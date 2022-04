A Sanepar informa que nesta terça-feira (19) será feita manutenção preventiva nas instalações elétricas no Reservatório do Corte Branco, em Curitiba, que vai afetar o fornecimento em algumas regiões. O serviço é necessário para manter a confiabilidade e a segurança operacional do sistema.

O Corte Branco é um dos mais importantes reservatórios do sistema de abastecimento de água da cidade. Com capacidade de armazenar 26 milhões de litros, recebe água da Estação de Tratamento Iguaçu e contribui para o abastecimento de mais de 30 bairros da região.

A manutenção será executada das 8h às 14h e a previsão é que a normalização ocorra em torno das 8h de quarta-feira (20).

Confira os bairros afetados:

Curitiba: Cajuru, Guabirotuba, Jardim das Américas, Uberaba, Água Verde, Boqueirão, Capão Raso, CIC, Fanny, Fazendinha, Guaira, Hauer, Lindoia, Novo Mundo, Pinheirinho, Portão, Santa Quitéria, Seminário, Vila Izabel, Xaxim, Alto Boqueirão, Ganchinho, Sítio Cercado, Santa Quitéria, Tatuquara, Campo de Santana, Caximba, Umbará, Batel, Centro, Rebouças, Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Jardim Social, Bacacheri, Alto da XV, Cristo Rei, Prado Velho, Jardim Botânico, Ahú, Bigorrilho, Bom Retiro, Centro Cívico, Mercês, São Francisco, São Lourenço, Boa Vista, Atuba, Santa Cândida, Tingui, Abranches, Vista Alegre, Cascatinha, São João, Pilarzinho, Campina do Siqueira, Seminário, Barreirinha e Cachoeira.

Araucária: Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera e Cachoeira.

Fazenda Rio Grande: Iguaçu, Santa Terezinha, Jardim São Lourenço, Jardim Brilhante, Jardim Kokubo, dos Estados, Ipê, Eucaliptos, Nações, Eucaliptos, Hortência e Santarém.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter reservatório com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a colaboração de todos.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

