godoy, 59 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Antônio de Oliveira Godoy e Maria Carneiro Godoy. Sepultamento ontem.

Ivanilda Padilha dos Santos, 74 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Juvelino Padilha e Vitória Gonçalves Thibes. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Izabel Berge, 96 anos. Profissão: diarista. Filiação: José Berge Filho e Rosa Berge. Sepultamento ontem.

Joana Maria Fagundes dos Santos, 59 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Bento Fagundes de Lima e Teresinha Cardoso de Lima. Sepultamento ontem.

João Batista de Araújo, 71 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Thomaz Galdino de Araújo e Luíza Milani Araújo. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Crematório Perpétuo Soccorro Campo Largo.

João Domingues Soares, 82 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Soares Pedroso e Laurinda Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

João Neri Pimentel de Oliveira, 78 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Vidal Camargo de Oliveira e Maria Joana Pimentel de Oliveira. Sepultamento ontem.

Jorge Rosalete Bicudo, 76 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Miguel Bicudo e Arcelina Goulart Bicudo. Sepultamento ontem.

José Ângelo Gamonal Barra, 69 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Matildes Gamonal Barra. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

José Dubiginski, 60 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Antônio Dubiginski e Maria Alves Dubiginski. Sepultamento ontem.

José Eduardo Cordeiro dos Santos, 73 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Pedro dos Santos e Rosa Cordeiro dos Santos. Sepultamento sábado, 19 de junho de 2021, Outros.

José Rodrigues da Silva, 48 anos. Profissão: caseiro(a). Filiação: Rodrigo José da Silva e Ana Francisca. Sepultamento ontem.

Josefina de Miranda, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Artigas de Lara e Paulina Artigas. Sepultamento ontem.

Josué Rodrigues, 47 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Jairo Rodrigues e Elisabete Sebastiana Rodrigues. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Cap 02 do CemitérioMunicipal Santa Cândida.

Juçara do Rocio Salomão, 70 anos. Profissão: turismo. Filiação: Maximo Salomão Neto e Orbela Silvério Salomão. Sepultamento ontem.

Karin Krainski, 40 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ernesto Krainski Júnior e Silvana de Fátima Freitas Krainski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Laura Victória Porto, 3 dias. Filiação: Wesley Odair Alves Porto e Marina Santos Correia da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Lourival da Silva Vieira, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Pego Vieira e Natividade da Silva Vieira. Sepultamento domingo, 20 de junho de 2021 às 16hh, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Lúcia Helena Piedade, 71 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Adib Antônio Neder e Eunice Piedade. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 – Municipal Boqueirão.

Luiz Novak Fernandes, 70 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Valéria Novak. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Campo do Tenente-PR, saindo da Capela do CemitérioCampina Bonita Rio Negro (PR).

Marcelo Aparecido Soares, 41 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Itamar Batista Soares e Celma Nunes Perom Soares. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal Nova Aurora.

Marciano Eugênio de Souza, 66 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Sebastião Eugênio Braga e Aparecida de Souza Braga. Sepultamento ontem.

Margarida Maria Martins, 74 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: João Rosa Martins e Cândida Ricardo de Lima. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Alcenir Teixeira de Carvalho, 68 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Carlos Emílio dos Santos e Maria Joana de Siqueira Santos. Sepultamento ontem.

Maria Ambrozia Soares, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Salvador de Souza Machado e Clotilde Machado de Meira. Sepultamento ontem.

Maria Costa Sousa de Andrade, 69 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: José da Costa Sousa e Maria Vitor de Azevedo. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Maria Tereza Gonçalves Custodio, 74 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Benedito Gonçalves e Hermínia Povoa Gonçalves. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maria de Fátima Pinheiro, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Furtuoso Nogueira e Maria Artelina Nogueira. Sepultamento ontem.

Mariano Victor Dolinski, 68 anos. Profissão: escriturário(a). Filiação: João Dolinski e Ana Dolinski. Sepultamento ontem.

Marinalva Claudino Brito dos Santos, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Francisco Brito e Odete Claudiano Brito. Sepultamento hoje, Outros.

Mário José Langa, 61 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Leonardo Langa e Anna Kichijajosky Langa. Sepultamento ontem.

Maura Paiva Morgado, 85 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Sebastião Paiva Reis e Francisca Pereira dos Reis. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Maurício Cascardo Silva, 51 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antônio Crisostomo da Silva e Lúcia Helena Cascardo da Silva. Sepultamento ontem.

