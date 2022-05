A Sanepar informa que nesta terça-feira (3) faz substituição de equipamentos no reservatório Santa Felicidade, na Capital, o que pode afetar o abastecimento de água em bairros de Curitiba, Almirante Tamandaré e Campo Magro. O serviço ocorre das 8h ao meio-dia e a normalização do fornecimento está prevista para as 22 horas.

LEIA TAMBÉM:

>> “Vi um rapaz morrer na minha frente enquanto eu levava tiros”, relata mulher alvo dos tiros de policial federal em Curitiba

>> Novos parques em Curitiba apontam última região da cidade apta a grandes áreas de lazer

Veja os bairros afetados

Curitiba: Cascatinha, Santa Felicidade, São João e Butiatuvinha.

Almirante Tamandaré: Tanguá.

Campo Magro: Boa Vista.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve possuir reservatório com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que tenha pelo menos 500 litros. A orientação é evitar desperdícios.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

Estreias Veja 10 séries e filmes que chegam nesta semana na Netflix Quanto Mais Vida, Melhor Roni briga com Cora por causa de Tina Pantanal José Leôncio questiona Jove sobre seu interesse em Juma Destaque da semana O que você precisa saber antes de ver o polêmico filme sobre Marilyn Monroe