Uma obra na rede de esgoto realizada pela Sanepar em Curitiba está incomodando moradores no bairro Xaxim. O trabalho foi realizado, mas um buraco segue mal fechado mesmo após quase um mês de reclamações de moradores.

O caso ocorreu na Rua Luiz Renato Mocellin, na frente da residência de Rodinei Antônio Sklarek. De acordo com o empresário, a Sanepar fez a obra com o objetivo de trocar a manilha de barro por uma de PVC. Na oportunidade, eles abriram a calçada que afundou e foi colocado terra, mas o buraco ficou desde o dia 20 de julho.

+Viu essa? Imagem de Nossa Senhora Aparecida e terço ficam intactos após incêndio destruir casa no Paraná

“Passei vários e-mails, inclusive um nesta terça-feira (30), mas nada. A promessa deles que até o dia 19 de agosto estivesse arrumado conforme eles encontraram antes da obra. Eu fico revoltado e vou resolver por conta. Depois contrato um advogado e vou cobrar judicialmente. É uma falta de respeito, pois se eu não pagar minha conta de água, eles cortam. É revoltante isso”, disse Rodinei.

Buraco é só transtorno!

Ainda segundo o empresário, o buraco evita que ele utilize uma vaga de garagem, fora que pode machucar um pedestre. “Eu sou o principal afetado, mas no vizinho fizeram a mesma coisa. Como ele está de viagem, não percebeu ainda. A gente paga as contas e eles precisam cumprir”, desabafou o morador do Xaxim.

Morador quer solução para buraco aberto na frente de casa. Foto: Arquivo Pessoal.

E aí Sanepar?

Questionada, a Sanepar informou que iria enviar uma equipe para verificar o que ocorreu no local. A Companhia ficou de dar mais detalhes ainda nesta terça-feira.

+Viu essa? Bar que lançou campanha “Fora Bolsonaro” vai fechar as portas em Curitiba

Flagrou algo errado? Manda pra Tribuna!

Faça como o Rodinei, que denunciou a situação da rua para a Tribuna pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias. Você viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo número (41) 9 9683-9504.