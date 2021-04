A Sanepar ainda segue com o novo modelo de rodízio de abastecimento de água em Curitiba e Região Metropolitana para esta quarta-feira (7), o que afetam milhares de consumidores. Serão 60 horas de fornecimento e 36 horas com suspensão. Sendo assim, a população terá um dia a mais de distribuição de água, em relação ao formato anterior (36 x 36). Os bairros passam a ser divididos em quatro grupos, com cerca de 900 mil de pessoas em cada. O rodízio começa às 16h e se estende até às 4h de sexta-feira (9).

Além disso, uma obra da Sanepar interrompe o abastecimento de água em Curitiba e em municípios da região metropolitana nesta quarta-feira. De acordo com a empresa, os trabalhos para a interligação da nova adutora da captação do Rio Iguaçu, irão deixar sem água alguns bairros de Curitiba, Colombo, Piraquara e São José dos Pinhais. Mesmo que o bairro esteja repetido nos dois dias, as ruas afetadas são diferentes. Como forma de compensação, a Sanepar irá suspender o rodízio nessas regiões do dia 3 até o dia 10 de abril.

Quarta-feira (7)

Parada a partir das 6h da manhã, com normalização na quinta-feira (8), às 18h:

BAIRROS AFETADOS

Curitiba: Uberaba, Cajuru, Boqueirão, Hauer, Guabirotuba, Alto Boqueirão, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Xaxim, Ahú, Atuba, Bacacheri, Barrerinha, Boa Vista, Cabral, Centro Cívico, Santa Cândida, São Lourenço, Tingui, Juvevê e Atuba.

COLOMBO: Atuba, Guarani, Rio Pequeno, Rio Verde, Campo Pequeno, Alto da Cruz, Mauá, Guaraituba, Palmital, Vila Zumbi, Maracanã, Monza e São Gabriel.

PIRAQUARA: Jardim Tarumã, Vila Lori, Jardim Das Orquídeas, Jardim Tocantins, Jardim Urussanga, Jardim Santa Clara, Vila Mariana, Planta Monte Líbano, Vila Holandesa, Planta Amazonas, Planta Terezinha, Jardim Trianon, Jardim Santa Helena, Bosque Pinheiro e Fazenda Guarituba e Jardim dos Estados.

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS: Cidade Jardim, Guatupê, Ipê, Academia e Cristal.

Rodízio começando às 16h de quarta e se estende até às 4h de sexta-feira (9).

Curitiba (Área da Gravidade do Reservatório Cajuru): Jardim Botânico, Rebouças, Centro, Cristo Rei, Hugo Lange, Prado Velho, Juvevê, Alto da XV.

Curitiba (área do Recalque do Reservatório São Braz): Butiatuvinha, Cascatinha, Orleans, Sta.Felicidade, São Braz, Sto.Inácio

Curitiba (área do Reservatório Ceasa): Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara, Umbará, Sítio Cercado.



Araucária (área do Booster Bela Vista): Campo Redondo, Palmital, Botiatuva.

Araucária (área do Recalque do Reservatório Araucária Centro): Cachoeira, Centro, Iguaçu.



Piraquara (área da Gravidade do Reservatório Guarituba Redondo): Planta Pontoni, Planta Ricardo Vagner, Jardim Alterosa, Jardim Itiberê, Jardim Dos Eucaliptos, Bosque Centenário, Planta Guarituba, Bosque Tarumã, Vila Izabel, Vila Palmas, Vila Dirce, Vila Pedro Alcântara, Jardim Florença e Planta São Mateus

São José dos Pinhais (Área da Gravidade do Reservatório Arujá): Aristocrata, Centro, Zaniolo, Braga, Cruzeiro, Aguas Belas, Ouro fino, Bom Jesus, Itália, Colônia Rio Grande, Pedro Moro, Santo Antônio, Costeira.



São José dos Pinhais (área do Recalque do Reservatório São José Centro): São Domingos, Aristocrata, Aeroporto, Águas Belas, Centro.

São José dos Pinhais : Parte do Roseira de São Sebastião, Jurema, Borda do Campo.

Almirante Tamandaré: Vila Sta. Terezinha, Jardim Colonial, Jardim São Domingos, Vila Rachel, Recantos dos Papagaios, Parte Alta Paraiso, Jardim Planalto, Jardim Valença Jardim Central, Mato Dentro, Jardim Dona Belezária, Cinthia Mara, Boixininga, Vila Pacotuba, Jardim Bela Vista, Planta Maria Carla, Planta Mosacal.

Bocaiuva do Sul: Vila Esperança, Vila Palmira e Jardim Lucy.

Colombo (afetados pela área da válvula José Beira Silva): Arruda, Santa Tereza.

Colombo (área da válvula José Leal Fontoura): Centro, Jardim Florença, Gabirobal.

Colombo (afetados pela área do Booster Uvaranal): Uvaranal, Sapopema.

Colombo (afetados pela área do Booster Colombo Centro): Centro (parcial).

Quatro Barras: Centro e Banhadão

Tijucas do Sul (afetados pela área do Reservatório Rincão):Parte da localidade Campo Alto.