Messias Reis Mendes Faria, 59 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Alves Faria e Maria Mendes Faria. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Mônica Dalmolin Fogaça, 42 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Júlio Dalmolin e Adiles Vettorelli Dalmolin. Sepultamento ontem.

Nivaldo Carneiro, 45 anos. Profissão: contra-mestre. Filiação: Hercina de Anuciacao Carneiro. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Orivaldo Modesto de Oliveira, 66 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Osvaldo Modesto de Oliveira e Joana Vitória de Oliveira. Sepultamento ontem.

Paulo Faria Kaczyk, 59 anos. Filiação: Casimiro Kaczyk e Francisca Faria Kaczyk. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo de Associação Parque Industrial.

Paulo Ivonir Machado da Silva, 40 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Darci Machado da Silva e Marli Inês Trindade. Sepultamento ontem.

Paulo Kiesky, 91 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Catarina Kiesky. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Raquel Zella Machado, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Clementino Zella e Dina Machado Sartori Zella. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Jardim Eterno Paranaguá (PR).

Renato Barros Filho, 68 anos. Filiação: Renato Barros e Clotilde Zimer Barros. Sepultamento terça-feira, 22 de junho de 2021, no Cemitério Municipal Zona Sul.

Roan Philippe dos Santos da Silva, 19 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Luiz Fabiano da Silva e Ângela Maria dos Santos de Freitas da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Roberto Dias, 57 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Maria Ester Dias. Sepultamento ontem.

Rodrigo Batista Alves, 36 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Walter Batista Alves e Maria Helena Alves. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 do Municipal São Francisco de Paula.

Rodrigo Cunico, 40 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Wilson Cunico e Jussara do Rocio Cunico. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Igreja Barreirinha.

Rodrigo Melo de Franca, 39 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Dório Melo de Franca e Rosalina dos Santos Franca. Sepultamento ontem.

Rogério Luiz Buzzi, 66 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: João Cláudio Buzzi e Anna Buzzi. Sepultamento ontem.

Rosa Gonsalves da Luz Borges, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adolfo Gonsalves da Luz e Bronka Wrobleski. Sepultamento ontem.

Rosane do Carmo Soares, 54 anos. Profissão: baby sitter. Filiação: Valdemar do Carmo e Erondina Paiva do Carmo. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos PinhaisPR), saindo de Pedro Fuss.

Ruth Eda Rinaldin, 93 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Erno Egg e Frida Egg. Sepultamento ontem.

Sebastiana Correa da Silva, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Silvino Miguel Lopes e Antônia Correa. Sepultamento ontem.

Sebastião Martins, 56 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Osvaldo Martins de Nascimento e Maria Gonçalves do Nascimento. Sepultamento ontem.

Selivio Marcondes Busato, 77 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Silva Busato e Honorina Carlos Marcondes Busato. Sepultamento ontem.

Serafim Figueiredo da Silva, 70 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Antônio Serafim da Silva e Maria Silva Souza. Sepultamento ontem.

Sérgio de Abreu Carriel, 72 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Bernabe de Abreu Carriel e Anesia Marcal de Abreu. Sepultamento ontem.

Sirlene Dias Belitato, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Ferreira Dias e Anaides Joaquina de Sousa. Sepultamento ontem.

Sônia Iglesias Santo, 48 anos. Profissão: do lar. Filiação: Santiago Iglesias Santo e Elize Iglesias Santo. Sepultamento ontem.

Sueli Aparecida Barbosa, 54 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Darci Laurindo do Rosário e Eloina Almeida do Rosário. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela Municipal Santa Cândida.

Suzete Aparecida dos Santos, 57 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: André Cordeiro dos Santos e Iracema de Bastos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Terezinha Burbela, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bruno Schevinski e Clara Schevinski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo da Capela Parque Metropolitano.

Terezinha Soeli Javorsky, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dinarte Correia dos Santos e Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Vilson Gumz, 66 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Eurico Augusto Gumz e Judith Gumz. Sepultamento ontem.

Wanda Pereira Coelho, 54 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Raimundo Nonato Coelho e Dionísia Pereira Santa Rita. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Yuri Felipe de Campos Farias, 3 mes(es). Filiação: Richard Gabriel da Silva Farias e Karolina de Campos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Zanir de Bonfim Lovato, 79 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Teodoro Faria de Bonfim e Emília Faria. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Almirante Tamandaré(PR).

Zenaide Krukowski Crozeta, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Krukowski e Izabel Sinomski. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 do Municipal do Santa Cândida.