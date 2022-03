A terça-feira (29) vai ser de obra na Estação de Tratamento de Água Iraí, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Com a atividade, o abastecimento de água vai ser interrompido em bairros de Curitiba, Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul, Colombo, Pinhais, Piraquara e Quatro Barras.

Os serviços terão início às 7 horas da terça-feira e serão concluídos em torno das 18 horas. O retorno do abastecimento ocorrerá de forma gradativa, com normalização prevista para a manhã de quarta-feira (30).

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

Bairros sem água

Curitiba: Abranches, Atuba, Bacacheri, Bairro Alto, Barreirinha, Boa Vista, Tarumã, Capão da Imbuia, Jardim Social, Cachoeira, Santa Cândida, Tingui, São Lourenço, Pilarzinho e Taboão.

Almirante Tamandaré: Centro, São Jorge, Cachoeira, Colônia Prado, Jardim Graziele, Cintia Mara, Tati, Jardim Gramados, Jardim Roma, Monte Santo, São Gabriel e Lamenha Grande.

Campina Grande do Sul: Eugênia Maria, Vila Chacrinha, Vila Santa Cecília, Jardim Graciosa, Jardim Paulista, Santa Fé, Jardim Nossa Senhora das Graças, Joana Olímpia, Moradias Timbu, Santa Rita de Cássia, Oswaldo Florêncio, Vila Cosme, (Cohapar) Cicamp, Área Industrial Pocinho, Área Industrial Riachuelo, Área Industrial São Paulo, Área Industrial Sede, Área Remanescente, Cacaiguera, Chácaras Olhos D’Água, Jardim João Paulo II, Jardim Araçatuba, Jardim da Campina, Jardim da Colina, Jardim Daher, Jardim Diamante, Jardim Santa Angelina, Jardim Santa Rosa, Mitra, Recanto Verde, Sede Campina Grande, Jardim Ipanema e Jardim Nezita.

Colombo: Atuba, Colônia Faria, Rincão, Canguiri, Guaraituba, Bella Vista, Parque Industrial, Monte Castelo, Campo Pequeno, Osasco, Roça Grande, Curitibano, São Gabriel, Monza, Vila Zumbi, Maracanã, Guarani, Rio Pequeno, Rio Verde, Alto da Cruz, Mauá e Palmital.

Pinhais: Maria Antonieta, Jardim Tropical, Planta Santa Catarina, Vila Nova, Bairro Holandês, Alves Corrêa, Jardim Havaí, Alphaville Graciosa, Iapar, Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 1, Centro 1 e 2, Palmital 2, Rural, Estância Pinhais 1 e 2, Weissópolis 1, Sete Vilas, Esperança, Vila Amélia 1 e 2.

Piraquara: Guarituba, Jardim dos Estados, Jardim Esmeralda, Jardim Primavera, Jardim Águas Claras, Jardim Bom Jesus, Jardim Olinda, Jardim Santa Maria, Jardim Veneza, Jardim Mirte, Jardim das Laranjeiras, Jardim Santa Clara, Santa Mônica, São Cristóvão, Vila Dalila, Ipanema, Vila Santa Helena, Vila Izabel, Vila Marumby, Vila Osternak, Vila Remo, Vila Juliana, Vila Militar, Vila Macedo, Vila Suzi, Vila Franca, Vila Fuck, Planta Simone, Planta Cruzeiro, Planta São Tiago, Planta Deodoro, Planta Rita de Cássia e Capoeira dos Dinos.

Quatro Barras: Centro, Jardim Orestes Tha, Borda do Campo, Bosque Merhy, Vita, Conjunto Itapira, Chácaras São Sebastião, Granja das Acácias, Jardim Creplive, Jardim Pinheiros, Maria Alice, Santa Luzia, Nossa Senhora de Fátima, Graciosa, Nossa Senhora das Graças, Pousada 4 Barras, Área Industrial e Jardim Menino Deus.