Uma obra da Sanepar vai interromper o abastecimento de água em Curitiba e em municípios da região metropolitana nesta terça-feira (6) e quarta-feira (7). De acordo com a empresa, os trabalhos para a interligação da nova adutora da captação do Rio Iguaçu, irão deixar sem água alguns bairros de Curitiba, Colombo, Piraquara e São José dos Pinhais. Mesmo que o bairro esteja repetido nos dois dias, as ruas afetadas são diferentes. Como forma de compensação, a Sanepar irá suspender o rodízio nessas regiões do dia 3 até o dia 10 de abril.

Além disso, a Sanepar ainda segue com o novo modelo de rodízio de abastecimento de água em Curitiba e Região Metropolitana nesta terça. Serão 60 horas de fornecimento e 36 horas com suspensão. Sendo assim, a população terá um dia a mais de distribuição de água, em relação ao formato anterior (36 x 36). Os bairros passam a ser divididos em quatro grupos, com cerca de 900 mil de pessoas em cada. O rodízio começa às 16h e se estende até às 4h de quinta-feira (8).

Terça-feira (6)

Parada a partir das 6h da manhã, com normalização na quarta-feira (7), às 18h:

BAIRROS AFETADOS

Curitiba: Cajuru, Guabirotuba, Jardim das Américas, Uberaba, Água Verde, Boqueirão, Capão Raso, CIC, Fanny, Fazendinha, Guaíra, Hauer, Lindoia, Novo Mundo, Pinheirinho, Portão, Santa Quitéria, Seminário, Vila Izabel, Xaxim, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara, Prado Velho, Rebouças, Abranches, Bigorrilho, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Francisco, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha, São João, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Batel, Centro, Cachoeira, Barrerinha e Santa Cândida.

Quarta-feira (7)

Parada a partir das 6h da manhã, com normalização na quinta-feira (8), às 18h:

BAIRROS AFETADOS

Curitiba: Uberaba, Cajuru, Boqueirão, Hauer, Guabirotuba, Alto Boqueirão, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Xaxim, Ahú, Atuba, Bacacheri, Barrerinha, Boa Vista, Cabral, Centro Cívico, Santa Cândida, São Lourenço, Tingui, Juvevê e Atuba.

COLOMBO: Atuba, Guarani, Rio Pequeno, Rio Verde, Campo Pequeno, Alto da Cruz, Mauá, Guaraituba, Palmital, Vila Zumbi, Maracanã, Monza e São Gabriel.

PIRAQUARA: Jardim Tarumã, Vila Lori, Jardim Das Orquídeas, Jardim Tocantins, Jardim Urussanga, Jardim Santa Clara, Vila Mariana, Planta Monte Líbano, Vila Holandesa, Planta Amazonas, Planta Terezinha, Jardim Trianon, Jardim Santa Helena, Bosque Pinheiro e Fazenda Guarituba e Jardim dos Estados.

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS: Cidade Jardim, Guatupê, Ipê, Academia e Cristal.

Rodízio começando às 16h de terça e se estende até às 4h de quinta-feira (8).

Curitiba (Área da Gravidade do Reservatório Bacacheri): Bacacheri, Boa Vista.

Curitiba (área da Gravidade do Reservatório São Francisco): Ahú, Alto da Glória, Batel, Bigorrilho, Bom Retiro, Centro, Centro Cívico, Juvevê, Mercês, São Francisco, São Lourenço.



Curitiba (área do Recalque Alto do Reservatório Bacacheri): Barrerinha, Ahú, Boa Vista, São Lourenço

Curitiba (área do Recalque do Booster Santa Efigênia): Barrerinha, Cachoeira, Abranches.

Curitiba (área do Recalque do Reservatório Batel): Batel, Bigorrilho, Camp.Siqueira, Água Verde, Seminário, Vila Izabel.

Curitiba (área do Recalque do Reservatório Campo Comprido): Augusta, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Santo Inácio, Cidade Industrial, Mossungue, Riviera, São Braz, Orleans.



Curitiba (área do Recalque do Reservatório Campo do Santana): Campo de Santana, Caximba, Tatuquara



Curitiba (Área do Recalque do Reservatório São Francisco): Centro, Mercês, São Francisco.

Araucária (área da Gravidade do Reservatório Costeira): Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera.



Araucária (área do Recalque do Reservatório Araucária Sabiá): Boqueirão, Cachoeira, Capela Velha, Centro, Costeira, Estação, Fazenda Velha, Laranjeiras, Passaúna, Sabiá, Vila Nova, D. Victoria, Jd. Plinio



Araucária (área do Recalque do Reservatório Costeira): Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera.



Campina Grande do Sul (Área do Recalque do Reservatório Jardim Nezita): Jardim Graciosa, Jardim Ipanema, Jardim Nezita, Jardim Paulista, Jardim Sta. Fé, Jardim Nossa Sra. das Graças, Timbu Velho, Vila Cosme.

Quatro Barras (Área do Recalque do Reservatório Jardim Nezita): Graciosa, Nossa Sra. das Graças, Jardim Menino Deus.

Campina Grande do Sul (Área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria): Eugênia Maria, Vila Chacrinha, Vila Sta.Cecilia, Jardim Graciosa, Jardim Paulista, Jardim Nossa Sra das Graças, Joana Olimpia, Moradias Timbu, Sta. Rita de Cassia, Oswaldo Florêncio, Vila Cosme.



Colombo (Área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria): Bella Vista, Parque Industrial, Canguiri.



Quatro Barrras (Área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria): Graciosa, Nossa Sra. Das Graças, Jarim Menino Deus, Jardim Creplive, Patrícia, Maria Alice, Menino Deus, Centro, Pousada 4 Barras, Centro, Jardim Orestes Tha, Loteamento Bosque Merhy, Itapira, Chácaras São Sebastião, Florestal, Jardim Acassia, Capininha, São Pedro.

Pinhais (Área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria): IAPAR, Palmital

Campo Largo (área da Válvula Ferraria): Jardim Keli Cristina, Vila Torres 1, Vila Rebouças, Vila Gilcy



Colombo (Área do Recalque do Reservatório Colônia Faria): Monte Castelo, Colônia Faria, Rincão, Canguiri, Guaraituba.



Colombo (afetados pela área da Gravidade Colombo Sede): Butiatumirim, Fervida, São João, Santa Gema, Cercadinho, Serrinha, Itajacuru, Centro (parcial).



Colombo (afetados pela área da válvula Pau Brasil): Parque Embu.

Fazenda Rio Grande (Área da Gravidade do Reservatório Centro Faz. Rio Grande): Eucaliptos, Hortência, Iguaçu, Nações, Santarém, Santa Terezinha.



Fazenda Rio Grande (Área do Recalque do Reservatório Centro Faz. Rio Grande): Dos Estados, Iguaçu, Santa Terezinha, Jd. São Lourenço, Jd Brilhante, Jd Kokubo, Ipê, Eucaliptos, Nações.



Pinhais (Área da Gravidade do Reservatório Jacob Macanhan): Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 1, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Rural, Estância Pinhais 1 e 2, Weissópolis 1, Vila Amélia 2

São José dos Pinhais : Partes do Quississana; Costeira; Muricy.

Almirante Tamandaré: Monte Santo, Campo Verde, São Francisco, Jardim Tatiana, Jardim Arvoredo, Pq. São Jorge, Jardim Gramado, Jardim Josiane, Vila Ajambi, Jardim Roma, Vila Edwirges, Jardim Arco Iris, Planto Sto Antonio, Jardim São Venâncio.

Bocaiuva do Sul: Vila Esperança, Vila Palmira e Jardim Lucy.