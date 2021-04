Uma obra da Sanepar vai interromper o abastecimento de água em Curitiba e em municípios da região metropolitana, nas próximas terça (6) e quarta-feira (7). De acordo com a empresa, os trabalhos para a interligação da nova adutora da captação do Rio Iguaçu, deixarão sem água bairros de Curitiba, Colombo, Piraquara e São José dos Pinhais.

Apesar da interrupção no abastecimento durar dois dias, ela vai afetar regiões diferentes em cada data. “Mesmo que o bairro esteja repetido nos dois dias, as ruas afetadas são diferentes”, explica a Sanepar, em nota.

Como forma de compensação aos clientes afetados, a Sanepar anunciou que suspenderá o rodízio nessas regiões por uma semana, do dia 3 até o dia 10 de abril.

Terça-feira (6)

Parada a partir das 6h da manhã, com normalização na quarta-feira (7), às 18h:

BAIRROS AFETADOS

Curitiba: Cajuru, Guabirotuba, Jardim das Américas, Uberaba, Água Verde, Boqueirão, Capão Raso, CIC, Fanny, Fazendinha, Guaíra, Hauer, Lindoia, Novo Mundo, Pinheirinho, Portão, Santa Quitéria, Seminário, Vila Izabel, Xaxim, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara, Prado Velho, Rebouças, Abranches, Bigorrilho, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Francisco, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha, São João, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Batel, Centro, Cachoeira, Barrerinha e Santa Cândida.

Quarta-feira (7)

Parada a partir das 6h da manhã, com normalização na quinta-feira (8), às 18h:

BAIRROS AFETADOS

Curitiba: Uberaba, Cajuru, Boqueirão, Hauer, Guabirotuba, Alto Boqueirão, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Xaxim, Ahú, Atuba, Bacacheri, Barrerinha, Boa Vista, Cabral, Centro Cívico, Santa Cândida, São Lourenço, Tingui, Juvevê e Atuba.

COLOMBO: Atuba, Guarani, Rio Pequeno, Rio Verde, Campo Pequeno, Alto da Cruz, Mauá, Guaraituba, Palmital, Vila Zumbi, Maracanã, Monza e São Gabriel.

PIRAQUARA: Jardim Tarumã, Vila Lori, Jardim Das Orquídeas, Jardim Tocantins, Jardim Urussanga, Jardim Santa Clara, Vila Mariana, Planta Monte Líbano, Vila Holandesa, Planta Amazonas, Planta Terezinha, Jardim Trianon, Jardim Santa Helena, Bosque Pinheiro e Fazenda Guarituba e Jardim dos Estados.

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS: Cidade Jardim, Guatupê, Ipê, Academia e Cristal.

Nova adutora

A Sanepar explica que esta é uma etapa da obra de substituição de uma das adutoras que levam água da captação até a Estação de Tratamento de Água (ETA) Iguaçu. Atualmente, o recalque é feito por duas adutoras de 1,5 quilômetro de extensão.

“A nova tubulação vai aumentar a segurança operacional de produção de água da ETA Iguaçu, com redução de rompimentos e vazamentos. Com capacidade de produção de 3.600 litros de água por segundo, a estação é a maior do Paraná”.

A obra teve início em janeiro de 2020, com investimentos de R$ 6,2 milhões, e a previsão é que seja concluída daqui a seis meses.